Un senador radical busca que se active un plus salarial a militares que sumen títulos educativos

La propuesta del bonaerense Maximiliano Abad apunta a otorgar un extra que represente un 15% del sueldo básico para el nivel terciario, un 20% para el universitario, y un 25% para postgrado, especialización, maestría o doctorado

El senador de la Unión
El senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad (Gustavo Gavotti)

El período ordinario finalizó en el Congreso y el Ejecutivo puede prorrogar el mismo o, como ya dijo, convocar a sesiones extraordinarias. Esta situación no quita a los legisladores la posibilidad de presentar proyectos -no así tratarlos, salvo que estén incorporados al temario- y, a días de la jura del futuro ministro de Defensa y actual jefe del Estado Mayor Conjunto, Carlos Presti, el senador radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) pidió que se active un plus salarial a los militares que sumen títulos educativos en los niveles terciario, universitario y de postgrado, entre otros, con el fin de frenar salidas anticipadas y bajas en las Fuerzas Armadas.

La iniciativa de Abad apunta a un 15% del sueldo básico para el nivel terciario, un 20% para el universitario, y un 25% para postgrado, especialización, maestría o doctorado. Los suplementos serían de carácter “remunerativo” y “únicamente” para quien “hubiera costeado sus estudios por sí mismo y sin interrumpir la prestación ordinaria del servicio de armas”. En tanto, quedarán “excluidos” los “títulos otorgados por los institutos de formación militar”.

En los fundamentos, el legislador radical expresó que “el régimen retributivo actual presenta distorsiones, inequidades y retrasos significativos, tanto en términos reales como en comparación con otras jurisdicciones o funciones públicas de similar exigencia”. Y agregó que “estas condiciones se ven agravadas por la alta inflación acumulada en los últimos años, la desactualización de suplementos específicos, la fragmentación del régimen salarial y la falta de una política salarial integral para el personal de defensa”.

Según Abad, “la creación de un suplemento especial constituye una medida de justicia y racionalidad, tendiente” a “incentivar la formación académica individual como herramienta de desarrollo personal y profesional, complementaria a la formación castrense”; “reconocer el esfuerzo económico y personal que implica acceder a una formación superior por cuenta propia”; “mejorar las condiciones de vida y carrera del personal militar, con impacto positivo en la moral institucional, la retención de talentos y la calidad profesional”; y “fomentar una cultura organizacional basada en el conocimiento, la actualización y la mejora continua, elementos esenciales para las fuerzas armadas”.

Javier Milei y Carlos Presti
Javier Milei y Carlos Presti

“En el contexto actual de transformación tecnológica, creciente complejidad geopolítica y demandas multidimensionales hacia las Fuerzas Armadas, la formación académica del personal militar resulta un componente estratégico e ineludible. La realidad contemporánea exige oficiales y suboficiales con capacidades analíticas, técnicas, logísticas y operativas que excedan ampliamente la formación militar básica”, argumentó el senador radical.

Abad detalló que “el suplemento propuesto tiene un impacto presupuestario limitado, ya que se aplica exclusivamente al personal militar que haya alcanzado títulos académicos fuera de la capacitación militar y costeados de forma personal, y su liquidación se realiza sobre el sueldo básico del grado, no sobre la totalidad de la remuneración”. En cuanto a cifras, manifestó que implicaría un “0,008%” del Producto Bruto Interno (PBI).

“La Constitución Nacional reconoce, en su artículo 14 bis, el derecho de todo trabajador a una retribución justa, a condiciones dignas y equitativas de labor, y a una protección integral. Aunque los miembros de las Fuerzas Armadas no se encuadran dentro del régimen laboral común, el principio de remuneración adecuada también rige su estatuto de función pública. La presente reforma busca subsanar dicha situación, estableciendo criterios objetivos, progresivos y acumulativos que den mayor previsibilidad, transparencia y equidad al régimen retributivo”, finalizó Abad.

Como el Ejecutivo dedicará su potencial convocatoria a extraordinarias para avanzar en el Congreso con el Presupuesto 2026, el proyecto de “inocencia fiscal” y la reforma laboral, como principales leyes, el texto de Abad y los que presenten legisladores oficialistas y opositores tendrán que aguardar el inicio del período ordinario, que será el 1 de marzo próximo.

