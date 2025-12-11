Cómo se reordenó el PRO a nivel nacional, bonaerense y porteño: los focos de poder y la relación dispar con LLA

Guillermo Montenegro, Diego Santilli y Cristian Ritondo (Jaime Olivos)

El PRO se reordena en un nuevo escenario tras el recambio legislativo. Y en ese cambio de puestos, roles y cargos, y un presente con menor representación política tanto a nivel nacional, bonaerense y porteño, empieza a cimentar el camino de cara a la promesa que planteó el propio Mauricio Macri: la construcción de un candidato que sea una alternativa a Javier Milei en 2027

En el Congreso, la diáspora de dirigentes fue dura: tras los comicios de medio término en 2021, la bancada amarilla había logrado conformar un espacio de 35 diputados, que se redujo este año primero a 24, pero tras la salida de los legisladores que responden a Patricia Bullrich o, como Gisela Scaglia, que optó por presidir Provincias Unidas, quedó en 13 integrantes.

Sin embargo, el presidente del bloque Cristian Ritondo logró una alianza con un sector de la UCR y el MID para organizarse en un polo de 22, lo suficientemente importante como para negociar con La Libertad Avanza el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas que presentó el oficialismo nacional para discutir en extraordinarias.

La situación de Scaglia es particular. La ex vicegobernadora santafecina preside el PRO en Santa Fe, pero no ocupa una banca por el espacio amarillo. Es por ello que un sector del bloque insiste en intervenir el partido provincial y expulsarla. El diputado Martín Yeza fue contundente. “Si sos del PRO asumís por el bloque PRO. Si decís que sos del Pro pero no solo no trabajás en el PRO, sino que trabajás contra el PRO, no sos del PRO. Hablaría mal (del partido) no intervenir en las provincias cuyos dirigentes se fueron”, planteó en sus redes. Florencia De Sensi, cercana a Ritondo, se expresó en el mismo sentido: “El PRO está en el bloque del PRO, el resto es puro humo. Punto”.

Gisela Scaglia junto a Maximiliano Pullaro

Según supo Infobae, no hubo diálogo aún entre Scaglia y Ritondo, que mañana, jueves, reunirá a la mesa nacional del partido por este tema. “Ellos dicen que no forman parte del PRO porque fue absorbido por LLA, pero la única diputada del PRO que entró por fuera del acuerdo y hoy no está dentro del bloque es ella. El resto (que entraron en el acuerdo PRO-LLA) integran el bloque que se mantuvo autónomo a LLA”, aseguró un importante dirigente parlamentario del bloque amarillo.

Santilli y el empoderamiento bonaerense

Por otro lado, la semana pasada juraron los legisladores bonaerenses en medio de una ardua negociación que planteó el gobernador Axel Kicillof para lograr aprobar el presupuesto y el pedido de endeudamiento. El proceso oficializó que el trío conformado por Diego Santilli, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro toman el control del espacio amarillo en la provincia de Buenos Aires, en sintonía absoluta con La Libertad Avanza.

A modo de ejemplo, el PRO no acompañó la nueva deuda que Kicillof logró aprobar en una maratónica sesión. Eso sí, un sector del bloque colaboró para conformar los dos tercios necesarios para el tratamiento del proyecto y acompañó el artículo para rollovear la deuda y el fondo para los intendentes. Fue la negociación detrás de los cargos en el Banco Provincia. Pero rechazó el punto que solicitaba autorización para tomar deuda por hasta USD 1.045.

En el nuevo esquema legislativo, el Ministro de Interior, abocado estas semanas a recolectar los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 de Javier Milei, pero que no oculta su intención de competir por la gobernación, logró que un dirigente cercano, como Agustín Forchieri, se quede con una de las vicepresidencias de Diputados. El resto quedaron para Alexis Guerrera (FR), Juan Esteban Osaba (LLA) y Mariano Cascallares (kicillofismo).

Agustín Forchieri

También hay movimiento en la conducción del bloque: el jefe de la bancada es Alejandro Rabinovich, ex legislador porteño, ex senador provincial, un hombre de extrema confianza de Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata en uso de licencia que asumió su banca en el senado provincial. A su vez, Ritondo logró que Matías Ranzini ocupe un lugar dentro del directorio del Banco Provincia. Estas designaciones son la contraprestación al resultado de las últimas elecciones.

“Como te imaginarás, el color va a ser más cerca del violeta que del rojo y blanco”, señaló a Infobae un importante dirigente del PRO bonaerense sobre el funcionamiento de la bancada. Es decir, cerca de los libertarios y del gobierno nacional y lejos, por ejemplo, del radicalismo. Vueltas y dinámicas de la política en la provincia de Buenos Aires, que tiene una lógica propia, diferente a la discusión nacional.

Alejandro Rabinovich. Fue legislador porteño y senador provincia. Ahora será jefe de la bancada PRO en diputados de la provincia de Buenos Aires

En la reestructuración del PRO bonaerense también hay otra corriente, más cercano al pensamiento de dirigentes como la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, o la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que ven con recelo el acercamiento con La Libertad Avanza y promueven la idea interna de comenzar a trabajar para llegar al 2027 con una propuesta electoral propia. Amarillo puro.

Es más, Martínez fue una de las voces más fuertes que alertó sobre la necesidad de tener bancadas propias en el Parlamento y en las legislaturas provinciales, para “preservar la identidad del partido y permitirle volver a ser una alternativa nacional”, cuando se realizó el último encuentro partidario en la sede de la calle Balcarce que encabezó Mauricio Macri.

Cristian Ritondo y Soledad Martinez

En este punto, un lugar importante ocupa Pablo Petrecca, el intendente de Junín en uso de licencia, cercano al pensamiento de la jefa comunal de Vicente López, y uno de los vicepresidentes del PRO provincial, a pesar de competir por otro espacio político en las legislativas locales del 7S, enfrentado con los negociadores de LLA. Sería el presidente del bloque en el Senado provincial, que sufrió una fractura en las últimas horas y quedó solo con cinco miembros: se fueron Emilia Subiza, cercana a los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, y el legislador platense Marcelo “Chuby” Leguizamón, exfuncionario de Julio Garro.

La nueva Legislatura porteña

Fotografía: RSFotos

Por último, el martes se realizó la jura que oficializó el recambio en la Legislatura porteña. Allí, el PRO, que sufrió una dura derrota en los comicios locales que realizaron en mayo, redujo su representación aún más: obtuvo cinco bancas, lo que implica una pérdida respecto a los seis escaños que puso en juego. Quedó solo con un bloque de 11 legisladores, presidido por la ex diputada nacional Silvia Lospennato.

La discusión de los cargos en el Parlamento porteño fue seguido de cerca por el jefe de Gobierno, Jorge Macri; por Diego Santilli, por la referente libertaria, Pilar Ramírez; por el empresario Daniel “Tano” Angelici; y por el hombre fuerte del peronismo porteño, Juan Manuel Olmos.

La negociación fue cruzada: Matías López, cercano a Santilli, fue reelecto como vicepresidente primero, mientras que el peronista Juan Pablo Modarelli se quedó con la vice segunda y el libertario Juan Pablo Arenazza con la vice tercera. Cristian Gribaudo, hombre de Angelici, se quedó con la secretaría administrativa. Es decir, con el control de un presupuesto millonario.