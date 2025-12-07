Cuáles son los municipios del país con los concejales más caros para los vecinos

Los Concejos Deliberantes de Posadas, Río Gallegos, San Miguel de Tucumán, Río Grande, San Salvador de Jujuy y Ushuaia encabezan el ranking de los más costosos por edil

Posadas (Misiones) con 13 concejales, Río Gallegos (Santa Cruz) con 7 legisladores locales, y San Miguel de Tucumán, con 18, son las ciudades que tienen los ediles más caros en el país.

En 2025, cada uno de los representantes locales en la capital misionera le significan anualmente a los vecinos $1.442 millones. En el caso de la capital santacruceña, el costo por edil es de $1.388 millones. Y en la capital tucumana, el monto es de $1.090 millones por concejal.

El top five lo completan San Salvador de Jujuy, donde cada uno de sus 12 ediles le cuesta a los vecinos de la capital jujeña $1.009 millones; y Ushuaia, en Tierra del Fuego, donde el Concejo local tiene 10 representantes y cada uno le sale a los vecinos $907 millones.

En contraste, Comandante Fernández, departamento chaqueño cuya ciudad cabecera es Presidencia Roque Sáenz, donde el Concejo tiene 9 integrantes, el gasto por concejal es de $24,7 millones.

La ciudad bonaerense de Junín - cuya legislatura local cuenta con 20 ediles - también figura entre las más austeras, con un costo de $29 millones por concejal.

Así surge de un informe de la Fundación Libertad, que analizó los presupuestos del año pasado de 76 ciudades de todo el país que, sumados, ascendieron a un total de $335.240 millones.

Si se tiene en cuenta que el total de concejales de las jurisdicciones relevadas asciende a 1.293, esta cifra implicó un costo promedio para cada concejal de $259 millones al año, equivalente a $21 millones mensuales.

Las diferencias regionales también resultan significativas. Un concejal de los 18 que hay en San Miguel de Tucumán cuesta ocho veces más que uno de los 12 que tiene la ciudad de Mendoza. Y el presupuesto destinado a cada edil de los 13 que integran el Concejo Deliberante de Posadas es 25 veces superior al costo de cada uno de los 10 concejales de Oberá, en la misma provincia de Misiones.

Incluso entre ciudades vecinas, como Resistencia y Corrientes, se observan contrastes marcados: la capital chaqueña triplica el gasto por concejal ($825 millones) respecto de la correntina ($246,3 millones).

“El hecho de que haya municipios que logran funcionar con niveles de gasto significativamente menores demuestra que existe un margen considerable para mejorar la eficiencia y reducir estos costos“, sostuvo ante Infobae el economista de la Fundación Libertad Javier Bongiovanni.

“En un país con esta presión tributaria y con tantas carencias en infraestructura y servicios básicos, es un gasto político muy difícil de justificar. Cada peso que se destina a mantener Concejos Deliberantes sobredimensionados es un peso menos para aliviar al contribuyente o invertir en obras que mejoren la vida cotidiana. La gente sigue esperando un gesto de la política que todavía no llega”, advirtió el investigador de esa fundación con sede en Rosario.

Gasto por habitante

Las 76 ciudades relevadas suman 24 millones de personas, casi la mitad de la población del país. Si se consideran los presupuestos de todos sus Concejos Deliberantes, el gasto promedio anual de las legislaturas locales asciende a $14.709 por habitante.

El ranking lo lideran ciudades del sur del país, y nuevamente, la capital tucumana. El gasto promedio anual por habitante más alto lo tiene Ushuaia, donde la cifra se eleva a $114.075 por residente en la capital fueguina.

En segundo lugar, aparece Río Gallegos con $84.065 por habitante de esa ciudad santacruceña, seguida de Río Grande, la segunda ciudad en importancia de Tierra del Fuego, con $80.142. Luego se ubican Rawson (Chubut) con $74.461, y San Miguel de Tucumán con $59.672 por habitante.

En el extremo opuesto, en Comandante Fernández (Chaco), el Concejo municipal de la ciudad cabecera gasta en el año $2.181 por habitante.

