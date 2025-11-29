Política

El Gobierno juega al equilibrio para construir la primera minoría en Diputados y mantener el vínculo con el PRO

En Casa Rosada apuestan a potenciar la representación de libertaria en el Congreso para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas. Los argumentos que justifican los traspasos. La tensión con el partido amarillo

Javier Milei y Karina Milei
Javier Milei y Karina Milei con Cristian Ritondo y Diego Santilli

En paralelo a la búsqueda de consensos para aprobar las reformas de segunda generación, la Casa Rosada instruyó al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a concretar la tarea de arrebatarle a Unión por la Patria la primera minoría en Diputados sin entrar en tensión con los bloques aliados, algo que a esta altura parece un pedido por demás complejo. Para eso, el vicepresidente del sello libertario mantiene contactos con diputados aliados que manifiestan su voluntad de engrosar el próximo 3 de diciembre las filas de La Libertad Avanza.

La ingeniería es compleja y la muñeca tiene algunas limitaciones. Si bien hay algunos miembros del PRO dispuestos a dar el salto, el Ejecutivo debate cómo instrumentar el traspaso sin afectar el vínculo con el titular de la bancada, Cristian Ritondo, uno de los principales socios de la administración y de los primeros en querer concretar las alianzas electorales. “El Gobierno no fomenta ningún pase del PRO. Somos respetuosos de cada espacio, pero el bloque tuvo algunas fugas por motivos ajenos a LLA”, expresó a Infobae un funcionario libertario al tanto de las negociaciones legislativas.

“Se trata nada más que de alquimia política. El diálogo con Cristian es permanente”, definieron por los pasillos de Balcarce 50, horas después de que se oficializara el traspaso de Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Lorena Petrovich (tras la salida de Lospennato) a La Libertad Avanza. Como contó este medio, la legisladora había tomado distancia del espacio el año pasado junto a Gabriel Chumpitaz con quien había conformado el bloque Futuro y Libertad.

En carpeta hay otros nombres de diputados amarillos que podrían dar el paso y engrosas los números que -hasta el momento- dejan en 94 sillas al oficialismo que le pisa los talones a Unión por la Patria que cuenta con 96 diputados. Si se consuma el pase de los cuatro catamarqueños que responden a Jalil, quedarían en 92.

El titular de la Cámara
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo

Es que en el Poder Ejecutivo aspiran a ampliar la representación libertaria en el Congreso Nacional con la idea de conseguir los tan ansiados éxitos legislativos después de un año opaco en la materia. A días del inicio del período de sesiones extraordinarias, el optimismo reina por los pasillos de Balcarce 50 que detectan buena predisposición para la sanción del Presupuesto 2026. "Todavía falta. Estamos expectantes, pero ‘El Colo’ y Martín están bastante entusiasmados”, reveló un integrante de la mesa chica que rodea al presidente Javier Milei a modo de balance del diálogo que encarnan Martín Menem y Patricia Bullrich con diputados y senadores, y el tándem que integran Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y Diego Santilli, ministro del Interior, con los gobernadores aliados.

Como dicta la norma, en el campamento amarillo las fugas no fueron bien recibidas. Según los cálculos, la bancada que lidera Cristian Ritondo queda compuesta por 15 diputados, número que -sostienen- puede variar en base a los acuerdos que tejen. Asimismo, anticipan: “Estamos en diálogo con otros bloques y partidos afines para intentar avanzar hacia un interbloque”.

Desde el corazón del partido que coordina-al menos en los papeles- Mauricio Macri aseguran: “El bloque del PRO queda estable y funcionando: ordenado y sin sobresaltos, con gente convencida del modelo que el PRO defiende y por sobre todo, formada para defender las banderas en el recinto”.

El vínculo con Menem, que inició fluido, se tensó en los últimos meses. Es que el riojano se sintió herido luego de que el legislador amarillo, a quien desde su entorno sostienen que “consideraba un amigo”, sonara para sucederlo en la presidencia de la cámara cuando su nombre estaba en duda en la previa a las elecciones legislativas. “No es nada contra Cristian, pero le jugó mal a Menem. Incluso, antes nos oponíamos a los traspasos. Ahora no los promocionamos, pero los recibimos”, precisó una fuente libertaria a este medio.

Diego Santilli y Cristian Ritondo
Diego Santilli y Cristian Ritondo ingresan a Casa Rosada (Jaime Olivos)

Desde el PRO anticipan que intentarán concretar “una negociación real” para terminar de definir el reparto de comisiones, algo que en Balcarce 50 receptan sin críticas. “Martín quiere mostrar control, pero sabe que no puede imponer sin acordar. Se va a ordenar, pero con más diálogo del que parecía al principio”, precisaron desde el partido amarillo a Infobae.

Pese a los deseos de los alfiles violetas, en la bancada aliada no tienen en claro que La Libertad Avanza se haga de la primera minoría. “Ellos están haciendo lo posible para que así sea y nos están intentando comprar los diputados”, expresaron. El enojo alcanza además a Patricia Bullrich, la flamante senadora libertaria, quien habilitó el salto de 7 diputados que le responden: “Fue carancheo. Si quiere construir, esta no es la manera. El PRO cuida lo que armó. Nadie va a entrar en internas personales que debiliten al espacio, pero van a pagar lo que hicieron”.

Los libertarios conversos no dudan en responder: “No es con Cristian, es con Macri que nos echó a todos. Ninguno de los que fuimos electos por Patricia deben olvidarse de eso”. Además, exponen sus propias cuentas que en las que el bloque amarillo queda conformado por 13 legisladores a partir del 3 de diciembre.

Con algunos kilómetros de distancia, en Casa Rosada entienden el malestar de Ritondo y aseguran que la buena voluntad persiste, al tiempo que destacan su activa participación en el Consejo de Mayo. También remarcan el carácter “dialoguista” de Martín Menem, pero la obsesión por sancionar la hoja de ruta trazada rumbo a las extraordinarias del 10 de diciembre parece primar en el orden de prioridades.

