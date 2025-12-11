La reforma laboral ya ingresó al Senado y el oficialismo apura el llamado a las comisiones

Conferencia de prensa de Patricia Bullrich por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires

Con el ingreso del proyecto de ley de Reforma Laboral el Senado de la Nación pone en marcha el armado de las comisiones en donde se deberá discutir el tema. En el oficialismo aspiran a darle un rápido tratamiento, por lo que se espera que para el lunes se llame a la conformación de las comisiones.

El presidente Javier Milei arribó esta mañana de su viaje a Noruega y a las 8:30 de la mañana lo firmó en una sala de Aeroparque. A las 9:55 el sistema de la Cámara Alta mostraba el ingreso del documento oficial. Ahora empieza otro proceso en donde será responsabilidad de la presidencia a cargo de Victoria Villarruel de citar a los senadores para la conformación de las comisiones en donde se debatirá.

Las dos comisiones naturales son las de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda. Como la intención de La Libertad Avanza es dar un tratamiento rápido, lo más probable es que se llame a un plenario -se juntan ambas- para su conformación, elección de autoridades y debate del proyecto.

En el día de ayer hubo una reunión entre Villarruel y la senadora y presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, en donde esta última le solicitó que agilice los procesos. La respuesta que obtuvo de la Vicepresidenta de la Nación es que cuando lo solicitara la ex ministra citará a los senadores. En este esquema, todo hace suponer que entre hoy y mañana saldrá la convocatoria a los bloques que conforman el Senado de la Nación.

Un punto a resolver tiene que ver con la conformación de las comisiones. En este caso, ambas tienen 17 miembros en donde lo “natural” sería que la presencia de las fuerzas políticas esté dada por el sistema D’Hont de representatividad.

Tomando en cuenta el armado de los bloques en la Cámara Alta, quien cuenta con el mayor número de legisladores es Unión por la Patria con 24, lo sigue LLA que tiene 19 pero solo juraron 18, tercero la UCR con 10, luego el PRO con 4 y el Frente Renovador de la Concordia Social (Misiones), Unidad Federal y Por Santa Cruz con 2 cada uno. Luego quedan 5 bloques con un senador cada uno.

Tomando en cuenta el sistema de representatividad D’Hont, el reparto de las sillas para cada una de las comisiones (ambas tienen 17 miembros) quedaría de la siguiente manera: UP obtiene 7, LLA se queda con 6, la UCR obtiene 3 y el PRO uno solo. Esto se repite en la segunda comisión, por lo que si hay un plenario de comisión sería 14 para el peronismo, 12 para los libertarios, 6 los radicales y dos los amarillos.

La tensión es que en este esquema se dejan afuera a varias provincias y sus monobloques, por lo que habrá que ver si Villarruel se mantiene en la línea de la representación parlamentaria o toma el ejemplo de su par en Diputados, Martín Menem, que haciendo uso de las facultades delegadas está generando tensión en los bloques de la oposición porque les otorga menos bancas de las que el sistema establece. La búsqueda de aliados para llegar al recinto con fuerza podría inclinar la balanza.

La intención de Bullrich, o por lo menos su expectativa de máxima, es darle media sanción al proyecto antes del 30 de diciembre, fecha en la que terminan las sesiones extraordinarias. El problema que deberá sortear son los plazos, ya que tomando desde el próximo lunes inclusive, solo tendrá 10 días para conformar la comisión, elegir las autoridades, debatir, dictaminar e ir al recinto. Pero no solo eso, sino que el reglamento del Senado establece un plazo mínimo de 7 días entre que un proyecto de ley es dictaminado y es llevado al recinto, por lo que si quiere ir por su expectativa de máxima, deberá tener un dictamen a más tardar el viernes 19 de diciembre.

Para obtener el dictamen debe juntar 9 firmas de cada una de las comisiones, en el caso de que se discuta en un plenario de Trabajo y Presupuesto. Y no necesariamente tienen que estar en el mismo proyecto, sino que se suman todas.

El próximo movimiento de La Libertad Avanza es resolver la discusión interna respecto si el proyecto de ley se gira solo a Trabajo y Previsión Social o también a Presupuesto, y emitir la convocatoria para la conformación de las comisiones.