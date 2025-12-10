Sturzenegger se reunió con diputados libertarios, les explicó las propuestas del Consejo de Mayo y regaló pines de motosierra

El ministro de Desregulación y Transformación del Esta, Federico Sturzenegger, se reunió con diputados libertarios y explicó el flamante documento del Consejo de Mayo (X)

El ministro de Desregulación y Transformación del Esta, Federico Sturzenegger, se reunió esta tarde-noche con diputados libertarios para explicar los detalles de todas las propuestas que incluye el flamante documento del Consejo de Mayo, en medio de los preparativos en el Congreso de cara a las sesiones extraordinarias que se iniciarán mañana y finalizarán el 30 del corriente mes. El funcionario llegó a la cumbre con regalos: pines de motosierra.

“Fue un encuentro muy bueno”, coincidieron dos legisladores oficialistas consultados por Infobae, quienes confirmaron que la disertación de quien Javier Milei denomina “El Coloso” -la oposición, en tanto, utiliza otros menos elogiosos-, fue en un cien por ciento técnica y no hubo cuestiones políticas de fondo. No sólo se habló de las leyes que la Casa Rosada quiere antes de fin de año -tarea más que difícil-, sino también de las que el Ejecutivo empujará durante 2026.

“Conversamos sobre las reformas que vienen, la desregulación y los avances en el Congreso, siempre con un objetivo claro: construir un Estado más ágil, transparente y cercano al ciudadano”, señaló, al término del convite, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Laura Rodríguez Machado (Córdoba).

La legisladora dijo en redes sociales: “El encuentro reafirma nuestro compromiso con la modernización, la eficiencia y una Argentina que vuelva a ponerse de pie. Un diálogo positivo, claro y estratégico que marca el rumbo de la transformación que necesitamos”.

No pasaron desapercibidos algunos gestos que tuvo Sturzenegger con los legisladores libertarios. Fueron varios quienes se sintieron, después de mucho tiempo, un poco más incluidos y como “parte” del Gobierno. Un llamado de atención, de mínima, para las autoridades y comando libertario en la Cámara baja.

La bancada oficialista en Diputados durante la reunión con Federico Sturzenegger

“Somos plenamente conscientes de que no es posible alcanzar un acuerdo unánime: los intereses en juego son diversos y, en muchos casos, contrapuestos. Sin embargo, confiamos en la democracia y en el funcionamiento de sus instituciones representativas como el ámbito legítimo donde esas diferencias pueden canalizarse, debatirse y resolverse”, plantea el documento que dio a conocer el Consejo de Mayo durante la jornada de hoy.

En otro tramo, se expresa que “el valor de la propuesta radica en los puntos donde es posible acordar: porque todos los ven como positivos o porque, incluso cuando entrañan una pérdida sectorial, su beneficio para el conjunto es evidente”. Y agrega: “En los casos que esos consensos no se alcancen, existe una instancia posterior para su debate, que es justamente la del Congreso”.

Noticia en desarrollo...