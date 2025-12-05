Política

Milei elogió a Caputo tras el anuncio del regreso al mercado internacional de deuda: “El mejor de todos los tiempos”

El Presidente destacó la oferta de un cupón de 6,5% en dólares bajo ley local, que vencerá en 2029

Guardar
(@JMilei)
(@JMilei)

El presidente Javier Milei elogió hoy al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, tras el anuncio del regreso de la Argentina al mercado internacional de deuda: “El mejor de todos los tiempos”, sostuvo el Jefe de Estado a través de sus redes sociales.

En la mañana de este viernes, Caputo anunció la licitación de un Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses a una tasa de 6,50%, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029. El instrumento, identificado como BONAR 2029N, está dirigido a inversores que deseen colocar fondos en moneda norteamericana y participar en la financiación de compromisos del Estado.

Caputo, confirmó la decisión oficial durante una entrevista televisiva. “Vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas”, expresó en declaraciones a América 24.

Según el detalle oficial, el bono se denomina en dólares estadounidenses, tiene cupón de 6,5% anual con pagos semestrales y amortiza el 100% del capital a su vencimiento el 30 de noviembre de 2029. La suscripción y el pago se realizarán exclusivamente en dólares bajo legislación argentina.

Un informe oficial destaca: “En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”.

La dependencia oficial remarcó: “Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”.

El resultado de la licitación se destinará a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos Bonar 30 y Bonar 29, con fecha de vencimiento el 9 de enero de 2026.

La recepción de ofertas se extenderá de 10 a 15 horas el 10 de diciembre de 2025 y la liquidación de las adjudicaciones está prevista para el 12 de diciembre. La modalidad contempla dos tramos: uno no competitivo, dirigido a inversores sin especialización financiera, con ofertas de hasta USD 50.000, y otro competitivo para montos mayores, sin tope máximo y con obligación de indicar precio por cada USD 1.000 de valor nominal.

Las órdenes deben canalizarse a través de agentes de liquidación y compensación o agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). El monto máximo a colocar será fijado en la subasta conforme a lo dispuesto por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

DeudaÚltimas NoticiasLuis Caputo

Últimas Noticias

Adelantaron el acto de los F-16: Milei viajará mañana a Córdoba y luego los aviones harán el vuelo inaugural

Las actividades estaban previstas para el domingo, pero se adelantaron por cuestiones climáticas, confirmaron a Infobae fuentes oficiales

Adelantaron el acto de los

Tras la jura de Alejandra Monteoliva, designaron a quien estará a cargo de su Gabinete en Seguridad

La ministra asumió el martes luego de la salida de Patricia Bullrich. Con estos movimientos, nombraron a Martín Alejandro Ferlauto, como número dos de la cartera

Tras la jura de Alejandra

Crearon un Programa Nacional de Formación en Salud Mental que unificará criterios entre disciplinas

El Gobierno busca impulsar la transformación de prácticas de salud mental en línea con los principios normativos nacionales e internacionales

Crearon un Programa Nacional de

Pergolini analizó el escenario político: “No sé si alguna vez alguien de la política va a volver a ser Presidente”

El conductor habló sobre la irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y precisó que “se van a quedar sin laburo aquellos que no sepan usarla”

Pergolini analizó el escenario político:

Tras la designación del nuevo jefe de la SIDE, el Gobierno renovó la política de Inteligencia Nacional

Con estos lineamientos, buscarán fortalecer la seguridad nacional, proteger recursos clave y enfrentar amenazas globales, incluyendo ciberataques y crimen organizado

Tras la designación del nuevo
DEPORTES
Rodrigo de Paul reveló como

Rodrigo de Paul reveló como verán el sorteo del Mundial 2026 con Lionel Messi

Franco Colapinto tuvo una buena acutación y finalizó 10° en la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi

La FIFA realizará el sorteo que definirá los grupos para el Mundial 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber

La tajante decisión que tomó McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri de cara la carrera que definirá el título de Fórmula 1

Fútbol, poder y glamour: Trump será anfitrión del sorteo del Mundial 2026 que se hace en Washington bajo estrictas condiciones de seguridad

TELESHOW
Cinthia Fernández reveló por qué

Cinthia Fernández reveló por qué no deja que Roberto Castillo la ayude mientras estudia abogacía

La reflexión de L-Gante sobre su romance con Wanda Nara que sorprendió a Mario Pergolini: “Aprendí mucho de eso”

Wanda Nara y La Reini confesaron sus retoques estéticos en MasterChef Celebrity

Cazzu opinó sobre el proyecto de ley inspirado en su nombre: “Me pone feliz que para algunos yo represente cosas buenas”

Luchi Patrone y Tato Algorta, a pura complicidad y desafío en #Detaquito

INFOBAE AMÉRICA

Descubrieron 16.600 huellas de dinosaurios

Descubrieron 16.600 huellas de dinosaurios en Bolivia: “Muestran una diversidad y comportamientos nunca vistos”, dijo el líder del estudio

El estremecedor caso del hombre que estranguló a su novia, ocultó el cuerpo durante seis semanas y se presentó en televisión

Más allá del espejo: cuáles son las estrategias avaladas por la psicología para construir una imagen corporal positiva

Nasry Asfura pidió “serenidad” y afirmó que en “cuestión de tiempo” se conocerán los resultados electorales en Honduras

El Pentágono confirmó la venta de submarinos a Australia como parte del acuerdo de seguridad dentro de la alianza estratégica militar