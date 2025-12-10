El Gobierno aclaró que la reforma laboral no incluye cambios en las cajas sindicales: “Eso quedará para una segunda ley”

A dos años de la asunción de Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni ofreció una rueda de prensa en la que hizo un repaso de la gestión libertaria y respondió preguntas sobre el proyecto de reforma laboral.

En ese marco, el funcionario aseguró que en la iniciativa impulsada por el gobierno nacional no habrá cambios inmediatos en lo que refiere a las cajas sindicales, tema que preocupaba a los referentes gremiales. “Las modificaciones que haya que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley; por lo tanto, en principio no habría modificaciones”.

Ante la pregunta específica sobre cambios en los aportes obligatorios, Adorni respondió: “Los aportes obligatorios son obligatorios, pero no, en principio no va a haber modificaciones”.

En cuanto a los detalles de reforma laboral, Adorni aseguró que el texto ya está listo: “El proyecto de ley está terminado. Por supuesto que va a ir a debate, se aprobará y daremos vuelta la página porque dejaremos atrás el 50% de informalidad que hay en Argentina”.

En relación a la Confederación General del Trabajo (CGT) y el clima de diálogo con los sindicatos, Adorni explicó que la ausencia de representantes gremiales en la última reunión del Consejo de Mayo respondió a cuestiones logísticas y no a un quiebre en la relación.

Al ser consultado sobre los plazos legislativos, reconoció que el trámite parlamentario podría extenderse si no se logra la aprobación antes de fin de año. “Vamos a ver si se puede estirar algunos días o si se retoma la actividad a mediados de enero. Pero no hay una definición sobre eso y tampoco depende de nosotros, sino estrictamente de tiempos de la técnica legislativa”.

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli, juntos en una reunión con gobernadores

Otro de los ejes de la conferencia de prensa fue la relación entre el gobierno nacional y los gobernadores. “Las reuniones van a seguir porque hay un montón de temas de las agendas que compartimos, y de las preocupaciones que tenían las provincias, que las estamos atendiendo y que estamos avanzando. Entonces, las reuniones van a ser permanentes”, garantizó el funcionario.

Luego hubo una repregunta sobre los mandatario provinciales más opositores, en particular Axel Kicillof, líder de la provincia de Buenos Aires. Al respecto, Adorni subrayó la falta de sintonía y la ausencia de voluntad de diálogo.

“Nosotros tenemos bien en claro hacia dónde queremos ir. La sociedad argentina también, en las últimas elecciones ha dado muestras de hacia dónde quiere que siga el camino de la Argentina. Y en ese camino, buena parte de la política entendió que hay que encolumnarse, con críticas, con disidencias y seguramente con todo lo que tenga para aportar la oposición o los que no son estrictamente de nuestro partido, en pos de sumarle valor a los proyectos y a las cuestiones que tengamos por delante”, dijo Adorni a modo de introducción.

Instantes después señaló que la actitud de ciertos gobernadores, en particular Kicillof, dificultan cualquier tipo de encuentro productivo.: “Cuando pedimos que se adhieran a determinadas leyes, como puede ser la ley antimafias o cualquier otra, y no ves colaboración, hay gobernadores que no van en línea con lo que la gente nos pide. Entonces, que pueda generar una reunión entre un gobernador como Kicillof y el Gobierno... En el futuro tal vez exista, no lo sé, pero hoy no tiene mucho sentido cuando lo único que le importa es que al Gobierno le vaya mal y que a los bonaerenses les vaya mal también. No tiene mucho sentido. No hay mucho para dialogar porque no hay muestras de buena voluntad”.

Ante la repregunta sobre si todos los gobernadores mencionados estaban en la misma situación, Adorni aclaró que la agenda de encuentros se evalúa caso por caso, pero reiteró la falta de puntos en común con el gobernador bonaerense: “Nosotros vemos cuál es la agenda de cada gobernador. Me pusieron el ejemplo Kicillof al principio y con él no compartimos agenda. No tiene mucho sentido esa reunión. No está hoy en agenda”.