Le siguen el Concejo de la ciudad de Santiago del Estero, con $2.644; y los de los municipios bonaerenses de La Matanza con $2.846; de Florencio Varela con $3.783; y de Morón con $3.842 por habitante.

El presupuesto de los Concejos

Los Concejos Deliberantes, en promedio, se llevan el 3,26% de los presupuestos municipales, aunque algunos superan ampliamente ese monto.

El municipio de Posadas destina el 14,8% de su Presupuesto local al funcionamiento de su Concejo Deliberante: una partida de $18.740 millones sobre un total de $126.679 millones previstos para todas las áreas del gobierno local.

En esta ciudad, el peso institucional del Concejo rivaliza con áreas clave del gasto local, ya que demanda 3 veces lo que insume todo el plan de obras públicas previsto para 2025 y cinco veces de lo asignado a Salud y Desarrollo Humano, según advierte el informe de la Fundación Libertad.

Le sigue en porcentaje del total del presupuesto municipal el Concejo Deliberante de Formosa, que se lleva el 13,7% del total, según datos del 2023, ya que los del 2024 no están accesibles.

Luego aparecen los Concejos de las ciudades de San Juan y El Dorado (Misiones), ambos con el 9% sobre el total de sus presupuestos municipales.

En la capital sanjuanina, la partida prevista para el Concejo Deliberante es de casi $4.000 millones sobre un presupuesto total municipal de $44.401 millones. Esa cifra representa el 96% de los recursos previstos para mejoras y obras públicas en el año 2025, y equivale a casi el doble del presupuesto orientado a bienes de consumo para la ciudad.

En el caso de El Dorado, el monto anual asignado al Concejo es de $1.785 millones sobre un presupuesto municipal de $19.842 millones.

El top five lo completa San Salvador de Jujuy, donde el Concejo local se lleva el 8,5% -$12.113 millones- sobre un total de $142.869 millones. El monto equivale a la mitad de lo que se destina a la Secretaría de Desarrollo Humano y al 82% de los fondos orientados a la Secretaría de Obras Públicas. Además, el dinero asignado al órgano legislativo municipal prácticamente iguala el monto destinado para la implementación del Plan de Policía y Control en la capital jujeña.

Gasto en personal

La mayoría de los recursos asignados a los Concejos Deliberantes se destinan principalmente al pago de sueldos, tanto de los ediles como de los empleados.

En promedio, entre los 56 municipios respecto de los cuales se pudo obtener información sobre los sueldos, el 85% del presupuesto de las legislaturas locales se destinaron a remuneraciones salariales.

En 29 de estas ciudades, la proporción supera el 90%. Los casos más extremos corresponden a los Concejos de las localidades bonaerenses de San Isidro, Vicente López, General Rodríguez, General Pueyrredón, Berisso y Maipú, donde el 99% del presupuesto está destinado a salarios.

En el otro extremo, Rawson y Florencio Varela muestran porcentajes considerablemente menores: la partida para sueldos del personal de los Concejos representa el 32% y el 43% respectivamente.

En tanto, los Concejos de Bariloche y La Rioja asignan el 64% de todas sus erogaciones para pagar salarios de su personal; la legislatura local de la ciudad de Córdoba destina el 65% de su presupuesto a ese rubro, mientras que la de Rosario, el 74%.

En las 56 ciudades relevadas, los Concejos emplean 9.931 trabajadores en total para 801 concejales, lo que arroja un promedio de 12,4 empleados por edil.

La jurisdicción con mayor cantidad de empleados en la legislatura local es - nuevamente - Posadas, con 1.585 trabajadores para 13 concejales, es decir, 122 por edil, una cifra diez veces superior a la media.

Luego aparecen Río Gallegos (66 empleados por concejal), San Salvador de Jujuy (49 empleados por edil), Salta capital (35 empleados) y San Fernando del Valle de Catamarca (32 empleados por legislador local).

En el otro extremo, en los Concejos Deliberantes de Rafaela (Santa Fe) y de las ciudades bonaerenses de Junín, San Nicolás y General Rodríguez, la relación es de un empleado por concejal.

Visualización de datos: Daniela Czibener