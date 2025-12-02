Política

Karina Milei reordena el tablero en PBA para enfrentar a Kicillof: el plan en la Legislatura y el rol de Bullrich

La secretaria general de la Presidencia y la senadora electa buscarán dejar a sus representantes provinciales en puestos relevantes dentro del recinto. Los otros cambios en el bloque

Las dirigentes reorganizan el espacio
Las dirigentes reorganizan el espacio en el recinto

Luego de haber dado vuelta los resultados de las elecciones locales y haber ganado en las nacionales, Karina Milei comienza a reordenar la política de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y este martes pasaría a tomar el control del bloque en la Legislatura bonaerense, con un acuerdo con Patricia Bullrich.

La secretaria general de la Presidencia estaba llevando hasta último momento intensas negociaciones con la ex ministra de Seguridad y también con el resto de los partidos en el recinto para repartirse los lugares más importantes, en el marco del recambio parlamentario.

Las modificaciones más fuertes se darán en la Cámara de Diputados, que convocó a una sesión en la que, primero, se les tomará juramento a los nuevos miembros y, posteriormente, se elegirán a las futuras autoridades.

Quien está actualmente al frente de la bancada libertaria en este lugar es Agustín Romo, uno de los referentes máximos de “Las Fuerzas del Cielo”, sector referenciado en el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Romo es hasta hoy el
Romo es hasta hoy el jefe del bloque de LLA

Sin embargo, desde la victoria en los comicios de octubre la interna se fue acomodando y esta facción del oficialismo quedó cada vez más relegada y el caso de la Legislatura no sería la excepción.

Es que, de la mano de Diego “El Colo” Santilli, La Libertad Avanza logró revertir los números que tuvo en septiembre, cuando perdió por casi 13 puntos ante el peronismo, y terminó primero incluso en esta provincia.

“Mi corazón dejó de latir el 19 de julio pasado”, señaló un integrante de “Las Fuerzas del Cielo”, haciendo referencia al cierre de listas para las elecciones bonaerenses, en las que tuvieron muy poca representación.

De hecho, uno de los pocos dirigentes de este sector es el secretario de Culto y Civilización de la Cancillería, Nahuel Sotelo, que deberá jurar este martes como diputado, pero todavía no está definido si efectivamente va a asumir en la banca el 10 de diciembre o si seguirá dentro del Gabinete.

Incluso, se generará otro problema, porque el funcionario se tomó licencia de su anterior mandato en la Cámara -que obtuvo en el 2023- para ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero la norma marca que ese permiso vence en el instante en el que pisa el recinto.

La Cámara de Diputados bonaerense
La Cámara de Diputados bonaerense elegirá a sus próximas autoridades este martes (Aglaplata)

En la sesión está prácticamente decidido que La Libertad Avanza va a anunciar que Romo deja la jefatura del bloque, aunque su sucesor todavía no está del todo confirmado y dependerá de las negociaciones entre Karina Milei y Bullrich.

Sucede que también hay otro lugar que quedará vacante y es pretendido por todos, que es la Vicepresidencia 1ra, la cual es hasta hoy ocupada por Adrián Urreli, un dirigente del PRO.

“Es una silla importante, porque tiene firma, tiene responsabilidades y tiene caja, por eso todos la quieren y es lo que se está conversando”, explicó a Infobae una fuente cercana a los protagonistas.

Si bien “todo es muy cambiante y se va a terminar de definir a último momento”, la idea que circulaba era que ese cargo podría ir para Bullrich, quien propuso a uno de sus alfiles en la Legislatura, Florencia Retamoso.

La diputada llegó al recinto en el 2021 por el PRO, pero renovó su banca este año dentro de la alianza con La Libertad Avanza y estuvo el fin de semana en el congreso que encabezó la secretaria general en Mar del Plata.

Retamoso podría quedar como jefa
Retamoso podría quedar como jefa del bloque de LLA

Si eso finalmente ocurre, la jefatura del bloque le correspondería a alguien que responde directamente a Karina Milei, Juan “Juanes” Osaba, muy cercano también al armador local, Sebastián Pareja.

La otra posibilidad es que se intercambien los lugares y que la hermana del Presidente coloque a alguien de su entorno en reemplazo de Urreli. En ese caso, la ex ministra de Seguridad ubicaría a alguien para dirigir la bancada.

Este escenario tampoco sería extraño, ya que la propia Bullrich va a ser quien cumpla ese rol en el Senado a partir del 10 de diciembre, siguiendo la línea que comenzó cuando abandonó el PRO para afiliarse al oficialismo.

En cuanto al “Colo”, que fue uno de los responsables de la remontada en Buenos Aires, ya asumió como ministro del Interior y si bien tiene a dos legisladores que le responden, Agustín Forchieri,

La sesión preparatoria, en la que se va a terminar de definir el futuro de todos, está convocada para este martes a las 15:00. Hasta entonces, Romo ejercerá sus últimas horas al frente de LLA en la provincia. Luego, podría ser nombrado en alguna comisión, según trascendió.

De todas maneras, quienes lo conocen aseguran que, aunque no fue su decisión el cambio, “tiene la cabeza puesta en lo que sucede en Casa Rosada”, lugar que suele visitar para reunirse con Caputo.

En el Senado bonaerense, en tanto, no habrá demasiados movimientos y la única novedad es que el ex intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, también vinculado a Bullrich, se haría de la Vicepresidencia segunda, pero al mando del bloque continuaría Carlos Curestis.

En el último año, Karina Milei inició un proceso de reordenamiento en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de mostrar a La Libertad Avanza como la principal oposición al gobernador Axel Kicillof y comenzar a diputar poder en este territorio.

