Política

Reforma laboral: libertarios definen la estrategia para el inicio de las sesiones extraordinarias en el Senado

La futura jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quiere ponerse al hombro el debate. Desde dos despachos mileistas deslizaron que pretende presidir la comisión de Trabajo. Su entorno dice no haber “oído nada”. Un puñado de dialoguistas mira con desconfianza un eventual avance exprés para la iniciativa en cuestión

Guardar
La inminente jefa libertaria en
La inminente jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, junto a los senadores oficialistas Ezequiel Atauche y Bruno Olivera Lucero (Maximiliano Luna)

Comenzó la cuenta regresiva para las sesiones extraordinarias que el Congreso tendrá entre el 10 y 30 de diciembre, con el tratamiento del Presupuesto 2026 en Diputados y la reforma laboral en el Senado, como el grueso de una agenda ambiciosa para un oficialismo recargado, pero sin mayoría propia. En la Cámara alta, la flamante ex ministra de Seguridad y futura jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, quiere ponerse el hombro la norma y hasta analizaría pujar por la titularidad de la comisión de Trabajo, donde se iniciará la discusión de la ley en cuestión.

Bullrich aún no comenzó su mandato como legisladora y, no obstante, ya dejó más que claro, semanas atrás, que será la única interlocutora válida en el Senado. Tiene la venia de la Casa Rosada, que prefiere evitar cualquier intromisión de Victoria Villarruel, quien días atrás no tuvo mejor estrategia política y comunicacional que organizar un acto junto a enemigos libertarios de la Secretaria General de Presidencia de la Nación, Karina Milei, frente a desafíos que precisarán a una LLA en modo de reloj suizo. En paralelo a lo que ocurra allí, con el plan de gastos para el año próximo estará ocupado en Diputados Martín Menem. El mandatario vio desde un palco del recinto la ratificación de Menem, como líder de la Cámara baja. Hace dos meses, el riojano era velado por políticos que hoy le acarician las orejas, junto a infaltables operadores extraoficiales más vigentes que nunca.

En una nueva reunión que el oficialismo consumó en el anexo del Senado -en la oficina de la puntana Ivanna Arrascaeta- los citados oyeron de Bullrich su intención de presidir la comisión de Trabajo. Así confiaron desde dos despachos a Infobae el jueves pasado. Por ahora, la titularidad está en manos de la reciente violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), que se quitó lo que restaba de acuarela PRO en su anatomía. Sin embargo, el entorno de Bullrich dijo ayer a este medio no haber “oído nada” en relación con esa jugada. Otros fueron más allá y remarcaron que la exministra habría solicitado eso sólo para la ley y nada más. Esto sería -de mínima- descabellado, pero no imposible.

La senadora libertaria Carmen Álvarez
La senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero. Se fue del macrismo día atrás, aunque desde el inicio de la gestión Milei estuvo pintada de violeta (Foto: Gustavo Gavotti)

Más allá de lo que suceda con el comando de la comisión, será trascendental el inicio del debate para que se blanquee, tras un sinfín de promociones sin sustento real, el cronograma que pretende el Gobierno. Es decir, cuándo se estimaría la firma de un dictamen para ir al recinto, si es que se arriba a dicha instancia antes de fin de año. Allí se verá, balanza en mano, si rindió frutos la labor ejecutada en las últimas dos semanas con legisladores, gobernadores y cúpulas partidarias.

El apuro para acelerar el proyecto no choca, pero ya roza con incomodidad a un puñado de dialoguistas, que no encuentra una razón clara para semejante inmediatez. Tiempo atrás, delegados de Balcarce 50 sentenciaron, en visitas al Congreso, que la votación de leyes en diciembre ayudaría a una disminución del riesgo país hacia los 500 puntos, una zona que sueña el Gobierno para poner el moño al lema “generar confianza”, que le pide el mercado.

También será interesante ver a cuántas comisiones irán direccionados las normas que el Ejecutivo incluyó en las sesiones extraordinarias, cuyo temario es resuelto por el primer mandatario. Con mayor volumen en ambas Cámaras, la ecuación cambiaría y se apuntaría a involucrar a las menos posibles. Esto implica, por ejemplo, que para un texto que toque la interpretación de la Carta Magna deba intervenir la de Asuntos Constitucionales, que el último trimestre casi se dedicó a querer modificar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Por suerte, el equipo parlamentario del Senado -salvó a la Casa Rosada de algunos dramas legislativos en estos dos años- es un gran activo que Villarruel tiene -y aún no devaluó- para acompañar y aportar.

