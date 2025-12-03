“¡En tres años quebraste el Iofa!”: fuerte cruce entre Agustín Rossi y Luis Petri por el Ministerio de Defensa

Ambos ex ministros de Defensa, los legisladores intercambiaron chicanas en en la sesión especial luego de asumir sus bancas

Luis Petri y Agustín Rossi protagonizaron una de las discusiones más fuertes de la sesión especial del miércoles 3 de diciembre, en la que los 127 diputados nacionales elegidos en las elecciones del 26 de octubre asumieron sus bancas. El eje del cruce fue la posición de cada uno dentro del oficialismo y la oposición, pero incluyó un pase de facturas por la gestión en el ministerio de Defensa, área que ambos tuvieron a su cargo en distintos momentos.

Ambos, con pasado reciente al frente de esa cartera, protagonizaron el momento más álgido de la sesión tras prestar juramento junto al resto de los legisladores.

El intercambio tuvo lugar minutos después de la salida del presidente Javier Milei del Congreso, cuya presencia ya había encendido los ánimos.

En ese clima de euforia y hostilidad, Petri, exministro de Defensa y actual diputado de LLA, se dirigió al cuerpo con un mensaje que buscaba marcar distancia respecto a gestiones anteriores y al legado del peronismo en el área. Según las palabras recogidas en el recinto, afirmó: “Venimos a apostar al diálogo, pero no para la agenda del pasado, no a la agenda del kirchnerismo, no a la agenda del piquete, no a la agenda de la extorsión, venimos a apostar a la agenda del futuro, que fue la agenda que votó la mayoría de los argentinos. Una agenda que propone la modernización laboral, una agenda que propone terminar de derrotar a la pobreza en la República Argentina”.

Petri juró y pronunció luego un encendido discurso contra la oposición (Foto: Maximiliano Luna)

Las reacciones del bloque peronista no se hicieron esperar, y mientras se sucedían los gritos de “negacionista”, Petri redobló la apuesta: “La verdad, saben que, a los peronistas les recomiendo que vayan al psicólogo. El fundador del peronismo era un militar y fue ministro de Guerra. Se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa, pero por qué no van al psicólogo”.

La respuesta de Agustín Rossi, también exministro de Defensa y referente del peronismo, llegó con vehemencia. Interpelado directamente, Rossi sostuvo en el recinto: “Los peronistas estamos orgullosos de ser peronistas. Estamos orgullosos de Juan Domingo Perón. Los peronistas estamos orgullosos de ser un partido con más de 80 años de vigencia. Estamos orgullosos de nuestra propia historia. Los peronistas estamos orgullosos de los gobiernos de Perón, de Néstor y de Cristina. Seguimos levantando los mismos valores y las mismas banderas que levantaron aquellos trabajadores el 17 de octubre del 45. Levantamos y defendemos los valores de los más de 30 mil de compañeros desaparecidos. Estamos acá para defender la representación popular del 35% de los argentinos que nos votaron y cuando el diputado Petri quiera hablar de Defensa, hablamos de Defensa. Lo que hizo él fue calamitoso. Vayan a aumentarle el sueldo a los militares, vayan a resolver la deuda que tienen, en tres años quebraste IOFA”, exclamó.

Rossi respondió las críticas de Petri en el recinto (Foto: Maximiliano Luna)

Las palabras de Rossi aludieron de manera directa a la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), organismo que brinda cobertura a más de 600.000 afiliados y exhibe una deuda superior a los $200.000 millones. El cruce entre ambos exministros se intensificó con acusaciones cruzadas sobre el origen del déficit y el manejo administrativo de la entidad, contexto en el cual la gestión de la deuda y la calidad de atención figuran entre las principales preocupaciones de los beneficiarios y de la actual administración.

La crisis de la IOSFA fue atribuida, según el expresidente del Foro de Generales Retirados, José Luis Figueroa, a decisiones políticas y no a problemas técnicos. Funcionarios del área remarcan que hace medio año dejaron de tomar deuda nueva, lo que permitió cierta estabilización de las finanzas, aunque reconocen que la situación sigue siendo de gravedad.

A lo largo de la jornada, la polarización se reflejó en actitudes y gestos de bloque a bloque: desde la preparación meticulosa de las bancas por parte de LLA, pasando por los cánticos y exclamaciones en las gradas, hasta los juramentos individualizados con consignas políticas y las discusiones airadas entre diputados como Lilia Lemoine, Marita Velázquez y Nicolás del Caño. Juan Grabois protagonizó uno de los episodios más llamativos al hacer gestos provocadores hacia el palco presidencial antes y después de jurar.