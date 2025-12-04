Política

Comienza la tensión en Diputados por el armado de comisiones clave

El reparto de lugares en Presupuesto y Hacienda desata controversia, mientras la presidencia de la Cámara mantiene facultades delegadas. La disputa entre los interbloques Unidos y el del PRO

Guardar
Bertie Benegas Lynch, presidente de
Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto

Luego de la accidentada jura de los 127 nuevos legisladores y con un recinto con una virtual paridad entre las fuerzas predominantes, los diputados se retiraron ayer con la convicción de que en las próximas horas comenzará la primera discusión que enfrentará la nueva Cámara de Diputados: el armado de las comisiones. El oficialismo hizo trascender que llamará a la conformación de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación Penal, para tratar el Presupuesto 2026, el proyecto de Inocencia Fiscal, el que modifica la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal. El que se refiere a la reforma laboral ingresará por la Cámara de Senadores.

Otro punto que también comunicaron algunos legisladores de La Libertad Avanza al resto de los bloques es que el oficialismo tiene la intención de ir al recinto rápidamente. Este punto generará el primero de los problemas y es que los nuevos diputados asumen el 10 de diciembre, por lo que tendría que llamar para el armado de la comisión ese mismo día, teniendo en cuenta que sólo le queda una semana completa hasta fin de año -24 y 31 de diciembre caen miércoles-.

Pero la discusión más fuerte se dará en el armado de las comisiones. En el caso de Presupuesto y Hacienda la comisión está conformada por 31 diputados. Si se utiliza el sistema Dhon`t quedaría con 12 legisladores La Libertad Avanza y otros 12 Unión por la Patria. El resto de los lugares deberían ser ocupados por el interbloque Unidos - Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, o el que conformó el PRO, UCR, Por Santa Cruz (José Garrido), Adelante Buenos Aires (Karina Banfi) y MID. Ambos grupos cuentan con 22 legisladores por lo que se disputaría el tercer lugar al que le toca 3 sillas. “El que sume un diputado más se lleva una silla más”, reconoce un operador parlamentario. El que pierda quedará con una representación de dos diputados al igual que el quinto bloque en representación que podría ser Innovación si cierra un interbloque con alguno de los “sueltos”.

Esto va a generar una fuerte discusión por dos razones. La primera es que todos aquellos que no tengan más de 5 diputados en el bloque no tendrán voto en la Comisión - hay 7 bloques en esa situación- y la segunda es porque Menem no quiere que se cuenten los interbloques porque, según aseguran que dijo, “se unen para esto, es muy promiscuo” aseguran que dijo.

Menem retuvo la facultades delegadas
Menem retuvo la facultades delegadas para el armado de las Comisiones

El artículo 105 del reglamento habla de la representación de los “espacios políticos” lo que genera la discrecionalidad de discutir por bloque o por interbloque. Y acá es donde jugarán las facultades delegadas a Menem.

Esta discusión fue prevista por los bloques de la oposición que habían acordado no otorgar las facultades delegadas. Sin embargo, a la hora de la votación el PRO y la UCR se desmarcaron del entendimiento y votaron junto al oficialismo, lo que significa que la Presidencia terminará teniendo cierta discrecionalidad en el debate de cómo se conforman las comisiones.

Con la decisión tomada en el recinto luego del cambio de opinión del bloque que conduce Cristian Ritondo y la radical mendocina Pamela Varesay, Unión por la Patria hizo saber su malestar con que nuevamente Menem tenga facultades delegadas en la voz del presidente del bloque peronista, Germán Martínez, quien tomó la palabra y señaló que en los años anteriores el diputado de LLA “funcionó más como jefe del bloque libertario que como presidente de la Cámara”. Este reclamo tiene que ver con que durante este año, cuando se conformaron las comisiones, Unión por la Patria reclamó que perdió lugar por decisiones de la Presidencia en cada una de las 46 comisiones que tiene la Cámara Baja.