Temas Relacionados

SenadoReforma laboralPatricia BullrichLa Libertad AvanzaOficialismoVictoria VillarruelJavier MileiKarina MileiCarmen Álvarez RiveroSesiones extraordinariasPresupuesto 2026Martín MenemCongresoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno debe decidir si autoriza la deuda que exige Axel Kicillof: los cruces y la posible reunión con Santilli

El gobernador bonaerense logró sancionar la medida en la Legislatura local, con el apoyo de varios sectores, pero ahora todo queda en manos de la Casa Rosada. El ministro del Interior respondió con ironía al pedido de un encuentro por parte de uno de los funcionarios del peronista

El Gobierno debe decidir si

Javier Milei viajará a Oslo para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

En medio de la ofensiva de Estados Unidos contra Maduro, el Presidente partirá esta noche a la capital noruega y ratificará su posición crítica contra la narcodictadura venezolana. Cómo será el evento y qué otras figuras internacionales participarán

Javier Milei viajará a Oslo

Una diputada libertaria busca que los legisladores que no juren según el reglamento de la Cámara no puedan asumir sus bancas

Se trata de Sabrina Ajmechet. Lo hizo después de que en la última jura algunos de sus colegas lo hicieran por otros motivos fuera de los establecidos. Además, la ex PRO defendió la gestión de Javier Milei y aseguró que está “haciendo historia”

Una diputada libertaria busca que

El crudo relato de Lopérfido sobre vivir con ELA: “El Darío de antes de la enfermedad ya murió”

El ex director del Teatro Colón publicó un duro artículo en la revista Seúl en el que cuenta cómo la enfermedad transforma la vida, la percepción social y la autonomía personal. Su reflexión sobre la eutanasia y la “tortura” de ser “un padre limitado”

El crudo relato de Lopérfido

El Gobierno cierra el 2025 con un fuerte apoyo y Javier Milei mantiene un 50% de imagen positiva

Según un relevamiento de Opina Argentina, el Presidente y la senadora Patricia Bullrich son los que mejores consideraciones tienen. Axel Kicillof es el opositor con la aprobación más alta. Cuáles son las expectativas para 2026

El Gobierno cierra el 2025
DEPORTES
Claudio Úbeda explicó el discutido

Claudio Úbeda explicó el discutido cambio de Zeballos en la derrota de Boca ante Racing y reveló por qué no entró Cavani

10 frases de Costas tras el triunfo de Racing ante Boca: qué dijo en el entretiempo y cuánto incidió la salida de Zeballos

Ferro se consagró campeón de la Liga Sudamericana de básquet: logró un título internacional tras casi 40 años

Los Interclubes, a lo largo de la historia: quiénes son los más ganadores de la Liga de Primera División de la AAT

Las Finales del Interclubes ya tienen a sus protagonistas confirmados: todos los cruces

TELESHOW
El espectacular casamiento de Nicolás

El espectacular casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en un bosque cordobés: todas las fotos

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados y lo que hay que saber para seguir la gala

Pretty Woman, el musical abrió la temporada teatral de Mar del Plata a pura ovación para Florencia Peña y Juan Ingaramo

El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino para celebrar su amor: las mejores fotos

Juana Repetto contó el motivo de su distanciamiento con Reina Reech: “Me preguntan si estamos peleadas”

INFOBAE AMÉRICA

Tailandia lanzó ataques aéreos contra

Tailandia lanzó ataques aéreos contra Camboya tras denunciar la muerte de un soldado en nuevos enfrentamientos fronterizos

Crisis institucional en Honduras: la candidata oficialista anunció que no reconoce los resultados de las elecciones

Una muestra ingresa en la I.A. y las conspiraciones, con una instalación que invita a desafiar la realidad

Un viaje por los 500 años de México: un relato épico que desafía los estereotipos

Un historiador asegura que “lo poco que creemos que sabemos de Caravaggio es mentira”