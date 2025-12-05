Cuál será el peso real de los gobernadores del PJ en el Congreso para negociar o enfrentar a Javier Milei

Los gobernadores peronistas tendrán una influencia limitada en las dos cámaras el Congreso

Desde el 2023 a esta parte la estructura federal del peronismo perdió mucho poder. La llegada de Javier Milei al poder rompió el muro de gobernadores justicialistas que se había construido con el triunfo del Frente de Todos que lideraban Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Se perdieron provincias como San Juan, San Luis, Chaco, Entre Ríos, Santa Cruz y Chubut.

Luego del recambio de las dos cámaras del Congreso que se concretaron esta semana, los gobernadores peronistas quedaron con un poder acotado. Son pocos ellos y, en consecuencia, son pocos los legisladores que le responden. Así surge de un detallado análisis publicado por el politólogo y consultor Pablo Salinas en las últimas horas.

El caso particular es el de Axel Kicillof. Hay 32 diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, pero solo un puñado de ellos le responderían directamente: Hugo Yasky, Hugo Moyano (hijo) y Juan Marino, En otro círculo de cercanía aparecen Victoria Tolosa Paz, Jorge Taiana y Santiago Cafiero. El resto está más lejos del Gobernador.

La ascendencia de Kicillof sobre la Cámara baja es poca. En gran medida tiene que ver con que, ni en su primer mandato ni en las elecciones de este año, tuvo una influencia importante para definir nombres y apellidos en la lista. Este año, por ejemplo, solo puso dos de los quince legisladores que ingresaron. El resto responden a Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Axel Kicillof tiene poca influencia en las dos cámaras del Congreso teniendo en cuenta que gobierna la provincia más poblada del país

Si bien no tendrá tanto peso específico, todos los legisladores de la provincia están alineados en contra de la gestión de Javier Milei. Serán opositores duros y puros. En el Senado la situación es peor. Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” de Pedro responden directamente al liderazgo de CFK. Kicillof no tiene peso propio en la Cámara alta.

El riojano Ricardo Quintela tiene tres diputados y dos senadores que responden directamente a él. En la Cámara baja todos son parte del bloque de Fuerza Patria, que quedó como segunda minoría detrás del esquema libertario. El “Gitano” es uno de los gobernadores más duros contra el Gobierno y es parte de un grupo que no ha recibido ninguna convocatoria de la Casa Rosada.

En el Senado hay una pequeña división entre los dos legisladores que le responden. Florencia López es parte del bloque Justicialista, mientras que Fernando Rejal está en Convicción Federal, el bloque que comparte con los senadores Moisés, Andrada y Salino, y que este año decidieron tomar distancia de la conducción kirchnerista.

El pampeano Sergio Ziliotto, de perfil bajo y uno de los pocos peronistas con los que el Gobierno están intentando mantener un canal de diálogo, tiene tres diputados y un senador. Los cuatro están en los bloques que nuclean al armado de Fuerza Patria. En el caso de la Cámara alta, quien lo representa es Daniel “Pali” Bensusán, quien aparece como el principal candidato del gobierno pampeano para ser candidato a gobernador en el 2027. Es el representante de la línea oficial.

El pampeano Daniel "Pali" Bensusán tiene línea directa con Ziliotto y es un potencial candidato a la gobernación de La Pampa (Fotos: Charly Diaz Azcué / Comunicación Senado)

Gildo Insfrán tiene tres diputados y dos senadores ubicados en el esquema peronista. Nunca sacaron los pies del plato. Votan siempre enlazados a la posición más dura. El gobernador de Formosa es otro de los que nunca ha recibido una convocatoria de la Casa Rosada. No creen que tenga intenciones de negociar un acuerdo.

El catamarqueño Raúl Jalil fue protagonista la última semana. Rompió el bloque de diputados de Fuerza Patria y sacó a tres legisladores para conformar un bloque provincial llamado “Elijo Catamarca”, en una clara muestra de diferenciación del kirchnerismo y en búsqueda de tener más libertad en las negociaciones con el gobierno de Milei.

