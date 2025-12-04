Política

Martín Redrado y José Urtubey reclamaron reformas para fortalecer el federalismo nacional y equilibrar el desarrollo

Durante una charla en el Rotary Club de Buenos Aires, los autores del libro “Argentina Federal” propusieron mayor autonomía provincial y una distribución de fondos más equitativa para reducir desigualdades entre regiones

Martín Redrado y José Urtubey
Martín Redrado y José Urtubey junto a las autoridades del Rotary Club Buenos Aires

El debate sobre el federalismo argentino cobró impulso durante la reciente reunión semanal del Rotary Club de Buenos Aires, donde el economista Martín Redrado y el abogado José Urtubey presentaron los lineamientos de su libro Argentina Federal.

En este encuentro, realizado ayer al mediodía, ambos expositores pusieron el foco en la urgencia de redefinir la relación entre la Nación y las provincias, proponiendo un modelo que permita a cada jurisdicción mayor autonomía para decidir y ejecutar políticas en áreas clave como infraestructura, salud y educación.

Redrado enfatizó que el fortalecimiento
Redrado enfatizó que el fortalecimiento del federalismo es fundamental para lograr un crecimiento armónico y sostenido

Ambos disertantes resaltaron que avanzar hacia un federalismo efectivo requiere no solo reformas institucionales, sino también un compromiso político sostenido para garantizar que las provincias cuenten con los instrumentos necesarios para definir y ejecutar sus prioridades.

Durante la exposición, Redrado y Urtubey coincidieron en que la correspondencia entre los recursos asignados y el gasto efectivo constituye una condición indispensable para alcanzar un desarrollo equilibrado en todo el país. Según ambos autores, la falta de una distribución equitativa de fondos ha profundizado las desigualdades entre las regiones, en particular frente al Área Metropolitana de Buenos Aires.

La presentación, intitulada La Argentina federal se inscribió en un contexto de debate creciente sobre la necesidad de repensar la arquitectura fiscal y política del país, con el objetivo de promover un desarrollo más equitativo y sustentable en todas las regiones.

El libro "Argentina Federal" de
El libro "Argentina Federal" de Redrado y Urtubey, editado por Sudamericana

Redrado, con una trayectoria que abarca desde la presidencia del Banco Central de la República Argentina hasta su paso como Secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, enfatizó que el fortalecimiento del federalismo es fundamental para lograr un crecimiento armónico y sostenido.

El economista, egresado de la Universidad de Buenos Aires y con formación de posgrado en la Universidad de Harvard, sostuvo que solo una mayor capacidad de decisión en las provincias permitirá que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de cada territorio.

El abogado José Urtubey destacó
El abogado José Urtubey destacó que aún se enfrenta el desafío de construir un esquema federal pleno

Por su parte, Urtubey, abogado formado en la Universidad Católica Argentina y con estudios de posgrado en la Universidad Austral, remarcó que la Argentina aún se enfrenta el desafío de construir un esquema federal pleno. El ex vicepresidente de la Unión Industrial Argentina subrayó que una distribución de recursos más justa es imprescindible para fortalecer las economías regionales y reducir las brechas estructurales respecto al Área Metropolitana.

Además, Urtubey, distinguido en 2018 con el diploma al mérito de la Fundación Konex y miembro de comités asesores de la FAO y el CEADS, publicó numerosos trabajos sobre la materia.

De qué trata “Argentina Federal”

El libro, lanzado en abril de este año, subraya que la concentración de recursos en determinadas regiones marginó a muchas provincias, obstaculizando tanto su crecimiento como el del conjunto nacional.

Para revertir esta situación, los autores propusieron una nueva ley de coparticipación y una reforma tributaria orientadas a corregir las asimetrías existentes. Su modelo busca garantizar la igualdad territorial y potenciar el desarrollo nacional, con el objetivo de que cada argentino pueda realizar su proyecto de vida en el lugar donde nació.

La génesis de Argentina federal se remonta a los intercambios profesionales entre ambos autores. José Urtubey explicó a Infobae Cultura: “Con Martín, a partir de análisis compartidos dentro del ejercicio profesional, decidimos llevar nuestras ideas a un texto, aprovechando los distintos enfoques que tenemos y que se retroalimentan”.

Por su parte, Redrado relató que “desde hace varios años compartimos con José encuentros donde nos dedicamos a cambiar ideas y opiniones sobre la realidad socioeconómica argentina. Y de nuestras innumerables charlas decidimos pasar a la acción con una propuesta pública que busca ser un aporte al futuro desarrollo que necesita nuestro país”.

El libro plantea que el federalismo es la clave para una Argentina integrada. “Argentina Federal es el enfoque necesario para tener un país integrado para permitir que cada argentino pueda desarrollar su sueño en el lugar donde nació”, destacó Redrado. Y Urtubey complementó esta visión al señalar que “Argentina avanzó en representatividad, en republicanismo, y tiene el desafío de avanzar en federalismo sobre todo en materia económica así podrá desarrollarse armónicamente y captar mayores niveles de inversiones sustentables".

