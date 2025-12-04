Política

Designaron al reemplazo de Cristian Auguadra en la División de Asuntos Internos de la SIDE

La medida se oficializó esta madrugada, con la publicación del decreto 853/2025 en el Boletín Oficial

Oficinas de la ex AFI,
Oficinas de la ex AFI, actual Sistema de Inteligencia Nacional

Luego de que se oficializara el nombramiento de Cristian Auguadra al frente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), tras la salida de Sergio Neiffert, el Gobierno continuó reordenando las piezas dentro del organismo y nombró a otro contador al frente a de la División de Asuntos Internos, que había quedado vacantes.

La medida se oficializó mediante la publicación del decreto 853/2025. De esta manera, Diego Enrique Valdiviezo pasó a ocupar el cargo de Inspector General de la División de Asuntos Internos (DAI). Este organismo tiene como función esencial auditar y monitorear los procedimientos internos, alineándose con los objetivos de transparencia y eficiencia promovidos en la reciente reestructuración del sistema.

Este cambio se da en el marco de un proceso de reformas que se dieron en la estructura de la SIDE. Previo a la reciente publicación, se ejecutaron los respectivos cambios con la salida de Neiffert, quien se desempeñó como jefe del organismo desde el momento de su creación.

El comunicado emitido por la
El comunicado emitido por la Vocería Presidencial

Se dispone la creación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) dependiente directamente del Presidente de la Nación, la cual tendrá control operativo de cuatro agencias creadas con el fin de transformar y modernizar el sistema de inteligencia, promoviendo la excelencia y el profesionalismo en el desarrollo de sus tareas. La SIDE estará a cargo del Secretario Sergio Neiffert”, detalló en esa oportunidad la Oficina del Presidente.

Sin embargo, en la medianoche del martes, un comunicado de la Vocería Presidencial anticipó que su lugar sería ocupado por Cristian Ezequiel Auguadra. “La SIDE inicia ahora una segunda fase de transformación institucional”, decía el mensaje. Minutos después, este dato quedaba formalizado a través del decreto 852/2025.

Sin embargo, antes Auguadra, debía renunciar a su cargo al frente de la DAI, por lo que la normativa que oficializó su nombramiento aceptaba primero su dimisión para luego establecer: “Desígnase en el cargo de Secretario de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación al contador público, Cristian Ezequiel Auguadra“.

Cristian Auguadra, actual titular de
Cristian Auguadra, actual titular de la SIDE (Foto: @SIDE_Argentina)

Hasta el momento, la gestión de Neiffert se había focalizado en ordenar, transparentar y auditar los procesos internos, así como en mejorar la administración de los recursos y la actualización de los estándares operativos. Pero la nueva conducción bajo Auguadra, priorizará la modernización tecnológica, la integración de los servicios y el fortalecimiento del control estratégico, conforme a los requerimientos internacionales y las necesidades de seguridad nacional vigentes.

Se trata de un contador público, graduado en la Universidad de Morón, con experiencia en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública. Así, la Secretaría reafirmó el compromiso de avanzar en la transformación institucional y consolidar un organismo líder en la región, adaptado a los desafíos actuales y en línea con los estándares globales.

Desde la SIDE, destacaron el trabajo que realizó Auguadra durante este tiempo frente a la DAI, quien se encargó de supervisar el manejo de los recursos de las distintas agencias bajo la órbita del organismo, asegurando el orden en los procesos internos y promoviendo la actualización de los estándares operativos. Su gestión impulsó la profesionalización y la eficiencia institucional, orientada a transformar la secretaría en un ente ágil y adaptado a los requerimientos contemporáneos.

“Esta nueva etapa profundizará los cambios iniciados para dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del lugar que nuestro país ocupa hoy en el escenario global. La Nación, bajo la conducción del presidente Javier Milei, ha retomado un rol activo y protagónico en el mundo, y ese posicionamiento requiere contar con un sistema de inteligencia moderno, confiable, interoperable con sus aliados y capaz de producir información estratégica de alta calidad”, concluyeron.

