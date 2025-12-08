Política

ATE ratificó el paro nacional de este martes en contra de la reforma laboral: “Vamos a estar en la calle”

Así lo aseguró Daniel Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en CABA. “Hay una intención muy grande de que desaparezcan los convenios colectivos y las indemnizaciones”, alertó

Guardar
ATE ratificó el paro nacional
ATE ratificó el paro nacional de este martes en contra de la reforma laboral: “Vamos a estar en la calle resistiendo”

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó hoy la convocatoria del paro nacional de este martes en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza, que se desarrollará con una movilización en el Congreso, busca frenar cambios que la conducción sindical considera un “combo explosivo” para los derechos laborales. “Vamos a estar en la calle resistiendo”, expresó Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, en una entrevista con radio Splendid.

La dirigencia de ATE alertó sobre el impacto del proyecto, tanto en la estabilidad del empleo público como en la protección de los convenios colectivos. “Es muy poco lo que se sabe”, dijo Catalano en referencia a la falta de precisiones sobre el texto definitivo que debatirán los legisladores.

De acuerdo a su evaluación, el borrador establecido por el Poder Ejecutivo implicaría “una intención muy grande de que desaparezca la organización sindical, los convenios colectivos y los acuerdos de estabilidad laboral, y que no haya más indemnizaciones”.

Planteó que, aunque en otras circunstancias se podría debatir sobre una eventual “modernización laboral” pensando en ampliar derechos, hoy el escenario es distinto.

El secretario general de ATE Capital agregó que existe el temor de que en algunos sectores se obligue a los trabajadores a “renunciar para volver a contratarte”, evidenciando un escenario de precarización.

Catalano mencionó que “ayer salió un comunicado oficial” confirmando que el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. Según el dirigente, el plan oficial abarca no solo la reforma laboral, sino también una reforma penal.

Al respecto, manifestó preocupación sobre versiones que indican que “podrían ahora procesar a los médicos que lleven adelante un aborto”.

Consultado sobre las negociaciones entre sindicatos, Catalano sostuvo que el sindicalismo de Hugo Yasky y Hugo Godoy “ya hablaron con el triunvirato para que podamos llevar adelante medidas en conjunto”. No obstante, aclaró que, “independientemente de que se puedan o no con la CGT, ya las CTA plantearon que el día del tratamiento va a haber una par de movilizaciones, así que vamos a estar ese día en la calle junto a los compañeros resistiendo”.

El paro de ATE responde a tres ejes principales: el rechazo a la reforma laboral presentada por el oficialismo, la exigencia de reapertura de paritarias con una recomposición salarial urgente en el sector público y la oposición al plan del Poder Ejecutivo para recortar un 10% del personal en organismos del Estado.

ATE denunció que “hay una
ATE denunció que “hay una intención muy grande de que desaparezca la organización sindical, los convenios colectivos y los acuerdos de estabilidad laboral, y que no haya más indemnizaciones”

Por su parte, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, profundizó las críticas al proyecto en sus redes sociales y señaló en un mensaje en X: “La única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”.

Según Aguiar, los cambios propuestos por La Libertad Avanza (LLA) en la Ley de Contrato de Trabajo no pretenden “mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía”, sino que buscan “quitar derechos”.

Asimismo, sostuvo: “Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza”.

En el marco de la convocatoria oficial, el gremio denunció que la reforma avanzaría “en un contexto de fuerte recesión, con trabajadoras y trabajadores precarizados, marcado desempleo, subempleo y multi empleo para cubrir las necesidades básicas”.

El comunicado advirtió que las propuestas del Ejecutivo favorecerían a “grandes empresas y multinacionales”, al “permitir despedir sin indemnización, ampliar la jornada laboral y limitar la negociación colectiva”.

En el pliego de reivindicaciones, ATE planteó, además, un aumento de emergencia para estatales y jubilados, el pase a planta permanente de los empleados precarizados, la reincorporación de los despedidos y la restitución de fondos adeudados a las provincias.

También rechazó las privatizaciones de empresas públicas, la venta de inmuebles del Estado y la armonización de las cajas previsionales provinciales, exigiendo la restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES.

El documento fue firmado por Aguiar y otros directivos nacionales, como Eduardo Gustavo Cuentres, Mirta Inés Matheos y Mercedes Cabezas.

Entre los organismos que podrían verse afectados por la reducción de trabajadores, ATE incluyó la Oficina Anticorrupción, INDEC, CONICET, CONEAU, ARCA, Archivo General de la Nación, ANSES, CONADIS, ENARGAS, ENRE, INTA, INTI y ENACOM.

