Política

Crearon un Programa Nacional de Formación en Salud Mental que unificará criterios entre disciplinas

El Gobierno busca impulsar la transformación de prácticas de salud mental en línea con los principios normativos nacionales e internacionales

Se trata de una de las medidas desarrolladas dentro del Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de que se aprobara el Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027, el Gobierno oficializó la creación de un Programa Nacional de Formación en Salud Mental. Se trata de una medida que buscará unificar criterios tanto entre disciplinas, como en las diferentes regiones del país.

Los detalles de la política pública se dieron a conocer a través de la Resolución N° 3050/2025, que fue autorizada por el ministro de Salud, Mario Lugones, en el Boletín Oficial. Así, se definió que este funcionará en la órbita de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización de la Secretaría de Gestión Sanitaria.

“Facúltase a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental a dictar las normas operativas, guías, pautas, directrices y recomendaciones necesarias para la implementación y ejecución del Programa Nacional de Formación en Salud Mental”, establecieron en el segundo artículo del documento.

De esta manera, las autoridades explicaron que la estrategia buscará transformar las prácticas en el campo de la salud mental a través de formación, capacitación y desarrollo de investigación en ámbitos institucionales y comunitarios.

El programa buscará que varias disciplinas trabajen en sintonía (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio de la medida fue dado a conocer en Buenos Aires el 2 de octubre de 2025 por el subsecretario de Institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud, Enrique Alberto Rifourcat. Asimismo, remarcaron que la idea será impulsar la transformación de prácticas de salud mental en línea con los principios normativos nacionales e internacionales.

En este sentido, el programa prevé la formación continua y la capacitación en servicio a trabajadores de disciplinas vinculadas a la salud mental, así como la promoción de buenas prácticas ya existentes, la generación de herramientas de estandarización de procesos y el fortalecimiento de la investigación.

La iniciativa también contempla varios ejes de acción. Uno de ellos es la rectoría institucional, en la que el Ministerio se compromete a fortalecer capacidades a través de la formación dirigida a todos los cursos de vida y problemáticas emergentes en cada jurisdicción.

El segundo eje se refiere a la necesidad de conformar equipos interdisciplinarios y desarrollar programas de actualización técnica para profesionales sanitarios. Asimismo, el eje de intersectorialidad promueve la capacitación de actores estatales y sociales como integrantes de las fuerzas de seguridad, educación, justicia y administración pública.

Por último, el programa impulsa la adecuación de los planes de estudio universitarios vinculados a la salud mental, el desarrollo de propuestas de formación en salud mental comunitaria y la consolidación de convenios con universidades públicas y privadas. Entre los destinatarios, se encuentran psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, equipos interdisciplinarios, referentes gubernamentales y actores del ámbito educativo y judicial, así como organizaciones de la sociedad civil.

En línea con esto, el programa incorpora un componente fuerte de investigación, que favorecerá la producción de conocimiento sobre buenas prácticas y la publicación periódica de resultados. Además, se prevé el acompañamiento de investigaciones propias y financiamiento para proyectos en todo el país, con participación de universidades y centros gubernamentales.

Las líneas de implementación incluyen el diseño de contenidos y plataformas virtuales para la formación, el establecimiento de indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación, y la articulación constante con organismos nacionales e internacionales. También subrayaron que los destinatarios recibirán apoyo durante todo el proceso, que constará de las etapas de inscripción, participación, acceso a recursos pedagógicos y retroalimentación.

La planificación prevé una etapa de diseño de 30 días, asesoramiento pedagógico de 45 días, difusión en 15 días y montaje de la plataforma virtual en 30 días. La inscripción y soporte pedagógico se mantendrán abiertos mientras estén activas las propuestas de formación. Asimismo, la evaluación del avance se hará mediante informes técnicos, encuestas de satisfacción y registro de participación.

Por último, el Ministerio de Salud destacó que este programa busca garantizar calidad, equidad y accesibilidad en la atención interdisciplinaria en salud mental y fomentar el trabajo coordinado en todo el país. “Resulta necesaria la elaboración de un Programa Nacional de Formación en Salud Mental a fin de impulsar la transformación de las prácticas y de elaborar principios normativos nacionales e internacionales, desde el rol de rectoría del Ministerio de Salud de la Nación”, concluyó el documento.

