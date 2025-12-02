Política

Misiones: el cabecilla del levantamiento policial y un exdirigente PRO cerraron un acuerdo en la Legislatura

El expolicía Ramón Amarilla y Miguel Núñez, un dirigente que se abrió del macrismo en las últimas elecciones, dieron a conocer un entendimiento de acción conjunta como legisladores provinciales. “Las urnas dijeron basta de corrupción y de soberbia”, afirmaron

Amarilla había protagonizado la toma
Amarilla había protagonizado la toma del Comando Radioeléctrico de Posadas en 2024

Rubén Amarilla, legislador electo -junto a otros tres compañeros- por el partido Por la Vida y los Valores, en las elecciones provinciales de junio, publicó un entendimiento de acción conjunta junto a Miguel Núñez, quien fue ungido como diputado de Misiones en 2023, por la lista de Juntos por el Cambio.

Pero los compañeros de lista del expolicía rompieron con él y formaron un espacio que actuará en la órbita del oficialista Frente Renovador de la Concordia.

Por su parte, Núñez apoyó a la fuerza de Amarilla en los comicios de este año. La actitud le valió ser expulsado del PRO. Y armó entonces su propio partido: Algo Nuevo.

El diputado Miguel Núñez durante
El diputado Miguel Núñez durante una entrevista, via zoom, con Infobae en Vivo

Amarilla cobró notoriedad nacional cuando en mayo de 2023 encabezó el levantamiento de las fuerzas de seguridad misioneras. La acción incluyó la toma del Comando Radioeléctrico de Posadas. Reclamaban un incremento salarial por encima de lo que ofrecía el gobierno de Hugo Passalacqua. La situación escaló cuando docentes, trabajadores de la salud y empleados públicos se plegaron a la protesta.

Tras intensas negociaciones, el conflicto se encauzó. Meses después, Amarilla intentó motorizar una réplica de la protesta. Su intentona, sin embargo, fue descubierta. Terminó detenido. Por eso hizo campaña desde la Unidad Penal de Cerro Azul. Al ser electo, tras alzarse con el tercer lugar en la votación, la Justicia ordenó su liberación. Los procesos penales, sin embargo, siguen vigentes.

Ahora se conoció este posicionamiento, que pone al exlíder de la revuelta policial de 2023 y al ex PRO en una sintonía conjunta. El entendimiento se plasmará en la acción política que desarrollarán en la Legislatura unicameral misionera. El escrito anticipa el posicionamiento conjunto en la Cámara de Representantes. “Será activa, propia e independiente”, anticiparon.

La sede del Comando Radioeléctrico
La sede del Comando Radioeléctrico en Posadas que fue tomada en 2024 por un grupo de agentes provinciales (NA)

“Estamos abiertos a trabajar con todos aquellos diputados que buscan generar un cambio real”, postularon. Este proceso debe estar “acorde a los tiempos que corren y en respuesta a la demanda de la Sociedad misionera”. Según evaluaron, el pasado 8 de junio las urnas expresaron “un mensaje claro: Basta de corrupción y de soberbia”.

En la elección nacional de medio término de octubre, Amarilla y Núñez siguieron caminos distintos. El líder policial puso a su segundo, Germán Palavecino, como candidato del Partido Fe. El desempeño fue magro. Apenas superó el 4% de los votos. Mientras, el ex PRO se alineó con la propuesta de La Libertad Avanza. Ese armado se impuso por 7 puntos al Frente Renovador.

Pretensiones

El documento contiene una serie de definiciones programáticas que ambos referentes compartieron. “Pretendemos libertad de acción y expresión en nuestra provincia, devolviendo la dignidad a quienes trabajan, enseñan y producen”, postularon. En esa línea “trabajaremos por salarios dignos para todos los trabajadores, respeto a los derechos humanos y a los derechos previsionales”, agregaron.

Además, indicaron que desean “una Justicia independiente”. El rol de los Tribunales debería ser contener al ciudadano y garantizar sus derechos, apuntaron. El área es “clave para toda sociedad”, remarcaron. Luego, denunciaron que en Misiones “desde hace años está al servicio del oficialismo y resulta siendo cómplice, avasallando derechos y libertades de distintos actores sociales y productivos”.

Por otro lado, expusieron que desean un Gobierno provincial “con sentido común, que tome decisiones en base a las necesidades y potencialidades reales que tenemos a lo largo y ancho de Misiones”. “La sociedad está harta de proyectos grandilocuentes y alejados de la realidad”, evaluaron.

Y agregaron: “Creemos firmemente que una provincia productiva es el camino a partir del cual podemos soñar con un futuro diferente para nuestros jóvenes, quienes lamentablemente están cruzando las fronteras en busca de un porvenir”, agregaron.

Por ello adelantaron que proyectarán y trabajarán “para una provincia activa”. En ese sentido, debería haber “definiciones políticas que contemplen la participación genuina de quienes impulsan y sostienen las comunidades y las economías misioneras”, concluyeron.

