Cómo seguirá el camino del Presupuesto 2026 en el Congreso para ser aprobado

La Cámara de Diputados, en la última sesión presupuestaria (RS Fotos).

Durante la madrugada del jueves, el oficialismo logró la media sanción en Diputados del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal. Sin embargo, no pudo derogar las leyes de emergencia en discapacidad ni de financiamiento universitario, normas que el Gobierno considera obstáculos para el ahorro fiscal.

Según el reglamento del Congreso, el texto aprobado por la Cámara Baja será remitido al Senado, donde el bloque libertario buscará reponer en parte el planteo original. Si al final del camino logra el consenso necesario, este sería el primer Presupuesto bajo la administración de Javier Milei, quien en los dos años anteriores prorrogó el esquema de gastos e ingresos de 2023.

Cómo es el proceso

En el Congreso, la presentación de proyectos de ley puede realizarse por diputados, senadores o el presidente de la Nación. Tras la reforma de 1994, también existe la iniciativa popular, que permite a los ciudadanos presentar proyectos ante la Cámara de Diputados bajo ciertas condiciones legales.

El proceso legislativo comienza con la presentación del proyecto en la mesa de entradas de alguna de las Cámaras, como fue el caso del Presupuesto 2026 en Diputados. Luego, es tratado en comisiones, que pueden emitir un dictamen. En temas urgentes, se puede debatir directamente en el recinto sin intermediaciones.

El proyecto en cuestión se debate en la Cámara de origen y, si se aprueba, pasa a la Cámara revisora. Esta puede aprobarlo, rechazarlo o devolverlo con correcciones. Cuando ambas Cámaras lo sancionan, se remite al Poder Ejecutivo. Luego, el presidente puede promulgar la ley, o vetarla total o parcialmente. En caso de veto, el Congreso puede insistir con dos tercios de los votos de ambas Cámaras para convertir el proyecto en ley.

De manera puntual con el Presupuesto 2026, La Libertad Avanza consiguió la media sanción en Diputados, en el marco de las sesiones extraordinarias. En una sesión maratónica, se aprobaron todos los capítulos, con excepción del XI, que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Dicho apartado obtuvo 117 votos afirmativos contra 123 negativos y 2 abstenciones.

Tras la sanción, desde Casa Rosada consideraron que el proyecto que se enviará al Senado no resulta útil para su aprobación definitiva, ya que compromete el objetivo del déficit cero. Por este motivo, el oficialismo buscará modificar la redacción del texto en la Cámara Alta para reincorporar el mencionado Capítulo XI, lo que obligaría a que la iniciativa regrese a la cámara de origen.

El momento en que la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2026. Ahora se debatirá en el Senado.

De acuerdo al artículo 81 de la Constitución, “La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes".

Los principales funcionarios del gobierno se reunieron ayer, jueves, para evaluar una estrategia a seguir. Del encuentro participaron el ministro del Interior, Diego Santilli; su par de Economía, Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt.

El Gobierno no cuenta con los votos necesarios para sostener su propuesta inicial. Otra opción es vetar el presupuesto, dado que los bloques opositores buscan mantener el proyecto tal como fue aprobado.

Más allá de esta resolución particular, la Constitución define que cada Cámara debe manifestar su decisión de forma expresa y prohíbe la sanción tácita. Un proyecto rechazado en su totalidad por una Cámara no puede tratarse nuevamente ese año. Aprobada la ley, se publica en el Boletín Oficial y entra en vigencia según los plazos establecidos.