Política

El Gobierno aclaró que la reforma laboral no incluye cambios en las cajas sindicales: “Eso quedará para una segunda ley”

El jefe de Gabinete Manuel Adorni anticipó que cualquier ajuste en el sistema gremial se planificará para una etapa legislativa posterior. Además descartó una reunión con Axel Kicillof para buscar acuerdos: “No tiene mucho sentido cuando lo único que le importa es que al Gobierno le vaya mal”

Guardar

A dos años de la asunción de Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni ofreció una rueda de prensa en la que hizo un repaso de la gestión libertaria y respondió preguntas sobre el proyecto de reforma laboral.

En ese marco, el funcionario aseguró que en la iniciativa impulsada por el gobierno nacional no habrá cambios inmediatos en lo que refiere a las cajas sindicales, tema que preocupaba a los referentes gremiales. “Las modificaciones que haya que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley; por lo tanto, en principio no habría modificaciones”.

Ante la pregunta específica sobre cambios en los aportes obligatorios, Adorni respondió: “Los aportes obligatorios son obligatorios, pero no, en principio no va a haber modificaciones”.

En cuanto a los detalles de reforma laboral, Adorni aseguró que el texto ya está listo: “El proyecto de ley está terminado. Por supuesto que va a ir a debate, se aprobará y daremos vuelta la página porque dejaremos atrás el 50% de informalidad que hay en Argentina”.

En relación a la Confederación General del Trabajo (CGT) y el clima de diálogo con los sindicatos, Adorni explicó que la ausencia de representantes gremiales en la última reunión del Consejo de Mayo respondió a cuestiones logísticas y no a un quiebre en la relación.

Al ser consultado sobre los plazos legislativos, reconoció que el trámite parlamentario podría extenderse si no se logra la aprobación antes de fin de año. “Vamos a ver si se puede estirar algunos días o si se retoma la actividad a mediados de enero. Pero no hay una definición sobre eso y tampoco depende de nosotros, sino estrictamente de tiempos de la técnica legislativa”.

El Jefe de Gabinete Manuel
El Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli, juntos en una reunión con gobernadores

Otro de los ejes de la conferencia de prensa fue la relación entre el gobierno nacional y los gobernadores. “Las reuniones van a seguir porque hay un montón de temas de las agendas que compartimos, y de las preocupaciones que tenían las provincias, que las estamos atendiendo y que estamos avanzando. Entonces, las reuniones van a ser permanentes”, garantizó el funcionario.

Luego hubo una repregunta sobre los mandatario provinciales más opositores, en particular Axel Kicillof, líder de la provincia de Buenos Aires. Al respecto, Adorni subrayó la falta de sintonía y la ausencia de voluntad de diálogo.

“Nosotros tenemos bien en claro hacia dónde queremos ir. La sociedad argentina también, en las últimas elecciones ha dado muestras de hacia dónde quiere que siga el camino de la Argentina. Y en ese camino, buena parte de la política entendió que hay que encolumnarse, con críticas, con disidencias y seguramente con todo lo que tenga para aportar la oposición o los que no son estrictamente de nuestro partido, en pos de sumarle valor a los proyectos y a las cuestiones que tengamos por delante”, dijo Adorni a modo de introducción.

Instantes después señaló que la actitud de ciertos gobernadores, en particular Kicillof, dificultan cualquier tipo de encuentro productivo.: “Cuando pedimos que se adhieran a determinadas leyes, como puede ser la ley antimafias o cualquier otra, y no ves colaboración, hay gobernadores que no van en línea con lo que la gente nos pide. Entonces, que pueda generar una reunión entre un gobernador como Kicillof y el Gobierno... En el futuro tal vez exista, no lo sé, pero hoy no tiene mucho sentido cuando lo único que le importa es que al Gobierno le vaya mal y que a los bonaerenses les vaya mal también. No tiene mucho sentido. No hay mucho para dialogar porque no hay muestras de buena voluntad”.

