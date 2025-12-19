Política

El sector de Kicillof rechazó la propuesta de Cristina Kirchner y se tensó la reunión del PJ Bonaerense

Antes del inicio formal de la cumbre, los representantes del gobernador se negaron a sostener la actual integración del consejo partidario y pidieron tener la misma cantidad de apoderados

Guardar
El presidente del PJ bonaerense,
El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner

La reunión del consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aries que convocó Máximo Kirchner empezará más tarde de lo previsto en el municipio de Malvinas Argentinas, donde gobierna Leonardo Nardini. La convocatoria estaba hecha para las 14, pero antes del inicio una comitiva de consejeros que responden a Axel Kicillof decidieron llevar una respuesta a la propuesta que ayer jueves había lanzado el cristinismo. Los integrantes del MDF rechazaron el ofrecimiento de unidad hecho por el kirchnerismo que implicaba sostener la actual composición del consejo.

Desde la mañana de este viernes, distintos funcionarios provinciales, intendentes y dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro tuvieron su propia cumbre en el distrito de Ituzaingó. Se juntaron en el Polideportivo La Torcazita. Recibidos por Pablo y Alberto Descalzo, hasta el municipio de la Primera sección electoral fueron los ministros Andrés Larroque (Desarrollo), Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores de Ministros); la vicegobernadora, Verónica Magario; los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), entre otros. Algo sorpresiva fue la presencia del ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; quien estaba corrido del esquema de orgánico del PJ pese a ser uno de los consejeros suplentes por la Primera sección electoral e integrar la Junta Electoral.

Allí debatieron puertas adentro la propuesta que ayer había realizado el kirchnerismo en las figuras del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara. Los mismos habían planteado, establecer que este viernes en la reunión formal se acuerde una fecha para la renovación de autoridades y que se respete la actual composición del consejo, puntualmente en lo que refiere a los apoderados y los integrantes en la Junta Electoral del partido.

Los integrantes del MDF buscan
Los integrantes del MDF buscan tener más presencia en el nuevo consejo del PJ bonaerense

Nosotros queremos paridad de apoderados y en la Junta electoral; eso es lo que estamos llevando”, confió a Infobae uno de los consejeros que forma parte de la comitiva negociadora por parte del espacio del kicillofismo; que pasada las 13 horas dejó la reunión en Ituzaingó para dirigirse a Malvinas Argentinas a trasladarle la respuesta a los representantes kirchneristas. Están negociando Fernando Espinoza, Julio Alak, Verónica Magario y Andrés Larroque

Del otro, en el cristinismo, reina la tranquilidad. Aseguran que habrá acuerdo y que este viernes solo se resolverá la cuestión de la fecha. Es decir, cuando se renovarán las autoridades. Nada de nombres y composición. El mandato de Máximo Kirchner se venció ayer jueves al cumplirse cuatro años de ejercicio.

Pero en el axelismo apuntan a poner en discusión la integración del futuro consejo partidario —o al menos la integración de los apoderados y la junta electoral— esta tarde. Actualmente, los apoderados responden todos al universo kirchnerista: son Patricia García Blanco, Facundo Tignanelli, Ulises Giménez y Eduardo López Wesselhoefft.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Axel KicillofPJ bonaerenseMDFMáximo KirchnerApoderadosProvincia de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Presupuesto 2026: el Gobierno no insistirá con la derogación de universidades y discapacidad en el Senado y presenta alternativas para mantener el déficit cero

En Casa Rosada diseñaron propuestas para cumplir con las demandas y compensar los números. Aseguran que representa “un esfuerzo económico enorme” para el Poder Ejecutivo

Presupuesto 2026: el Gobierno no

El oficialismo dictaminó el Presupuesto en el Senado sin modificaciones

En medio del debate se anunció que tenía 11 de las 17 firmas. El proyecto no incluye cambios respecto de lo que se aprobó en Diputados. Reclamos de la oposición por obras de infraestructura

El oficialismo dictaminó el Presupuesto

Caputo y Jorge Macri volvieron a reunirse por la coparticipación: LLA busca reponer el ítem que beneficia a CABA en el texto del Presupuesto que tratará el Senado

El encuentro se realizó en la mañana de este viernes, en la sede del ministerio de Economía. “Hay buen diálogo”, destacaron desde el entorno del Jefe de Gobierno porteño, aunque hubo malestar por la estrategia parlamentaria en Diputados

Caputo y Jorge Macri volvieron

Milei reunirá al Gabinete el lunes en la Quinta de Olivos: asado, balance del año y lo que viene para el 2026

El presidente, su hermana Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni encabezarán el encuentro con el equipo de Gobierno. Analizarán la primera etapa de la gestión y los desafíos políticos por delante

Milei reunirá al Gabinete el

Senado: sin la presencia del peronismo, el oficialismo dictaminó el proyecto de ley de Inocencia Fiscal

La comisión de Justicia y Asuntos Penales aprobó la iniciativa que modifica el régimen penal tributario. El bloque del PJ cuestionó la conformación y Bullrich se comprometió a modificar los montos de las multas. Se trataría el 26 de diciembre

Senado: sin la presencia del
DEPORTES
El emotivo llanto de una

El emotivo llanto de una gloria de Independiente cuando le regalaron una camiseta que usó en su época de jugador

La imponente bolsa millonaria para la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua que revoluciona al boxeo

Nueva convocatoria para profesores que quieran trabajar en la Universidad Nacional: estas son las vacantes y requisitos

Las alarmantes advertencias del jefe de Red Bull sobre el rendimiento del equipo en la nueva era de la Fórmula 1 en 2026

La impactante imagen de Cristiano Ronaldo a poco de cumplir sus 41 años que causó furor en las redes

TELESHOW
El Polaco habló de su

El Polaco habló de su vínculo actual con Barby Silenzi y contó cómo está la relación con sus exparejas

Coty Romero cuenta cómo se prepara para su pelea en Párense de Manos III: “Tuve que bajar 10 kilos”

La emoción de Belu Lucius por el paso que dio junto a Javier Ortega Desio: “Llegó el gran día”

Wanda Nara se refugió en Martín Migueles tras el fallo que benefició a Mauro Icardi: la sugestiva foto en la cama

Se conoció el tráiler de Melania, el documental producido por un argentino que refleja la intimidad de la Casa Blanca

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea propuso el

La Unión Europea propuso el 12 de enero como nueva fecha para firmar el acuerdo con el Mercosur: “Necesitamos unas semanas más”

Italia comenzará a cobrar a los turistas por el acceso a la Fontana di Trevi

Tragedia en Tokio: un matrimonio murió tras el incendio de un sauna

Los 5 mejores libros del año, según Maximiliano Tomas, director del Centro Cultural Recoleta

La adolescente australiana que protegió a niños en el ataque de Bondi y fue herida: “No soy una heroína”