El sector de Kicillof rechazó la propuesta de Cristina Kirchner y se tensó la reunión del PJ Bonaerense

La reunión del consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aries que convocó Máximo Kirchner empezará más tarde de lo previsto en el municipio de Malvinas Argentinas, donde gobierna Leonardo Nardini. La convocatoria estaba hecha para las 14, pero antes del inicio una comitiva de consejeros que responden a Axel Kicillof decidieron llevar una respuesta a la propuesta que ayer jueves había lanzado el cristinismo. Los integrantes del MDF rechazaron el ofrecimiento de unidad hecho por el kirchnerismo que implicaba sostener la actual composición del consejo.

Desde la mañana de este viernes, distintos funcionarios provinciales, intendentes y dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro tuvieron su propia cumbre en el distrito de Ituzaingó. Se juntaron en el Polideportivo La Torcazita. Recibidos por Pablo y Alberto Descalzo, hasta el municipio de la Primera sección electoral fueron los ministros Andrés Larroque (Desarrollo), Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores de Ministros); la vicegobernadora, Verónica Magario; los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), entre otros. Algo sorpresiva fue la presencia del ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; quien estaba corrido del esquema de orgánico del PJ pese a ser uno de los consejeros suplentes por la Primera sección electoral e integrar la Junta Electoral.

Allí debatieron puertas adentro la propuesta que ayer había realizado el kirchnerismo en las figuras del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara. Los mismos habían planteado, establecer que este viernes en la reunión formal se acuerde una fecha para la renovación de autoridades y que se respete la actual composición del consejo, puntualmente en lo que refiere a los apoderados y los integrantes en la Junta Electoral del partido.

Los integrantes del MDF buscan tener más presencia en el nuevo consejo del PJ bonaerense

“Nosotros queremos paridad de apoderados y en la Junta electoral; eso es lo que estamos llevando”, confió a Infobae uno de los consejeros que forma parte de la comitiva negociadora por parte del espacio del kicillofismo; que pasada las 13 horas dejó la reunión en Ituzaingó para dirigirse a Malvinas Argentinas a trasladarle la respuesta a los representantes kirchneristas. Están negociando Fernando Espinoza, Julio Alak, Verónica Magario y Andrés Larroque

Del otro, en el cristinismo, reina la tranquilidad. Aseguran que habrá acuerdo y que este viernes solo se resolverá la cuestión de la fecha. Es decir, cuando se renovarán las autoridades. Nada de nombres y composición. El mandato de Máximo Kirchner se venció ayer jueves al cumplirse cuatro años de ejercicio.

Pero en el axelismo apuntan a poner en discusión la integración del futuro consejo partidario —o al menos la integración de los apoderados y la junta electoral— esta tarde. Actualmente, los apoderados responden todos al universo kirchnerista: son Patricia García Blanco, Facundo Tignanelli, Ulises Giménez y Eduardo López Wesselhoefft.