La salida de los tres norteños le hizo perder al peronismo la primera minoría. Es decir, tuvo un efecto negativo que se va a sentir en el momento que las votaciones sean ajustadas y el bloque opositor intente parar la avanzada libertaria. En el justicialismo bautizaron a Jalil como un “peronista con peluca”, mismo mote que utilizan para el tucumano Osvaldo Jaldo.

En el Senado los dos catamarqueños tienen relación entrecha con el Gobernador, pero, a la hora de interpretar su línea solo uno la cumple a rajatable. Se trata de Guillermo Andrada, que forma parte del bloque Convicción Federal. La ex gobernadora Lucía Corpacci, que ocupa la otra banca peronista, está alineada a Cristina Kirchner. Una muestra de eso es que la ex presidenta la eligió como una de las vicepresidentas del PJ Nacional cuando inició su mandato.

El catamarqueño Guillermo Andrada es parte del bloque Convicción Federal y responde directamente a Raúl Jalil

En el caso de Jaldo la situación tiene similitudes. Le responden tres diputados que rompieron el bloque peronista hace ya tiempo y están en un bloque provincial. Es el verdadero poder de fuego que tiene. En la Cámara alta ni Juan Manzur ni Sandra Mendoza trajan en su línea. Son parte del peronismo tucumano, materializaron una tregua en las elecciones, pero son dos vertientes distintas dentro del PJ provincial. El poder está disputado. Por un lado está Manzur, por el otro lado está Jaldo.

Del PJ solo hay seis gobernadores y dos son cercanos al gobierno nacional. Las limitaciones para tener peso como bloque político con muchas. Sin embargo, dentro del esquema de Fuerza Patria también están el santiagueño Gerardo Zamora, que asumió esta semana como senador nacional, pero que sigue siendo el jefe político del Frente Cívico por Santiago del Estero. La provincia tiene como nuevo gobernador a Elías Suárez, un ex funcionario de peso en el gobierno local y un delfín político de Zamora

Al ex gobernador le responden 7 diputados y dos senadores. En la Cámara baja los legisladores son parte del bloque que conduce Germán Martínez, mientras que en el Senado, Zamora y su compañera de fórmula en la elección, Elia Esther del Carmen Moreno, formaron un bloque del partido provincial, y José Emilio “Pichón” Neder, se mantiene en el bloque justicialista.

Zamora hará un interbloque con los dos bloques peronistas, lo que le permitirá a la fuerza opositora tener 28 manos en el Senado luego de lo que fue una dura derrota en todo el país en las elecciones del 26 de octubre. El santiagueño es uno de los gobernadores con más ascendencia dentro del bloque opositor que tiene una relación tirante con Milei o, en algunos casos, directamente nula.

El santiagueño Gerardo Zamora es uno de los jefes políticos con más influencia en el esquema opositor (NA)

Otro gobernador que no es el del PJ pero es parte de la estructura de Fuerza Patria es el fueguino Gustavo Melella. Los tres diputados que siguen sus pedidos están dentro del bloque peronista, al igual que Cándida Cristina López, que logró retener su banca con el sellò que aglutinó a gran parte del peronismo de Tierra del Fuego y que juega cerca del kirchnerismo.

El volumen de legisladores que manejan los gobernadores como grupo político es bajo. Es, en definitiva, el reflejo de los pocos que son y del traspié que tuvieron en las últimas elecciones, donde perdieron o ganaron por un margen acotado. Tendrán un poder de negociación parlamentaria acotado.

En esa rosca la palabra predominante sigue siendo la de Cristina Kirchner y, en muchos casos, lo que predomina es la autonomía. Los legisladores sin techo juegan su propio partido de acuerdo a sus necesidades provinciales, sus roles en el territorio y sus intereses electorales.