Política

Martín Menem negocia con el PRO, la UCR y gobernadores los votos del Presupuesto 2026: qué pide cada uno

El presidente de la Cámara sostiene el diálogo con los interbloques. Los pedidos y definiciones de las provincias y el reclamo por los fondos porteños. El peronismo se mantiene expectante

Guardar
Maximiliano Luna
Maximiliano Luna

El oficialismo avanza y quiere trámites exprés en algunos de los temas que envió para que sean tratados en sesiones extraordinarias. Mañana comienza ese período en el Congreso y hoy se desarrollan las reuniones preparatorias para poder alcanzar el objetivo.

El punto es hasta dónde el oficialismo está dispuesto a ceder y la primera señal será el Presupuesto 2026.

Es el único proyecto de ley que ya es conocido por todos y que el Gobierno ya obtuvo dictamen de mayoría. Hoy el escenario parecería ser más favorable para repetir ese dictamen siempre y cuando logre terminar de cerrar con los socios externos o sume a alguno de los nuevos.

Cuando se conforme la Comisión de Presupuesto y Hacienda el oficialismo tendrá 20 sillas, el mismo número que tendrá Unión por la Patria. En ese esquema la definición pasará por los bloques del “centro” que están conformados por Provincias Unidas (la bancada que responde a los gobernadores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal); y el otro interbloque conformado por el PRO, la UCR, el MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz. Ambos interbloques tendrán 4 sillas cada uno. Por último, quedará 1 silla para los legisladores que responden a los gobernadores Rovira y Saenz en el bloque Innovación.

En el caso del interbloque del PRO, ese sector había acompañado el proyecto del Ejecutivo pero con disidencias. Esas diferencias que planteó en su momento el bloque que conduce Cristian Ritondo tienen que ver con los fondos para la Ciudad de Buenos Aires que no figuran en el Presupuesto 2026. Fuentes del partido amarillo señalaron que siguen en “negociaciones” por esos fondos, por lo que la situación sería la misma.

Pero aunque el oficialismo tenga el dictamen de mayoría le siguen faltando votos en el recinto para poder aprobar el presupuesto, y ahí es donde Provincias Unidas podría hacer la diferencia.

Esta tarde el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tenía previsto recibir a un grupo de legisladores del nuevo interbloque. Este iba a ser el segundo encuentro desde que se conformó hace apenas unos días atrás. Sin embargo, en horas de esta mañana se suspendió la reunión. El llamado de Casa Rosada cambió los planes.

La intención del encuentro era la de conversar sobre el presupuesto teniendo en cuenta el reclamo de los gobernadores y la situación de los “sin tierra” -los que no responden a un gobernador que conforman el bloque como por ejemplo los diputados de Democracia, de la CC y EF- ya que estos habían presentado dictámenes propios.

“El bloque está a la expectativa. Tenemos que terminar de hablar con los gobernadores pero una posibilidad es que se sostenga un dictamen propio, pero aún faltan definiciones. Es un interbloque nuevo”, explicó a Infobae una fuente al tanto de la situación.

Gisela Scaglia, dirigente que responde
Gisela Scaglia, dirigente que responde al gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y preside el bloque de Provincias Unidas

“Si realmente quieren tener Presupuesto y no hacer una pantomima del debate, tienen que abrir la posibilidad de aceptar modificaciones”, señalan diputados del bloque que ya cuenta con varios años de experiencia.

En el oficialismo sacan cuentas. Si no suman a Unidos, van a buscar a Independencia (7 votos), Producción y Trabajo (2); Elijo Catamarca (3) en Independencia (3). Si los consigue, más los del interbloque del PRO-UCR, suma 132 votos, al límite pero con el número necesario para aprobar el proyecto.

