La lista de “10 mandamientos anti casta” que Juan Grabois pidió que cumplan sus diputados

De izquierda a derecha, los diputados del Frente Patria Grande en Fuerza Patria: Natalia Zaracho, Itai Hagman, Juan Grabois, Fernanda Miño y Adriana Serquis

El 10 de diciembre, el Congreso renovó las bancas de diputados y senadores, con los candidatos que resultaron electos en los comicios legislativos del 26 de octubre. El sector de Juan Grabois, que integró las listas de Fuerza Patria, amplió su representación a cinco diputados, incluyendo a él mismo. Pero ante la nueva tarea que asumirán, deberán ajustarse a principios estrictos.

En un encuentro federal con militantes del Frente Patria Grande, realizado ayer en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Grabois encabezó la actividad junto a los diputados Itai Hagman, Natalia Zaracho, Fernanda Miño, Adriana Sérquis. En ese marco, se presentó oficialmente el “Decálogo de Principios Éticos y Políticos”, un documento que enumera diez normas de conducta a las que deberán ajustarse funcionarios y legisladores de su proyecto político, Argentina Humana.

La bancada de legisladores, que se mostró en el salón académico con los afiches del pliego, establece como “mandamiento” principal la necesidad de “servir al pueblo de todo corazón”, y otros puntos como “ni amigos ni parientes” entre los colaboradores cercanos o la “austeridad y la simplicidad de vida”, un criterio que resuena en el modelo que propugnaba el Papa Francisco, al cual Grabois adhería como seguidor.

Cuáles son los principios del decálogo

“Servir al pueblo de todo corazón”

El texto prioriza que “los legisladores y funcionarios públicos se deben al pueblo en su conjunto, en particular a la clase trabajadora y los pobres”.

“Desplazamiento de las élites gobernantes”

El documento plantea como objetivo central “la irrupción de las clases populares en la administración del Estado”, promoviendo un cambio en la estructura del poder.

“Sentido de propósito”

El punto sostiene que hay que “sentir profundamente el propósito del rol que nos toca”. “No estamos para ocupar espacios, sino para impulsar procesos de transformación”, considera.

Grabois, entre Natalia Zaracho e Itai Hagman, dos referentes de Argentina Humana (Maximiliano Luna)

“Nuestro objetivo es la justicia social”

Se indica que “todo nuestro trabajo tiene como fin hacer de cada necesidad un derecho”, a tono con el ideario peronista, al igual que “luchar por la independencia económica y la soberanía política para alcanzar la justicia social”.

“Austeridad y simplicidad de vida”

El texto establece que los ingresos y el estilo de vida de los representantes “no pueden distanciarse del que tienen las mayorías populares”, promoviendo una ética de austeridad.

“La corrupción no se tolera”

El decálogo es tajante respecto a la corrupción y señala que cualquier acto vinculado será “causal de expulsión de la organización”.

“Ni parientes ni amigos”

Se rechaza la designación de familiares o amigos en cargos rentados. El documento sostiene que los puestos con roles rentados deben estar reservados para “personas con experiencia de vida en la temática, idoneidad para el rol o conocimientos técnicos necesarios”.

“Planificación y resultados”

Los funcionarios tienen la obligación de presentar “un plan de trabajo y concretarlo adecuadamente, enfrentando con tenacidad cualquier impedimento”.

“Ejemplaridad pública”

El texto exige que los representantes actúen como ejemplo público, donde “la lucha cultural y política que encaramos implica predicar con el ejemplo”. “Ser y parecer”, resume.

“La función pública es una etapa de la militancia”

El documento concluye que el paso por la gestión estatal debe interpretarse como algo “circunstancial” y “no está al servicio de objetivos personales”. “La formación de referencias públicas y saberes gubernamentales está al servicio de un proyecto y un propósito”, concluye.

La asunción en la Cámara de Diputados

Grabois juró como diputado nacional el pasado 10 de diciembre

Con un perfil propio, Grabois y su espacio impulsan una renovación de las vocerías del peronismo, que contraste con los casos de corrupción y el enriquecimiento de funcionarios que salpicaron a las gestiones del kirchnerismo. El decálogo apunta a recoger algunos de esos principios “anti casta”, con el fin de evitar la repetición de errores que desgastaron al proyecto político.

El día de la jura de los nuevos legisladores, la proclama de Grabois como diputado electo fue uno de los puntos más comentados la jornada. Después de prestar juramento, el dirigente social se giró hacia el palco presidencial, donde estaba presente el presidente Javier Milei. En ese contexto levantó la mano y realizó un gesto con los tres dedos de su mano, emulando un saludo de la película "Los juegos del hambre“. Luego concluyendo con la señal de la “V” peronista. Esto lo volvió a repetir y, mientras se retiraba, le hizo una seña a alguien del bloque de La Libertad Avanza como que “esnifaba” algo.

Tras el recambio de autoridades, y ante el envío de la presentación de la reforma laboral, el diputado nacional se posicionó en contra del proyecto, al que definió como la “Ley para la Esclavitud del Siglo XXI”.

“En Argentina hay millones de trabajadores a los que les sobra sacrificio pero les falta todo derecho. Millones necesitan más de un laburo, otros tantos tienen alguno y buscan otro, o trágicamente ni tienen uno. Al mercado laboral entran jóvenes ya quemados y salen, con suerte, jubilados maltratados. Está lleno de urgencias y esta basura que armaron las profundiza todas. Vamos a enfrentarla en el Congreso y también vamos a poner la voz para que cambiemos malestar por dignidad y descanso. Por el salario básico universal, jornadas más cortas y salarios de trabajadores esenciales por arriba de la línea de pobreza”, denunció el abogado.