Temas Relacionados

Cámara de Diputados La Libertad Avanza Unión por la Patria Menem Argentina Buenos Aires Comisiones legislativas Reforma legislativa PRO UCR

Últimas Noticias

Javier Milei cierra el listado de reformas libertarias para convocar a sesiones extraordinarias

El Presidente firmará el decreto que habilita debates urgentes en el Congreso en las próximas horas. El Ejecutivo buscará avanzar con el Presupuesto 2026, los cambios laborales y la actualización del Código Penal, entre otros temas

Javier Milei cierra el listado

Reforma laboral: una diputada libertaria impulsa una estricta regulación del derecho de huelga

Verónica Razzini, quien acaba de pasar a La Libertad Avanza, presentó en el Congreso un proyecto de ley que pone límites a las medidas de fuerza y establece sanciones si no se cumplen

Reforma laboral: una diputada libertaria

Jorge Macri volvió a condicionar frente a Santilli y Adorni su apoyo al Presupuesto 2026

El jefe de Gobierno porteño reiteró su reclamo para que se incluya la deuda por la coparticipación en un encuentro realizado este mediodía en Casa Rosada que finalizó sin acuerdo

Jorge Macri volvió a condicionar

Todos los detalles de la llegada de los aviones F-16: la ficha técnica de los nuevos cazas y cuál será su recorrido

La Fuerza Aérea Argentina presentará las primeras aeronaves de combate con un vuelo rasante el 7 de diciembre en Buenos Aires. Cuáles son las características técnicas más destacadas

Todos los detalles de la

Santilli recibirá a Jorge Macri en medio de la negociación del respaldo al Presupuesto y por la deuda de Nación con CABA de la coparticipación

Según supo Infobae, el pedido del gobierno porteño por los fondos retenidos está “sin avances”. El martes hubo una reunión de los equipos técnicos del área económica de las dos administraciones. El Ministro de Interior busca completar la ronda con los gobernadores

Santilli recibirá a Jorge Macri
DEPORTES
La Semana del Tenis, el

La Semana del Tenis, el mega evento que reunirá a todo el deporte en un mismo lugar: “Queremos que sea nuestra propia Copa Davis”

Figuras en ascenso y de 18 países diferentes: quiénes son los tenistas internacionales que estarán en las Finales del Interclubes

Se conoció la dura sanción que recibió una estrella de los Springboks por su desagradable agresión ante Gales

El contundente apoyo de Verstappen a Antonelli tras las críticas que recibió en Qatar: “No te preocupes por esta clase de gente”

Los nueve pilotos novatos que disputarán la FP1 del GP de Abu Dhabi en la F1: del cambio en Alpine a la llamativa decisión de Aston Martin

TELESHOW
La emoción de Nicolás Cabré

La emoción de Nicolás Cabré luego de casarse por civil con Rocío Pardo: “No sabía que se podía amar de esta manera”

El emotivo saludo de cumpleaños de Wanda Nara al padre de Mauro Icardi: “Un ser muy especial”

Alex Pelao abrió su corazón y habló de su trastorno alimenticio en Masterchef: “Me cuesta mucho”

Rosalía vuelve a Buenos Aires con el LUX Tour 2026: cuándo serán los shows y cómo conseguir las entradas

Cómo fue el momento íntimo en que Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor en el Registro Civil

INFOBAE AMÉRICA

Kate Winslet y su debut

Kate Winslet y su debut como directora: “Estoy tan orgullosa de mí misma”

Una monumental torre diseñada por Norman Foster transforma el horizonte urbano de Manhattan

Melania Trump logró repatriar a siete niños ucranianos retenidos en Rusia tras un acuerdo con Putin

Una biblioteca giratoria deslumbra en la playa de Miami

Federica Mogherini renunció al Colegio de Europa tras ser imputada por presunto fraude con fondos de la UE