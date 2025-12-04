La negociación detrás de los cargos en el Banco Provincia que destrabó el endeudamiento de Kicillof

Kicillof consiguió el endeudamiento en la Legislatura

La modificación a la carta orgánica del Banco Provincia que se aprobó en la madrugada de este jueves en la Legislatura bonaerense fue la llave principal para que el Gobierno de Axel Kicillof consiga la sanción del endeudamiento por hasta USD 3.685; ya que para llegar a esa instancia debió construir los dos tercios en ambas cámaras.

Los cambios a la disposición que ordena el funcionamiento del banco fue básicamente ampliar el directorio. Pasó de siete directores y un presidente a catorce integrantes, divididos en nueve vocales, tres vocales asociados y dos síndicos; además del presidente que seguirá siendo Juan Cuattromo.

En el Senado se aprobaron los pliegos de la nueva composición del directorio en cuestión. Allí hay representantes tanto del peronismo, como del PRO, un sector mayoritario de la UCR y los llamados libertarios dialoguistas.

La distribución de lugares para el peronismo fue un reaseguro para sostener el acuerdo político en PBA. Si bien La Cámpora y el Frente Renovador ampliarán su representación, el gobernador Kicillof tendrá mayoría con cuatro lugares propios, referenciado —en parte— en los intendentes del MDF. Serán el ex intendente y diputado nacional, Julio Pereyra; el saliente diputado provincial y fuente de consulta de Kicillof, Carlos “Cuto” Moreno; el ex secretario de seguridad del municipio de La Matanza y actual secretario del concejo deliberante, Carlos Orsigher y continuará con una silla en el directorio Alejandro Formento, propuesto por el propio Kicillof.

La Cámpora retendrá el lugar que tiene Laura González, cercana a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. También llegará al directorio el saliente diputado nacional Martín Rodrigo Rodríguez, un integrante de la plana mayor de la organización que comanda Máximo Kirchner.

En tanto que el Frente Renovador de Sergio Massa también amplía su presencia. Dejará de ser director del BAPRO Sebastián Galmarini, quien asumió como diputado nacional y llegan los intendentes de General Las Heras, Javier Osuna, y de Tornquinst, Javier Bordoni.

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense. Pese a las tensiones, a grandes rasgos, el peronismo se mostró unido durante toda la negociación

Los cargos en el Banco Provincia se suman también a los nuevos nombramientos en el Consejo General de Educación y en el Tribunal Fiscal, donde asimismo hay presencia de distintas terminales del peronismo. Por ejemplo, el camporista César Valicenti será uno de los nuevos consejeros de educación.

Pero un sector importante de la oposición también garantizó el acompañamiento al pedido de endeudamiento que solicitó Kicillof luego de asegurarse presencia en lugares de control de organismos públicos, principalmente el Banco Provincia.

Por el PRO llegarán al directorio el saliente diputado provincial Matías Ranzini —que responde al presidente del partido en PBA, Cristian Ritondo— y su par Adrián Urrelli —referenciado en el ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti. En la UCR hubo un acuerdo entre el sector de Evolución, el llamado “abadismo” que encarna el senador nacional Maximiliano Abad, y el espacio de Emilio Monzó. Así, se acordó que a la conducción del banco lleguen el ex diputado provincial Fernando Pérez (por Evolución) y el saliente senador bonaerense Marcelo Daletto. Al igual que sucedió con el peronismo, el acuerdo también incluyó nombramientos en otros espacios. Por caso, la ex diputada nacional por la UCR del sector de Evolución, Josefina Mendoza, será otra de las consejeras general de educación.

En la discusión interna del radicalismo quedo relegado el sector de los intendentes que se agrupaban con el presidente del foro de intendentes radicales, Miguel Fernández. Por eso, en el Senado no acompañaron las modificaciones a la carta orgánica del Banco Provincia los senadores Agustín Máspoli y Alejandro Cellillo del saliente bloque Somos UCR.

Los llamados libertarios dialoguistas empujaron el nombre de Fernando Rozas, ex titular del Servicio Penitenciario durante la gestión de María Eugenia Vidal y hermano del actual diputado del bloque Unión y Libertad, Martín Rozas.

El Senado terminó de votar el endeudamiento cerca de las 4 AM

La Libertad Avanza no formó parte del acuerdo de la designación de directores del Banco Provincia. Sin embargo, uno de sus diputados, Ramón Vera, no bajó al momento de la votación del endeudamiento, lo cual colaboró para que el número total de presentes sea menor para alcanzar los dos tercios necesarios para avanzar con el tratamiento del proyecto. Los libertarios sí participaron de las negociaciones por las autoridades de Cámara en Diputados. Por ser segunda minoría se quedaron con una vicepresidencia que será para el diputado de Karina Milei Juanes Osaba.

Este jueves por la tarde, Kicillof se pronunció en sus redes por la aprobación del endeudamiento. Entre otros puntos, marcó que “la Provincia podrá cumplir con los vencimientos de la deuda generada por el gobierno de María Eugenia Vidal sin que se vean comprometidos los recursos para salud, educación, seguridad, obras y demás necesidades de las y los bonaerenses”, y expuso que “la ley salió adelante contra la voluntad explícita del Presidente Milei, que una vez más apostó al caos, al desorden y a que la Provincia colapsara para sacar ventaja política”

“La aprobación no cambia el cuadro general: enfrentamos una verdadera emergencia, producto de la política económica del Gobierno Nacional. Cierran empresas, se destruyen puestos de trabajo, cae la industria y se derrumba la construcción. Esa es la cara real, innegable y dolorosa del supuesto “éxito macroeconómico” que algunos celebran mientras se deteriora la vida cotidiana de las mayorías y se profundiza la desigualdad”, ahondó.