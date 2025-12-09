Javier Milei llegó a Oslo a la espera de Corina Machado para la entrega del Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei y el líder chavista Nicolás Maduro (EFE/ Archivo)

El presidente Javier Milei llegó este mediodía a Noruega en medio de la incertidumbre generada por la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, galardonada por el Nobel de la Paz, de la que se desconoce el paradero. A raíz de la situación, el Instituto Nobel de Oslo anunció la cancelación de la conferencia de prensa prevista para este martes.

La delegación presidencial, que partió a las 20 del lunes, aterrizó este martes para dar el presente en la ceremonia y ratificar su posición geopolítica alineada a la de Donald Trump contra el autoproclamado gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, el mandatario cumplirá con la agenda prevista para el viaje exprés que culminará el próximo jueves 11 de diciembre.

La actividad principal será el miércoles a las 9 (hora argentina) cuando María Corina Machado reciba el Nobel de la Paz por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Sin embargo, estará sujeta a la asistencia de la referente de Vente Venezuela, quien permanece clandestina desde agosto de 2024, y de la que se desconoce su situación. Luego de que denunciara manipulación en los comicios en los que Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor, el régimen chavista lanzó una persecución política contra la dirigente que comparte espacio con Edmundo González Urrutia.

La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Este martes, su hijo Ricardo Machado expresó en declaraciones a la agencia de noticias Reuters sentirse “muy emocionado y orgulloso” antes de la ceremonia, pero evitó dar precisiones sobre el paradero de su madre.

Si bien el viaje del mandatario estuvo en duda, terminó de confirmarse el sábado cuando la institución aseguró que la propia Machado había precisado telefónicamente que asistiría a la gala de premiación. Lo cierto es que el contexto de seguridad y conectividad aérea complejizó su desplazamiento fuera de Venezuela.

Fue la propia líder venezolana la que invitó formalmente al libertario a formar parte de la delegación latinoamericana compuesta por los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y el referente Edmundo González Urrutia.

Asimismo, el mismo miércoles a las 11.30, Javier Milei protagonizará un encuentro con el Rey Harald V, el actual monarca de Noruega desde 1991 luego de la muerte de su padre, el rey Olaf V. El intercambio podría incluir a otros mandatarios de la región. Mientras que a las 13.10, tiene previsto encontrarse con el primer ministro del país escandinavo, Jonas Gahr Støre, en un encuentro que posibilitará potenciar vínculos políticos y económicos.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el mandatario de Argentina, Javier Milei, saludan al reunirse en la casa de gobierno Palacio de los López, en Asunción, Paraguay, el 16 de septiembre de 2025 (REUTERS/César Olmedo)

El mandatario diseñó un viaje exprés debido a los compromisos legislativos que deberá enfrentar a finales de año. A las 16 del miércoles, la delegación partirá en un vuelo especial con intenciones de aterrizar en territorio argentino el jueves a las 9.30. La próxima será una semana clave para La Libertad Avanza: iniciará formalmente el período de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación para dar tratamiento al Presupuesto 2026 y al paquete de reformas de segunda generación que diseñó para el tramo final de su gestión rumbo a 2027.

Alineado con el republicano Donald Trump, Milei refuerza el rechazo a Nicolás Maduro que enfrenta los embates de Estados Unidos para forzar su salida del país. En los últimos días, el embajador Diego Emilio Sadofschi, en representación de la administración libertaria, exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, y solicitó que se ejecuten las órdenes de arresto que están requeridas para el chavista y Diosdado Cabello.