Ante la repregunta sobre si todos los gobernadores mencionados estaban en la misma situación, Adorni aclaró que la agenda de encuentros se evalúa caso por caso, pero reiteró la falta de puntos en común con el gobernador bonaerense: “Nosotros vemos cuál es la agenda de cada gobernador. Me pusieron el ejemplo Kicillof al principio y con él no compartimos agenda. No tiene mucho sentido esa reunión. No está hoy en agenda”.

Temas Relacionados

Manuel AdorniCongresoCajas sindicalesAportes obligatoriosReforma laboralCGT

Últimas Noticias

Laura Alonso: “Si Kicillof hiciera lo mismo que hacemos nosotros, el problema de las personas en situación de calle se reduciría un 80%”

La legisladora porteña del PRO defendió la gestión del oficialismo en la Ciudad y trazó un diagnóstico crítico sobre la articulación con la Provincia. Además, expuso los principales desafíos institucionales, sociales y urbanos que enfrenta la Legislatura tras el reordenamiento político

Laura Alonso: “Si Kicillof hiciera

Reforma laboral: el agregado de último momento en el proyecto que le pone límites a Hugo Moyano

La versión final de la iniciativa suma a la recolección de servicios entre las actividades que deberán garantizar el 75% de servicios mínimos en caso de huelga. Qué otro punto afecta a Camioneros

Reforma laboral: el agregado de

Ricardo Lorenzetti: “El Poder Judicial está en una situación de extrema debilidad institucional”

El juez de la Corte Suprema advirtió que hay “40% de cargos vacantes” en los tribunales, y expresó su inquietud por la composición del máximo tribunal, que cuenta con tres miembros desde hace un año

Ricardo Lorenzetti: “El Poder Judicial

El Gobierno demora la publicación de la reforma laboral a pesar de que ya se conoce la letra chica

La demora en la difusión del texto tiene diferentes versiones al interior del Gobierno. Los ajustes finales y la espera del regreso del presidente Javier Milei, mientras persisten negociaciones en el Congreso sobre la conformación de comisiones clave

El Gobierno demora la publicación

Luis Petri contestó a las críticas por la compra de los F-16: “Ahora todos son sommeliers de aviones caza”

El ex ministro de Defensa se refirió a la adquisición de las aeronaves que el Gobierno le hizo a Dinamarca

Luis Petri contestó a las
DEPORTES
Se definieron las zonas del

Se definieron las zonas del Torneo Apertura y Clausura 2026

Pidieron cerrar el caso contra un ex ejecutivo argentino de Fox acusado en Estados Unidos de pagar sobornos millonarios

La millonaria indemnización de Red Bull a Helmut Marko tras su polémica salida y la figura de la F1 que podría reemplazarlo

Los tres motivos que condicionan el futuro de Edinson Cavani en Boca Juniors

La respuesta de la número 1 del mundo Aryna Sabalenka ante la pregunta sobre la presencia de tenistas trans en el circuito

TELESHOW
La Navidad más auténtica de

La Navidad más auténtica de Lizy Tagliani: emociones, abrazos y una escena inesperada

El tenso cruce de L-Gante con un panelista en vivo por el conflicto con Maxi El Brother: “Te abusaste de la situación”

Mónica Farro contó el motivo por el que renunció a LAM: “Mi último día”

J Rei habló por primera vez del momento más difícil de María Becerra cuando estuvo internada: “Se me frenó el mundo”

Wanda Nara mostró el primer regalo de cumpleaños que la emocionó: “Exploto de amor”

INFOBAE AMÉRICA

Diputados uruguayos piden retomar el

Diputados uruguayos piden retomar el acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén

Visitar el Palacio de Versalles en 2026 será más caro para los viajeros de América latina, Estados Unidos y China

El consumo de agua contaminada multiplicaría la mortalidad infantil

La concentración de riqueza en la era digital: el 0,001% más rico ya triplica el patrimonio de la mitad del planeta

19 muertos en un derrumbe en la segunda ciudad más grande de Marruecos