Política

“Los gauchos no toman jugo”: un intendente echó al comisario por un control de alcoholemia a la salida de una doma

Se trata de Ricardo Moccero, jefe comunal de Coronel Suárez. Fuentes del caso confirmaron a Infobae que el fiscal Eduardo Quirós analiza si la disposición del funcionario configura un delito penal

Denunciaron al intendente de Coronel Suárez luego de que despidiera al jefe policial por un control de alcoholemia

Ricardo Moccero, intendente del partido bonaerense de Coronel Suárez, cercano a la ciudad de Bahía Blanca, fue denunciado en las últimas horas luego de que solicitara la desafectación del jefe policial de su distrito, a quien relevó de sus funciones por ordenar un control de alcoholemia a la salida de una jineteada. Disconforme con el accionar policial, el funcionario se reunió con los vecinos del pueblo Santa María, les comunicó la medida adoptada y en una entrevista posterior justificó: “Los gauchos no van a tomar Coca Cola ni jugo de naranja”.

El detonante para que Moccero ordenara la destitución del teniente Martín Guevara ocurrió el pasado domingo 7 de diciembre, cuando un control de alcoholemia sorprendió a los asistentes a la salida de la 1a Fiesta de Los Basteros, realizada en el club El Progreso del pueblo Santa María.

Como consecuencia de ese control vehicular, se registraron importantes demoras y un profundo malestar de los espectadores que asistieron al festival.

Tres días después, el intendente Moccero se hizo presente una reunión con vecinos y referentes de la colonia, donde avaló los reclamos y confirmó medidas contra la cúpula policial local. “Yo sabía cuál era la reacción de la gente irritada, y la comparto”, expresó, tal como se observa en el video que encabeza esta nota, y calificó de “ridículo” el operativo montado alrededor de las 19.

Luego de asistir a una
Luego de asistir a una reunión con vecinos del pueblo Santa María, Ricardo Moccero brindó polémicas declaraciones durante una entrevista.

Ante esta situación, Moccero confirmó que intervino de manera directa ante el Ministerio de Seguridad y solicitó la separación del cargo del teniente Guevara, responsable de la Comisaría de Pueblo San José. “Me hice cargo en forma personal y le pedí al Ministro la separación del cargo del Teniente Guevara”, afirmó en diálogo con Canal 2 TV Cooperativa. Horas más tarde, el funcionario policial fue removido de su cargo.

En otro tramo de su respuesta, Moccero respaldó el consumo de alcohol en este tipo de eventos tradicionales, y al mismo tiempo cuestionó la rigidez de la Ley de Alcohol Cero que rige en la provincia de Buenos Aires. “Es un operativo ridículo a las 7 de la tarde. Los gauchos obviamente no van a tomar Coca Cola ni jugo de naranja. Entonces, con una copita de vino ya les da (positivo)”, argumentó.

Tras las llamativas declaraciones de Moccero, fuentes judiciales confirmaron este miércoles a Infobae que la UFI N° 9 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo del fiscal Eduardo Quirós, trabaja en una denuncia presentada en las últimas horas por una persona que, según consigna el medio El Orden de Pringles, sería un político opositor a la gestión del intendente de Coronel Suárez.

El fiscal Eduardo Quirós investiga
El fiscal Eduardo Quirós investiga si el intendente de Coronel Suárez cometió algún delito.

La fiscalía tendrá que evaluar el contenido de la denuncia porque alude a un desacuerdo con las leyes de control de alcoholemia, lo cual, en principio, no configuraría un delito. Se tendrá que determinar si pasó algo más, además de mostrarse en desacuerdo”, comentó una fuente del caso a este medio.

Sebastián Aldao, asesor legal de la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas, habló este martes con una radio bahiense y explicó: “No estamos en contra de que los jinetes o de los gauchos que tomen alcohol”.

En declaraciones radiales brindadas a Apepe Radio FM 88.7, Aldao respaldó la disposición de un control de alcoholemia a la salida de la jineteada llevada a cabo días atrás en el Club El Progreso. “Si yo fuera a una jineteada, posiblemente consumiría alcohol. Pero no manejaría. Entonces, la situación es, vos jinete, vos gaucho, querés ir, andá. Pero volvete de otra forma, volvete con alguien que no haya tomado o si tomaste, no conduzcas tu vehículo”, señaló.

En una carta enviada a Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Interior bonaerense, desde la fundación solicitaron que se investigue al funcionario y se mantenga en su puesto al policía que ordenó el control. “En Argentina, el año pasado, murieron más de 5.000 personas en siniestros viales. Hay aproximadamente más de 120.000 lesionados graves. Dentro de todos esos datos, cada cuatro siniestros, uno, casi dos, está presente el alcohol. Beber alcohol y conducir es realmente muy grave”, concluyó.

