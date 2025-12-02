Política

El PJ confirmó que pierde a los diputados de Jalil, pero aún cree que puede empatar a LLA en la primera minoría

El bloque se reunió y 3 de los 4 catamarqueños no fueron. La duda es con el “Gato” Fernández de San Luis. En este escenario, dicen, hay empate en 94

Germán Martínez (REUTERS)
Germán Martínez (REUTERS)

El bloque del peronismo en la Cámara de Diputados se reunió este mediodía para empezar a organizar lo que será la sesión preparatoria de mañana y, además, para tener en claro finalmente con cuántos legisladores contará una vez que empiecen las sesiones extraordinarias.

En medio de las negociaciones de los gobernadores peronistas “no k”, el bloque en Diputados logró que todas las “tribus” que lo conforman se reunieran. Estuvieron presente Juan Grabois, Máximo Kirchner, los hombres que responden a los gobernadores y el Frente Renovador.

Las ausencias son las que marcaron el ritmo de la reunión. El gobernador peronista Raúl Jalil bajó a 3 de sus 4 diputados del encuentro. Los legisladores por Catamarca Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot, quien jurará este miércoles, anunciaron que formarán un bloque propio Elijo Catamarca.

La otra duda es qué sucederá con el puntano Jorge “Gato” Fernández, que había adelantado que no se sumará al bloque Fuerza Patria. Sin embargo, esto aún no se cristalizó. Y acá es donde empiezan las especulaciones.

Si Unión por la Patria —el bloque mantendrá el nombre por ahora— contiene al “Gato”, quedará en 94 miembros y podría empatar en la primera minoría con La Libertad Avanza si se confirma que Lorena Petrovich, quien asume en lugar de Silvia Lospennato, salta del PRO a LLA. Y todos saben que es lo más probable porque tienen en Patricia Bullrich su terminal política.

Pero todo hace suponer que el peronismo no logró contener al puntano y que Petrovich ya saltó a LLA. “Creo que somos 93″, le dijo a Infobae una alta fuente del bloque de UP. “Estamos en 94″, dijo respecto al número de legisladores un miembro del mundo libertario.

El dato sobre la cantidad de legisladores es de vital importancia porque definen las autoridades en el recinto. Una vez que se ponga a votación la continuidad de la presidencia de Martín Menem, se elegirán al resto de las autoridades de la Cámara. Y en esto el número de diputados define.

Martín Menem (Jaime Olivos)
Martín Menem (Jaime Olivos)

Si La Libertad Avanza se queda con la primera minoría, también tomaría el control de la vicepresidencia primera. El paso siguiente, por lo menos para los libertarios, será tomar el control de las principales comisiones y asegurarse que en el reparto se queden con más sillas que sus contrincantes. Y, si hay que ceder, “cedemos con nuestros socios, pero no con ellos”.

En medio de esto quedarán los bloques de los gobernadores. Aquellos que buscan convertirse en los árbitros del recinto hoy se encuentran que, como dijo un hombre que camina mucho el Congreso, “con la cantidad de bloques del medio hay árbitros y jueces de línea”.

Aunque en el mundo libertario se sienten ganadores y entienden que tendrán un buen comienzo de año con el número alcanzado, habrá que esperar hasta mañana al mediodía para saber si eso es una sensación o se convierte en realidad. “No va a ser la primera vez que alguien te arma un interbloque en la misma mañana de la jura y te cambian los números. Sino, mirá a los radicales y al PRO”, explicó un legislador que lleva muchos años en el Palacio.

La referencia tiene que ver con las conversaciones que se estuvieron dando en las últimas horas entre el PRO y la UCR para reflotar una especie de Cambiemos parlamentario. Cristian Ritondo, titular del bloque amarillo, se muestra molesto con el accionar libertario que le vació el bloque y busca reflotar acuerdos con los boinas blancas para tener músculo a la hora de pelear sillas en las comisiones. Si logran un entendimiento, conformarían un bloque con 22 bancas: 13 las aportaría el PRO, todos con paladar macrista, y 8 la UCR.

