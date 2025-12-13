El kirchnerismo profundiza la disputa contra Kicillof por un cargo clave en la línea de sucesión

Con una jugada a varias bandas, el sector referenciado en Cristina Kirchner dentro del peronismo bonaerense busca resolver la disputa por la vicepresidencia 1° del Senado bonaerense, un cargo más que importante, ya que es el segundo eslabón en la línea de sucesión del Poder Ejecutivo provincial, detrás del gobernador y la vicegobernadora. Tras la indefinición de quién ocupará las cuatro vicepresidencias que quedaron vacantes en la Cámara alta luego de la renovación legislativa de la semana pasada; el kirchnerismo presiona para avanzar con ese tema y definirlo la semana que viene.

Para ello, once senadores kirchneristas pidieron por nota a la vicegobernadora, Verónica Magario, que convoque a sesionar para el próximo martes 16 de diciembre, fecha en la que también se reunirá en el recinto, la Cámara de Diputados bonaerense. En el pedido argumentaron que la sesión es imperiosa para tratar dos proyectos que son del Poder Ejecutivo, que ya fueron aprobados en Diputados y que si no se tratan en la Cámara alta, pierden estado parlamentario: se trata del proyecto para crear un Centro de Industria Farmacéutica y la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud. En el temario también piden avanzar con la asunción de la senadora Roxana López, que llega en reemplazo del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, que se pidió licencia como legisladora tras haber jurado su banca la semana pasada producto de haber encabezado la lista de senadores por la Primera sección electoral de Fuerza Patria.

Gabriel Katopodis juró como senador provincial y solicitó licencia para seguir como ministro de Infraestructura

Sin embargo, más allá del tratamiento de las leyes que tiempo atrás había girado el Ejecutivo y tuvieron su aprobación en Diputados, lo que genera más expectativa y tensión es la designación de la vicepresidencia 1° del Senado; un ítem que también figura en el listado de la nota girada a Magario. “Elección de autoridades de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires”, explicita el teto.

El kirchnerismo impulsa y promueve al senador Mario Ishii para la vicepresidencia 1° de la Cámara alta. Plantean que es una propuesta de la expresidenta Cristina Kirchner para dotar de mayor amplitud al espacio -ya que se trata un intendente- a diferencia de la opción que pone sobre la mesa el sector de Kicillof. El axelismo busca que ese lugar sea ocupado por la senadora por la Sexta sección electoral, Ayelén Durán. La semana pasada no hubo acuerdo para resolver ese asunto y se planteó que la definición sucediera más sobre principios del 2026.

Sin embargo, en la tarde del viernes, el cristinismo apretó el acelerador en esa disputa. La nota girada a Magario lleva las firmas de once legisladores que responden a terminales ligadas a Cristina Kirchner como La Cámpora, Nuevo Encuentro o intendentes cristinistas. Impulsaron el pedido a la vicegobernadora: Evelyn Díaz, Sergio Berni, Mónica Macha, María Rosa Martínez, Maria Laurini, Diego Videla, Fernanda Raverta, Emmanuel Santalla, Laura Clark, Sabrina Bastida y Amira Curi. Las firmas alcanzan al 45% de la bancada peronista. Un bloque que hasta el momento tampoco tiene presidente —o presidenta—. El nombre que desde el kirchnerismo genera cierto consenso es el del exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; pero no cuenta con el aval de los senadores que responden a Kicillof que, además de Duán, son: Pedro Borghini, Marcelo Feliú, Fernando Coronel, Germán Lago y Jorge “Pitingo” Paredi. En tanto que el Frente Renovador cuenta con tres bancas propias dentro del espacio peronista: Malena Galmarini, Valeria Arata y Marcos Pisano.

Malena Galmarini, un nombre de peso que llega al bloque peronista en el Senado bonaerense

Como contó Infobae, el MDF acusa al kirchnerismo de que en rigor lo se busca con el plan para quedarse con la vicepresidencia 1° es hacer pie en la línea de sucesión del Poder Ejecutivo; ya que quien ocupa la vicepresidencia 1° se encuentra en facultades de hacerse cargo del Ejecutivo —temporalmente— en caso de que ni el gobernador ni su vice estén en condiciones de estar al frente de manera simultánea para los cargos para los que fueron elegidos.

“Axel no se va a meter en esta rosca, pero es claro que necesita alguien de su confianza en ese lugar”, admite un negociador por el MDF.

PJ Bonaerense, otro foco de conflicto

En el medio de la disputa por las autoridades del Senado provincial, el presidente del Partido Justicialista, Máximo Kirchner, convocó a una reunión del Consejo partidario en el que se considerará un tema con muchos interesados: la renovación de autoridades.

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner

El mandato de Kirchner se vence el 18 de diciembre próximo y a sabiendas de la presión del sector de Kicillof para disputar la conducción partidaria, el líder de La Cámpora lanzó la convocatoria al encuentro formal que el será el viernes desde las 14 horas en el municipio de Malvinas Argentinas, donde gobierna un aliado como lo es Leo Nardini.

Se espera que en la reunión en Malvinas, Kirchner abra la posibilidad de disputar una interna partidaria para elegir a su sucesor. Mientras, se le prorrogará el mandato hasta fines de febrero o principios de marzo. Desde este momento hasta esa fecha empezará otra discusión interna: si hay elecciones o se logra una lista de unidad. Por lo pronto, la vicegobernadora Verónica Magario es una de las interesadas en conducir el partido. En el sector que promueve su candidatura, dejan correr que la avanzada del kirchnerismo por la vicepresidencia también tiene que ver por la situación del PJ bonaerense. En el universo cristinsta contestan que tanto Kicillof como su entorno viven de la “victimización” en lo que respecta a la discusión interna. A la par de Magario, otro nombre que también suena para ir por la conducción del PJ provincial es el del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.