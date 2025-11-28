Política

Hugo Moyano, reelegido en la Federación de Camioneros, ascendió a su hijo Jerónimo y borró a un dirigente clave

El líder sindical tomó fuertes decisiones durante el congreso de la organización sindical, como haber desplazado de la primera vocalía a Marcelo Aparicio, con quien mantiene una dura interna en la que figura Pablo Moyano

Hugo Moyano, con su hijo
Hugo Moyano, con su hijo Jerónimo, Jorge Taboada y Hugo Pistone, en el congreso de la Federación Nacional de Camioneros

Hugo Moyano fue reelegido hasta 2029 como titular de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, donde seguirá secundado por Jorge Taboada, de Chubut, pero el dato relevante para la feroz interna del sindicato es que borraron de la cúpula a Marcelo “Feúcho” Aparicio, el dirigente enfrentado con el líder del gremio y a quien se lo vincula más estrechamente con Pablo Moyano.

Así se decidió esta tarde en el congreso ordinario de la Federación, que tuvo lugar en el predio del Club Camioneros ubicado en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, donde también se concretó el ascenso de Jerónimo Moyano, de 26 años: pasó de la Secretaría de la Juventud a ser designado al frente de la Secretaría Gremial e Interior, virtual número 3 del sindicato, en lugar del histórico dirigente Pedro Mariani.

Además, fueron ratificados en sus puestos otros hijos de Moyano en el secretariado: Hugo Antonio, diputado electo de Fuerza Patria, mantendrá la Secretaría de Coordinación de Asuntos Jurídicos, mientras que Karina continuará como titular de la Secretaría de la Mujer.

También se incorporó a la Federación el cotitular de la CGT Octavio Argüello, dirigente de confianza de Hugo Moyano, en la Secretaría de Políticas, que fue creada ahora.

Hugo Moyano y su hijo
Hugo Moyano y su hijo Jerónimo, el menor de la familia

En el anterior congreso, realizado en diciembre de 2021, Moyano había desplazado a su hijo Pablo de la Secretaría Adjunta debido la fuerte pelea que tuvieron por la crisis de la obra social, mientras que Aparicio, con quien por entonces tenía una buena relación, quedó como primer vocal titular de la Federación.

Conocido por su apodo de “Feúcho”, este dirigente tiene un rol estratégico en el Sindicato de Camioneros de CABA y Provincia de Buenos Aires: es su secretario Gremial y hasta no hace tanto tiempo el jefe del sindicato le tenía tanta confianza que lo designó en reemplazo de su hijo Pablo para destrabar conflictos muy difíciles como el de Mercado Libre o el del reclamo de indemnizaciones por la concesión de la recolección de residuos en CABA.

De todas formas, el primer vocal de la Federación será ahora Andrés Miño, delegado representante de la delegación de Zona Norte de Camioneros, a quien se lo considera muy cercano a “Feúcho” Aparicio.

