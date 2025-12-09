Signos de ruptura de la CGT con el Gobierno: se ausenta del Consejo de Mayo y analizará el jueves un plan de acción

Jaime OlivosOctavio Argüello, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Gerardo Martínez, en el congreso de la CGT

La CGT ya se prepara para la pelea contra la reforma laboral. Gerardo Martínez (UOCRA) no irá este martes a la Casa Rosada al último encuentro del Consejo de Mayo y la conducción cegetista convocó para este jueves a su Consejo Directivo con un punto destacado en la agenda: “Analizar un plan de acción”.

El endurecimiento sindical se aceleró luego de que los líderes de la CGT se enteraron de que el ala dura del Gobierno le ganó la pulseada al sector político y logró imponer la versión más dura de los cambios laborales, con la restitución al proyecto oficial del artículo que limita las cuotas solidarias y afecta el financiamiento de los gremios.

Sin embargo, en la Casa Rosada aseguraron lo contrario: una alta fuente oficial dijo a Infobae que el artículo que más rechaza la CGT no formará parte de la iniciativa y “quedará para más adelante”. “Sólo incluirá lo relativo a la generación de empleo”, agregó.

La última reunión del Consejo de Mayo, el 26 de noviembre, con la presencia de la CGT

Sea como fuere, la CGT puso en marcha sus mecanismos para volver a la protesta a partir de la convicción de que “ganó Sturzenegger, que es la voz ideológica antisindical dentro del Gobierno”, como señaló un directivo cegetista. Aun así, el mismo dirigente admitió que “ahora queda intentar el diálogo con el sector político del Gobierno”.

“Las charlas se iniciaron con Santiago (Caputo) y seguiremos explorando con el otro sector de los ‘Karina Boys’”, afirmó sindicalista consultado en alusión al contacto iniciado por Gerardo Martínez con el asesor presidencial y luego con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

Como anticipó Infobae, hace 72 horas, el Gobierno había decidido eliminar varios artículos de la reforma laboral para acercarse a la CGT. Pero este fin de semana, presiones internas hicieron que se discutiera otra vez la inclusión de uno de ellos, la limitación de las cuotas solidarias, que es el más importante para el poder sindical porque tiene que ver con la forma en que se financian hoy los gremios.

Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger

En esta tarde del lunes el tema aún estuvo en debate entre los máximos referentes libertarios y creció la incertidumbre porque el proyecto de reforma laboral iba a tratarse este mediodía en el Consejo de Mayo y luego se iba a presentar en sociedad antes de su elevación al Congreso para que se trate en el período de sesiones extraordinarias.

El primer indicio concreto de malestar de la CGT fue que Gerardo Martínez decidió no concurrir a la reunión de este martes del Consejo de Mayo, prevista para las 13.30 en la Casa Rosada, que será encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El líder de la UOCRA participó del encuentro del Consejo realizado el 26 de noviembre, cuando ya se sabía que la reforma laboral iba a ser más dura de lo previsto inicialmente. “Nosotros hablamos de una modernización laboral que atienda sin perder derechos”, dijo Martínez al periodismo. Ante la consulta sobre si su pedido está contemplado en el borrador oficial, respondió tajante: “Veremos”.

Gerardo Martínez: “Nosotros hablamos de una modernización laboral que atienda sin perder derechos”

El viernes pasado, sin embargo, se conoció la última versión de la reforma laboral y allí no figuraban algunos de los puntos que rechazaba la CGT, como la limitación de las cuotas solidarias, que iba a poner en riesgo el financiamiento de los sindicatos y era una propuesta defendida por Sturzenegger.

Las cuotas solidarias son el recurso clave para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, de una suma pactada con los empresarios dentro de los convenios colectivos de trabajo. Para el ministro de Desregulación, son “peajes sindicales” y por eso justificó la incorporación de un artículo (idéntico al del DNU 70) que condicionaba el pago de esos aportes al consentimiento explícito de los trabajadores, algo que rechaza la CGT porque complicaría el pago de ese decisivo ítem a los sindicatos.

La CGT pidió al Gobierno la eliminación de ese artículo, entre otros, y finalmente lo había logrado gracias a sus charlas con referentes del sector “político” del Gobierno como Santiago Caputo y Martín y “Lule” Menem, los dos alfiles de Karina Milei, quienes, junto al secretario de Trabajo, Julio Cordero, están seguros de que si se restringen las cuotas solidarias se desatará una dura batalla con el sindicalismo que podría complicar la sanción de la reforma laboral.

Javier Milei junto a Karina Milei, Santiago Caputo, Lule Menem y Pilar Ramírez

No obstante, este fin de semana, mientras se preparaba la versión definitiva de la reforma laboral, Sturzenegger volvió a la carga con el artículo sobre las cuotas solidarias y tuvo el apoyo, entre otros, de la senadora electa Patricia Bullrich, que ya no es ministra pero tiene mucho predicamento interno.

En el Gobierno hay quienes insisten en que hay que pacificar el frente sindical, mientras que otros creen que aunque se acepte el pedido de la CGT tampoco habrá un apoyo explícito a la reforma laboral.

Hasta ahora, como anticipó Infobae, aunque se elimine la propuesta de Sturzenegger quedaría un impedimento en la reforma laboral para que el descuento de las cuotas solidarias lo recaude el sector empleador. La ley actual dice que “los empleadores estarán obligados a actuar como ‘agente de retención’ de los importes que, en concepto de cuotas afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial". Ahora, se restringió ese ítem a “las cuotas de afiliación” y se estableció: “Siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”. Lo que quiere decir que los empleadores no estarán obligados a retener las cuotas solidarias para girárselas a los sindicatos.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero

Otro punto que se modificó en favor de la CGT en la última versión de la reforma laboral y quedaría intacto es el que establece la prelación del convenio por empresa respecto del convenio por actividad: se agregó que deberán ser negociados y firmados por el sindicato con personería, algo que saca de esta instancia a las comisiones internas y respeta la incidencia exclusiva del tradicional unicato gremial.

De todas formas, la expectativa está puesta en la difusión de la versión definitiva del proyecto oficial para determinar qué quedó o qué se eliminó respecto del texto que había tranquilizado a la CGT. De todas formas, luego de recibir versiones inquietantes al respecto, la cúpula cegetista ya comenzó el precalentamiento para la protesta.