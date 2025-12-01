Un municipio de Entre Ríos busca eliminar un impuesto para los espectáculos y la venta de entradas

Un show de La Renga en Concordia

La Municipalidad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, avanzó con una medida que busca “modificar el mapa impositivo local y fomentar la actividad cultural”. El proyecto de Ordenanza Tributaria 2026 prevé la eliminación de los derechos de entretenimiento, un tributo que afectaba hasta ahora a la organización de recitales, obras, eventos culturales y la venta de entradas, con una alícuota que alcanzaba el 10 por ciento.

El intendente Francisco Azcué remarcó que esta modificación representa una reducción directa en los costos para los organizadores de espectáculos y en el acceso del público a diversas propuestas culturales. Esta disposición, de acuerdo con el texto, contempla además un nuevo régimen para los boliches bailables, que dejarán de tributar sobre la venta de entradas y pasarán a abonar un monto fijo contemplado dentro de la Tasa Comercial.

El documento oficial presentado ante el Concejo Deliberante de Concordia expone que la medida busca poner en pie de igualdad a los distintos actores de la industria del entretenimiento y simplificar el sistema tributario. De acuerdo con declaraciones de Azcué, “el objetivo central es acompañar a quienes invierten, producen y generan trabajo en Concordia”. La iniciativa elimina un gravamen que “representaba un obstáculo económico para la realización de eventos masivos, sumando previsibilidad e incentivo tanto al sector cultural como al turístico”.

El secretario de Hacienda, Pablo Ferreyra, amplió -en conversación con la prensa- que el proyecto apunta a fortalecer la cadena productiva local, especialmente a través de “medidas concretas para los comercios, las industrias y toda la cadena productiva de Concordia”, abarcando tanto la producción de alimentos como la obra pública y la provisión de materiales para la construcción.

Francisco Azcué, intendente de Concordia

Detalles del proyecto de ordenanza tributaria 2026

La propuesta elevada por el Ejecutivo municipal incorpora, junto con la supresión de los derechos de entretenimiento, una serie de reformas orientadas a “aliviar la carga fiscal de los contribuyentes, ofrecer mayor previsibilidad tributaria y acompañar la inflación proyectada para el próximo año”. Entre los principales puntos del texto presentado se destaca la eliminación de la alícuota del 2,7% para industrias alimenticias, comercios de la canasta básica, proveedores de materiales de construcción y empresas vinculadas a la obra pública con productos desarrollados localmente.

Las escalas de facturación del Régimen General se actualizarán en un 30%, buscando evitar que la suba nominal por inflación genere saltos de alícuota. Con esta adecuación, se procura mayor previsibilidad para quienes proyectan inversiones en la ciudad. Además, el director de Rentas, Fernando Marsicano, informó que el 98,88% de los contribuyentes en el régimen general tributa bajo alícuotas reducidas, lo que configura un esquema impositivo de orientación equitativa y progresiva.

La ordenanza introduce también otras actualizaciones: los importes mínimos y fijos subirán un 30%, y los contribuyentes locales enfocados en la venta mayorista y minorista de alimentos y bebidas, industrias alimenticias y venta de materiales de construcción tendrán tributos que oscilan entre 1,3% y 1,8%, en función de la actividad principal. La reducción alcanza también a remiserías, y la alícuota para ciertos rubros baja del 1,9% al 1,8%. Estas modificaciones buscan brindar alivio fiscal y respaldar la economía regional.

Concordia también buscará mantener los descuentos por pago en término. En referencia a esto, la Tasa General Inmobiliaria ofrece un 15% de rebaja en el primer vencimiento y 2,5% en el segundo, mientras que la Tasa de Servicios Sanitarios eleva el descuento al 15% para el primer vencimiento y un 2,5% para el segundo caso.

Alineada con las medidas anunciadas por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, la administración de Francisco Azcué fijó nuevas condiciones para la Tasa de Alumbrado Público. La contribución municipal baja del 8,69% al 6%, y el nuevo tope para las tasas se establece en el 13%, cuando antes ascendía al 16%. Para los usuarios residenciales y comerciales, la tasa se determina ahora en un 13% del valor facturado por la distribuidora de energía; para los industriales, se mantiene en 6%.

La revisión para 2026 plantea una actualización del 30% en todos los valores tributarios sobre los montos de 2025, vinculado a la inflación interanual estimada por el INDEC, con el propósito de evitar subas bruscas y preservar el valor real de las tasas recaudadas por el municipio.

En palabras de Azcué, la propuesta “fortalece la actividad económica local, da previsibilidad a quienes quieren invertir y moderniza un sistema que debe ser un puente, no un obstáculo, entre el Estado y los contribuyentes”. Por su parte, funcionarios del área económica aseguraron que la reforma está orientada a mejorar las condiciones para el desarrollo de espectáculos, la producción regional, el empleo y el comercio local.

Según expone el texto remitido por la intendencia de Concordia, el proyecto de Ordenanza Tributaria 2026 se funda en los principios de simplificación administrativa, transparencia y alivio fiscal. La eliminación de los derechos sobre los espectáculos y entradas se perfila como el cambio más destacado de una serie de reformas pensadas para promover el desarrollo en la ciudad entrerriana.