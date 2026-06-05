Paoltroni recordó su ruptura con LLA y explicó por qué apoyó a Michelli

Francisco Paoltroni defendió en el Senado su voto a favor del pliego de María Verónica Michelli y sostuvo que en temas de Justicia mantiene una posición propia

El Senado aprobó, con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, el pliego de María Verónica Michelli. El legislador de LLA por Formosa, Francisco Paoltroni dialogó con Infobae Al Amanecer y justificó su voto a favor del pliego de una jueza. En este sentido afirmó que, aunque suele acompañar al gobierno de Javier Milei, en temas relacionados con la Justicia mantiene una posición propia. Cabe destacar que el presidente y la secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei querían vetar la candidatura de Michelli porque es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

El senador nacional por Formosa afirmó que actuó en línea con posiciones que ya había expresado en debates anteriores sobre designaciones judiciales. Además, destacó la aprobación de 74 pliegos de jueces y ratificó su apoyo al gobierno de Javier Milei.

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Al mismo tiempo, el funcionario recordó que también se había opuesto a la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Según explicó, esa decisión derivó en su salida del bloque oficialista, aunque continuó acompañando las iniciativas del Gobierno.

“Me opuse a la postulación del juez Lijo y me valió que me echaran del bloque”, señaló. Y agregó: “Seguí votando y acompañando todo con el Gobierno por convicción y porque entiendo que las ideas de la libertad son las ideas correctas”.

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El Senado aprobó el pliego de María Verónica Michelli con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El senador sostuvo que las diferencias en materia institucional no implican un alejamiento político del oficialismo. “Cuando hay estas situaciones, yo ya he planteado mi reparo en las cuestiones institucionales”, indicó.

Consultado sobre la abstención de una integrante del bloque vinculado a Patricia Bullrich, consideró que cada senador debe asumir personalmente la responsabilidad de su voto. “Son decisiones personales que uno las tiene que asumir con toda la responsabilidad que merece el cargo de senador nacional”, expresó.

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En relación con el caso de la jueza Michelli, explicó que no compartió la posición de su bloque. “No puedo nunca compartir la postura de mi bloque en esta postulación de la jueza Michelli, que pasó todo el proceso, que tenía el orden de mérito y me parece que no corresponde la negativa para ese caso”, afirmó.

Cuestionamientos al proceso y defensa de la división de poderes

Al mismo tiempo, el funcionario se refirió a las críticas sobre el tratamiento del pliego y consideró que existieron errores durante el proceso. “Hay una impericia, sin dudas”, sostuvo.

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Paoltroni recordó que fue expulsado del bloque oficialista de LLA tras oponerse a la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema (Infobae en Vivo)

Según explicó, la magistrada figuraba en el puesto 18 del orden de mérito y señaló que desconoce cómo llegó a convertirse en la candidata propuesta. Sin embargo, remarcó que una vez que el expediente ingresó al Senado y obtuvo dictamen de comisión, la definición correspondía exclusivamente a los legisladores.

“La decisión es de los senadores”, afirmó. Luego agregó que “no se puede avasallar un poder a otro”. Para el senador formoseño, cualquier intervención que altere ese esquema afecta la calidad institucional. “Es una clara falta de calidad institucional”, sostuvo durante la entrevista.

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Paoltroni vinculó nuevamente ese planteo con la situación de Formosa y señaló que su experiencia política en la provincia influye en la manera en que analiza este tipo de debates.

La aprobación de 74 jueces y las vacantes en la Justicia

Más allá de la discusión sobre algunos nombres puntuales, el senador destacó el resultado general de la sesión. En particular, valoró la aprobación de 74 pliegos judiciales. “Hemos dado un gran salto con la aprobación de 74 jueces”, afirmó. También señaló que el país arrastra desde hace años un problema de vacantes en distintos tribunales.

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Según explicó, cerca del 30% de los cargos judiciales permanecen vacantes. A su entender, esa situación afecta el funcionamiento de la Justicia y demora la resolución de causas. “Es imposible tener una justicia que funcione en tiempo y forma”, sostuvo. Luego añadió una definición sobre el impacto de esas demoras: “La justicia lenta no es justicia”.

El senador formoseño afirmó que la decisión sobre el pliego de Michelli correspondía a los legisladores una vez que el expediente obtuvo dictamen de comisión

Paoltroni consideró que la cobertura de cargos representa un avance institucional. “Estamos hablando de 300 pliegos en todo el país y se pudo avanzar con 74”, señaló.

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Además, sostuvo que durante más de una década las vacantes aumentaron sin que existieran avances significativos para resolver el problema. “No podemos pretender calidad de justicia cuando tenés una gran cantidad de piezas que faltan”, afirmó.

Respaldo al Gobierno y preocupación por Formosa

Además, Paoltroni se refirió a las diferencias internas dentro del oficialismo y minimizó las tensiones públicas entre distintos dirigentes. “Esto es normal. En todos los gobiernos y en todos los procesos siempre puede haber alguna pequeña diferencia”, señaló. Y aseguró que no observa cuestionamientos al compromiso político de Patricia Bullrich con la gestión nacional.

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El senador ratificó además su respaldo al proyecto político encabezado por Javier Milei. “Todos trabajamos para la reelección del presidente Milei”, afirmó.

Consultado sobre su continuidad dentro del espacio oficialista pese a algunas diferencias puntuales, respondió: “Lo voy a seguir haciendo. Porque es por convicción y por estar adherido a las ideas”.

Por último, volvió a plantear su preocupación por la situación de Formosa y pidió que el Congreso avance con el tratamiento de una intervención federal para la provincia. “Es la única salida, es el último remedio que prevé la Constitución Nacional”, sostuvo.

El legislador advirtió sobre el impacto que podrían tener futuras modificaciones en el esquema tributario nacional sobre una provincia que, según indicó, depende en gran medida de los recursos de coparticipación. En ese marco, insistió en la necesidad de abordar la situación institucional de Formosa dentro del Congreso.

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