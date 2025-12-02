Un sector del PRO analiza pedir la intervención del partido en Santa Fe y la expulsión de Gisela Scaglia

Gisela Scaglia y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

Son tiempos agitados para el PRO. Y son momentos de definiciones en el Congreso, donde el partido que lidera Mauricio Macri atraviesa un proceso de sangría de su bloque en Diputados. El último éxodo hacia LLA lo protagonizó Alejandro Bongiovanni, acción que se sumó a la decisión Silvia Lospennato de finalmente asumir su banca en la Legislatura porteña, y dejar su lugar a la bullrichista Lorena Petrovich, que también pasará a las filas del oficialismo.

Es por ello que un sector del PRO, cercano al jefe de la bancada, Cristian Ritondo, analiza pedir ante el consejo directivo la intervención del partido en Santa Fe, presidido por Gisela Scaglia, y la expulsión de la aún vicegobernadora de Pullaro, que anunció su integración al bloque de Provincias Unidas.

“Vamos a insistir en la intervención de Santa Fe y la expulsión, tal como se hizo con (Oscar) Agost Carreño. No hay lugar para oportunistas que usan el sello del PRO cuando conviene y lo abandonan cuando deja de ser así”, explicaron en el entorno de Ritondo a Infobae.

La mención de Agost Carreño no es casual. El legislador cordobés mantiene una dura disputa política y judicial con Mauricio Macri y el PRO nacional porque preside el partido en Córdoba, pero integra el bloque de Encuentro Federal. En la última reunión partidaria, que se realizó en la sede de la calle Balcarce, se resolvió una nueva intervención, una gestión que quedó a cargo de la concejal Soher El Sukaria. Las otras intervenciones son en Tucumán, Salta y Corrientes.

El diputado Oscar Agost Carreño

Caso distinto son los movimientos del gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, otro de los dirigentes del PRO enrolado en el armado político de Provincias Unidas. “Habrá que ver cómo evoluciona su comportamiento partidario, está menos expuesto porque su diputada (Ana Clara Romero) no entró al Congreso”, destacaron. De todas formas no hay unanimidad en implementar este tipo de acciones: “No estamos para generar conflicto con uno de nuestros gobernadores, y en Santa Fe tampoco, hay buena onda con (Maximiliano) Pullaro”, sostuvo un importante dirigente partidario.

Estas situaciones puntuales, dentro de un marco general de reacomodamientos políticas tras las elecciones, podrían ser analizados la semana que viene, cuando se reúna la Asamblea partidaria que preside el diputado Martín Yeza que, se prevé, se realice de manera virtual. De todas formas, la conducción del PRO en Diputados está molesta por el proceso de éxodo a LLA.

“LLA está haciendo lo posible para tener la primera minoría y nos están comprando los diputados. Cometen un grave error en ir contra los que por dos años los apoyaron incondicionalmente. Porque más allá de la primera minoría necesitan 129 votos para leyes simples. ¿Con qué cara nos van a venir a pedir ayuda ahora? Los diputados que se fueron no lo hicieron porque el PRO no los represente sino porque desde el oficialismo tienen los recursos para comprarlos, y ellos pocas convicciones. Sin dudas, hay un trabajo sistemático de querer debilitar al bloque del PRO comprando sus diputados”, señaló un dirigente nacional con experiencia parlamentaria.

Manuel Adorni, Diego Santilli y el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres

Propuesta y respuesta

Por otro lado, en las últimas horas se generó un contrapunto entre dos diputadas por la reorientación de algunos legisladores. Ayer, en este sentido, Lospennato señaló la necesidad de "modificar la ley para que, efectivamente, uno cumplia su mandato dentro del partido que lo eligió”. Lo hizo en diálogo con CNN Radio donde, además, reconoció que existieron conversaciones con Mauricio y Jorge Macri sobre la conveniencia de permanecer en el Congreso, especialmente ante la agenda de reformas que se avecina, y no ceder su banca a LLA.

“Fue una decisión de los tres. Para mí también era muy importante que fuera una decisión de los tres, porque yo hago política con el presidente Macri hace quince años y creo que él es una de las personas más valiosas para la construcción de la Argentina”, indicó.

Silvia Lospennato, Mauricio Macri y Jorge Macri

A modo de respuesta, la diputada Daiana Fernández Molero utilizó sus redes para una publicación sugerente. “Los cepos nunca funcionan: ni en la economía, ni en los partidos. La identidad no se protege encerrando, sino creciendo. Ojalá el PRO vuelva a ser un espacio que atraiga talento y nuevas ideas”. Varios operadores macristas leyeron que ese texto abría la puerta a una eventual salida del bloque. Ya había quedado en la mira por su ausencia a una reunión convocada por Ritondo hace varias semanas. El otro que se había ausentado en aquel momento fue Bongiovanni.

La propia Fernández Molero lo desmintió. “El PRO no puede seguir expulsando gente que sean de ideas liberales, porque es un partido que es profundamente liberal y profundamente republicano. Si solamente nos quedamos con la parte republicana, nos está faltando la otra. Entonces, lo que digo es no expulsemos gente, seamos un polo de atracción”, sostuvo en Radio Rivadavia.

Y agregó: “Yo soy del PRO, mientras pueda votar las cosas que creo que nos representa no necesito cambiarme a ningún partido, cuando no pueda votar eso devolveré mi banca, pero lo que no podemos hacer es convertir al PRO en algo que no es, es liberal y republicano”.