Recordemos que el mes pasado, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación denunciaron penalmente a Aguiar por presuntas amenazas de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática, tras declaraciones vinculadas a la resistencia sindical al plan oficial.

El 28 de noviembre, autoridades nacionales mantuvieron una reunión virtual con representantes de los gremios estatales, pero el encuentro finalizó sin propuestas concretas de mejora salarial.

Finalmente, Aguiar subrayó que “experiencias similares aplicadas durante la crisis global de 2009-2010 fracasaron en todos los países donde se implementaron” y recordó que el mayor crecimiento del empleo registrado en Argentina ocurrió entre 2002 y 2011/12, en épocas de doble indemnización obligatorio.

La postura de la CGT, en tanto, fue de rechazo a diferentes aspectos filtrados del borrador impulsado por La Casa Rosada, que cuenta con respaldo del sector empresarial y prevé modificar las condiciones de trabajo en el régimen indemnizatorio, vacaciones y sistema de banco de horas para la extensión de jornada.

Temas Relacionados

últimas noticiasatereforma laboral

Últimas Noticias

César Milani: “Tengo muchas ganas de participar en política, al peronismo le hace falta una renovación importante”

El exjefe del Ejército consideró que hay “una mediocridad muy importante” en el espacio opositor. Por otra parte, criticó al gobierno nacional por la adquisición de los aviones F-16

César Milani: “Tengo muchas ganas

El vuelo de los F-16 visto desde el interior de la cabina del avión: potencia, precisión y una experiencia única por el cielo de Buenos Aires

Los aviones de combate hicieron su estreno en el país sobrevolando la Plaza de Mayo, la avenida 9 de julio, la Costanera y el Ministerio de Defensa. Fueron tripulados por pilotos daneses, mientras que pilotos argentinos viajaban en las cabinas traseras para completar su capacitación

El vuelo de los F-16

La SIGEN detectó fallas en el PROCREAR II: mora récord, controles inexistentes y contratos millonarios sin justificar

El organismo registró anomalías en la ejecución del programa habitacional más grande de la Argentina entre 2021 y 2023, bajo las gestiones de Jorge Ferraresi y Santiago Maggiotti

La SIGEN detectó fallas en

Reforma laboral: libertarios definen la estrategia para el inicio de las sesiones extraordinarias en el Senado

La futura jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quiere ponerse al hombro el debate. Desde dos despachos mileistas deslizaron que pretende presidir la comisión de Trabajo. Su entorno dice no haber “oído nada”. Un puñado de dialoguistas mira con desconfianza un eventual avance exprés para la iniciativa en cuestión

Reforma laboral: libertarios definen la

El Gobierno debe decidir si autoriza la deuda que exige Axel Kicillof: los cruces y la posible reunión con Santilli

El gobernador bonaerense logró sancionar la medida en la Legislatura local, con el apoyo de varios sectores, pero ahora todo queda en manos de la Casa Rosada. El ministro del Interior respondió con ironía al pedido de un encuentro por parte de uno de los funcionarios del peronista

El Gobierno debe decidir si
DEPORTES
Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El brutal nocaut que estremeció al mundo del boxeo: “Demuestra lo peligroso que puede ser este deporte”

El premio que ganó Lando Norris tras su histórico título en la F1 y la elección clave que deberá tomar en el 2026

El récord que Franco Colapinto compartió con una figura tras el final de la temporada de la Fórmula 1

Las reacciones, reprobaciones y el final: el termómetro de la Bombonera durante la eliminación de Boca ante Racing

TELESHOW
Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich reavivan rumores de reconciliación tras una cena secreta

El particular ritual que eligieron Nicolás Cabré y Rocío Pardo en su boda para sellar su amor eterno

Shakira llegó a la Argentina con sus hijos y encendió la previa de Vélez: todas las imágenes

Wanda Nara sorprendió con una impactante decoración navideña en su hogar: 7 árboles, fotos familiares y destellos

La fiesta de casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino: “Nos faltaba dar este paso”

INFOBAE AMÉRICA

El abogado de Sebastián Marset

El abogado de Sebastián Marset dijo que el narco uruguayo evaluó entregarse pero que ahora lo considera “inviable”

Uruguay importará gas desde Argentina y ahorrará un 50% del costo de producción

Robaron 8 grabados de Matisse y 5 de Portinari de la biblioteca en San Pablo

La explosión de un transformador provocó un incendio que tomó todo un edificio en Uruguay

Críticas al veto a que los menores usen las redes sociales en Australia: “No protege, desconecta”