El “reunionismo” se acelera. Los encuentros se multiplican y los contactos con los gobernadores se vuelven cada vez más cotidianos. Empieza una carrera en la que el mundo libertario quiere mostrar que se va a adueñar de la Cámara luego de un año de encadenar derrotas mientras que, del otro lado, aparecen los gobernadores que necesitan un triunfo para mostrarse como el bloque que define. Será la primera puja de este nuevo Congreso que comienza mañana.

Temas Relacionados

Presupuesto Congreso Gobierno Martín Menem Unión por la Patria Ciudad de Buenos Aires Cámara de Diputados Casa Rosada Oficialismo PROÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las reformas que postergó el Gobierno: por qué todavía no habrá cambios en jubilaciones ni retenciones

Las autoridades nacionales optaron por tratar en sesiones extraordinarias solo algunos de los temas que debatió el Consejo de Mayo, que son las más urgentes para la Casa Rosada

Las reformas que postergó el

Entre Ríos: la Justicia debió intervenir para que un recién nacido fuera vacunado ante la negativa de los padres

El caso, ocurrido en Gualeguaychú, fue el tercero en esa ciudad en los últimos meses. Los progenitores habían basado su decisión en artículos pseudocientíficos que no detallaron

Entre Ríos: la Justicia debió

El Consejo de Mayo presentó el informe final que enviará al Congreso e incluye el proyecto de reforma laboral

El jefe de Gabinete Manuel Adorni informó las conclusiones del documento. Habrá iniciativas legislativas que serán enviadas para ser tratadas en sesiones extraordinarias

El Consejo de Mayo presentó

Javier Milei llegó a Oslo a la espera de Corina Machado para la entrega del Nobel de la Paz

La delegación presidencial aterrizó en medio de la incertidumbre por el paradero de la líder venezolana. Las actividades en agenda

Javier Milei llegó a Oslo

Juraron Santoro, Rossen, Rodríguez Larreta, Lospenatto y se renueva la Legislatura porteña

Además, quedaron conformados los bloques que funcionarán durante el nuevo período parlamentario y se designaron a las autoridades que administrarán el Parlamento

Juraron Santoro, Rossen, Rodríguez Larreta,
DEPORTES
El llamativo consejo de Pep

El llamativo consejo de Pep Guardiola a Xabi Alonso en medio de su crisis en el Real Madrid: la frase que se hizo viral

Gareth Bale reveló el verdadero motivo por el que se retiró a los 33 años: “Hay más en la vida que solo el fútbol”

El Inter de Lautaro Martínez se mide al Liverpool en el cruce más atractivo de la quinta fecha de la Champions: toda la agenda

La impactante cifra que gastó Lando Norris en la fiesta que organizó tras consagrarse campeón de la Fórmula 1

Salió de prisión tras una condena por tráfico de drogas, jugó con una tobillera electrónica y marcó el gol del campeonato

TELESHOW
Evelyn Botto confirmó su noviazgo

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Fede Bal luego de semanas de rumores

Milenka armó su primer arbolito de Navidad junto a Marley y Mirko: “¡Es todo nuevo!"

La China Suárez habría hecho un pedido en nombre de Mauro Icardi antes del estreno de la segunda temporada de “En el barro”

El discurso de Griselda Siciliani luego de ganar su Martín Fierro: “A este personaje no lo voy a olvidar más”

Se conocieron las primeras fotos de Cecilia Roth en el papel de Moria Casán

INFOBAE AMÉRICA

Alemania juzga a tres presuntos

Alemania juzga a tres presuntos espías ligados a una operación rusa contra un ex combatiente ucraniano

A partir de su experiencia, Celeste Iannelli saca un libro sobre princesas peladas: cómo concientizar sobre el cáncer infantil

El equipo de María Corina Machado negó que la líder opositora de Venezuela contemple el exilio: “Eso no existe”

La polémica entre el Instituto Cervantes y la RAE se agrava por la sede del próximo Congreso de la Lengua

Zelensky dijo que este miércoles enviará a Estados Unidos una versión actualizada de su plan de paz para Ucrania