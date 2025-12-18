Política

El Gobierno sostiene que el Presupuesto que se aprobó en Diputados ya no le sirve porque vulnera el déficit cero

En la Casa Rosada responsabilizan a seis gobernadores, especialmente a tres cuyos legisladores no votaron como se esperaba. En el oficialismo consideran que así fuerzan al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit. Habrá gestiones para que la iniciativa no salga así como está o se vete

La Libertad Avanza obtuvo ayer la media sanción del Presupuesto 2026 que impulsa en sesiones extraordinarias. Sin embargo, en la votación realizada esta madrugada en la Cámara de Diputados se lograron aprobar todos los apartados salvo el Capítulo XI, el más central de todos ellos, ya que contenía la derogación de leyes que el Gobierno consideraba inviables para el ahorro fiscal que promulgan desde el Ejecutivo, como la de Emergencia en Discapacidad o la de Financiamiento Universitario.

La Casa Rosada tiene la certeza de que el proyecto que se remitirá al Senado no le sirve para la sanción definitiva. “Vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”, afirmó en altas horas de la madrugada a Infobae una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo. Con la eliminación del Capítulo XI del proyecto, consideran que están forzando al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, algo que el Gobierno considera inaceptable.

Para la administración nacional, el foco del debate no es técnico ni reglamentario, sino político y económico: déficit versus superávit, pasado versus un nuevo esquema de responsabilidad fiscal. Para los libertarios, las dos leyes que continúan vigentes generan obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit fiscal, y consolidan un presupuesto que no le sirve al Gobierno para cumplir ese mandato electoral.

La Cámara de Diputados logró aprobar el Presupuesto en general con 132 votos. Se trata de la primera ocasión en la que el oficialismo consigue una media sanción de este tipo de iniciativas, marcando además el debut de la nueva composición del recinto, que tiene a La Libertad Avanza con 95 bancas propias y como primera minoría.

En el oficialismo diagnosticaron que hubo responsabilidad de seis gobernadores: tres que supuestamente les habrían avisado con antelación de que no votarían a favor en el Capítulo XI, que son Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta); los otros tres son Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), que sorprendieron a los mismos negociadores del Gobierno.

Nota en desarrollo.

Últimas Noticias

En una semana clave para el Gobierno, Villarruel empuñó la espada en el Senado

La Vicepresidenta se mostró con los integrantes de la Selección Argentina de Combate Medieval mientras la Cámara de Diputados trataba el Presupuesto 2026

En una semana clave para

Milei volvió a respaldar a Estudiantes de La Plata en el conflicto con la AFA: “Fiel a su historia, no se dejó humillar”

El Presidente defendió la postura de Juan Sebastián Verón al considerar que la definición del campeonato resultó injusta. “Lo hubiera hecho con cualquier otro equipo”, aseguró

Milei volvió a respaldar a

El bloque PRO rechazó la designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación

La bancada opositora cuestionó la legalidad del procedimiento impulsado por el oficialismo y anunció que recurrirá a la Justicia para exigir el respeto al marco constitucional en el Congreso

El bloque PRO rechazó la

La CGT busca una demostración de fuerza en la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral de Milei

En medio de la tensión con el Gobierno, hoy a las 15 se leerá un documento ante la Casa Rosada y hablarán los 3 cotitulares cegetistas. También se reclamará contra el “desfinanciamiento” educativo

La CGT busca una demostración

Designaron a tres auditores sin el apoyo del PRO, la UCR y demás bloques que abandonaron el recinto en Diputados

Durante la jura de los funcionarios, solo permanecieron presentes los integrantes de La Libertad Avanza (LLA), Unión por la Patria (UP) y Hacemos Federal. El resto se levantó de su banca a modo de reclamo por tratarse de un tema que no se incluyó en la convocatoria a extraordinarias

Designaron a tres auditores sin
