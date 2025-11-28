Política

En plena negociación con las provincias, crece el optimismo en el Gobierno por la sanción del Presupuesto 2026

El Poder Ejecutivo permuta acuerdos menores por apoyos legislativos. Expectativas por las reformas. Las últimas reuniones en agenda

Guardar
Cumbre de gobernadores en Casa
Cumbre de gobernadores en Casa Rosada

“Estamos construyendo los consensos, pero hay muy buena predisposición”, reveló ante Infobae una importante fuente involucrada en las negociaciones que emprendió la Casa Rosada con gobernadores y legisladores para la aprobación de las reformas de segunda generación y el Presupuesto 2026. De los contactos con las provincias mantenidos hasta entonces el balance libertario es netamente positivo.

Es que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli, permutan acuerdos menores por apoyos legislativos. Al día de hoy, la Ley de Leyes cuenta con el preliminar visto bueno de varias provincias que consideran necesaria una previsión de gastos, la primera desde que el presidente Javier Milei asumió al cargo en diciembre de 2023.

En el segundo tramo de la gestión, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desplegó -por orden directa del mandatario- un equipo abocado para la tarea. Mientras Santilli y Adorni tienden puentes con los gobernadores, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, futura jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, replican la lógica en las respectivas cámaras. Hay un quinto actor clave en los intercambios: el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien habilita las concesiones para dar lugar a las demandas provinciales.

“Todavía falta. Estamos expectantes, pero El Colo y Martín están bastante entusiasmados”, reveló un integrante de la mesa chica que rodea al mandatario ante Infobae.

Desde su desembarco en Interior, el legislador del PRO recibió a catorce mandatarios provinciales y en agenda tiene la visita del jujeño, Carlos Sadir, para este viernes a las 10 en Casa Rosada y un viaje a Corrientes con la idea de entrevistarse con Gustavo Valdés el próximo lunes.

El tandem del Interior: el
El tandem del Interior: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli

El formato de los encuentros se repite: Santilli escucha, toma nota, evalúa los pedidos y oferta en base a los números que habilita el Palacio de Hacienda. De cerca, Adorni revisa los acuerdos.

La necesidad es tal que la firma de acuerdos como la adhesión al régimen de exportación en planta, que simplifica la burocracia provincial para empresas exportadoras conforma a un sector de mandatarios y no le supone costo adicional a la Nación. Hasta el momento adhirieron el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz. Con los petroleros Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén) avanzaron en el entendimiento para la reducir las retenciones a las exportaciones de crudo convencional.

“Hay buena voluntad, hay intención de acompañar. Se han solucionado varios temas en pocos días”, reconocieron a Infobae en un despacho de Balcarce 50, y agregaron: “Santilli y Adorni se concentraron en el tema, están en línea con los gobernadores y todo el gobierno trabaja en sacar el Presupuesto y las reformas. Hay optimismo porque hay trabajo conjunto y voluntad de parte de las provincias para que esto salga”.

Con el paso de los días el listado de pendientes se achica y, de concretarse las reuniones con Sadir y Valdés, solo restará convocar a Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Jorge Macri (CABA) para evaluar los pasos que tomarán de cara a los cuatro peronistas rebeldes.

En el plano legislativo, como contó Infobae, un puñado de mandatarios provinciales peronistas debaten la conformación de un interbloque en la Cámara de Diputados. Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), quien desfiló por el Patio de Palmeras de Rosada el pasado jueves, se muestran abiertos a la posibilidad de romper con Unión por la Patria. El catamarqueño dio claras señales de sus diferencias con la línea de conducción del bloque a cargo de Germán Martínez.

El gobernador de Catamarca Raúl
El gobernador de Catamarca Raúl Jalil y de Neuquen Rolando “Rolo” Figueroa, al llegar a la casa de Salta, donde Gobernadores de las provincias del norte se reunirán en la búsqueda de acordar la conformación de un interbloque en la Cámara de Diputados (DANIEL VIDES/NA)

La idea en cabeza de los gobernadores, con más mella en Jalil, es conformar un espacio propio que les permita negociar con el Gobierno con mayor holgura. Si bien no está dispuesto a unirse en lo formal, Rolo Figueroa (Neuquén) aspira a coordinar sin sumarse dado que sostiene que su provincia cuenta con particularidades propias que deberá negociar.

Otro que podría adherir es Hugo Passalaqua (Misiones), que junto al referente misionero Carlos Rovira lideran un bloque de cuatro diputados y dos senadores. En un tercer escalafón se ubica Gerardo Zamora (Santiago del Estero), quien asumirá el 10 de diciembre a la Cámara de Alta y pasará a controlar tres bancas y siete diputados. Su situación configura un enigma para el Gobierno. Los tres referentes provinciales se entrevistaron con Santilli al cierre de la semana pasada.

“Somos un tsunami de felicidad”, graficó ante este medio un funcionario al tanto de las negociaciones. Sin embargo, hay quienes se muestran más modestos y piden cautela. Este último grupo detecta luz verde para el tratamiento del Presupuesto 2026 y la Ley de Glaciares, pero algunas complicaciones en las reformas de segunda generación. “El Presupuesto siempre es mucho más fácil. Generalmente se aprueba por casi unanimidad, es hasta un gesto de la oposición con el oficialismo que marca la hoja de ruta con algunas negociaciones en particular”, expresó a este medio un legislador libertario, y aclaró: “Las reformas son más ambiciosas y más duraderas. El Presupuesto dura un año y las reformas duran hasta que alguien las modifiquen atrás de la ley”.

Con las sesiones extraordinarias en agenda para el próximo 10 de diciembre, Martín Menem trabaja en conseguir la foto que ubique a La Libertad Avanza como la primera minoría en la Cámara de Diputados para el 3 de este mes, cuando juren los diputados electos y el bloque amplíe su representación. Todavía hay conversaciones con sectores aliados que podrían hacer realidad las voluntades de Menem, lo que le permitiría al oficialismo ocupar más lugares en las comisiones. “No se podrá cumplir todo lo que piden las provincias, pero muchas cosas sí”, repiten en la administración libertaria como prenda de negociación.

Temas Relacionados

GobiernoPresupuesto 2026GobernadoresJavier MileiÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Realizaron una insólita exposición antivacunas en el Congreso: intentaron demostrar efectos de magnetismo

La presentación en el Anexo a la Cámara de Diputados estuvo organizada por la diputada del PRO, Marilú Quiroz. El foco estuvo puesto en la imnunización contra el coronavirus

Realizaron una insólita exposición antivacunas

En medio de las polémicas con la AFA, Javier Milei suspendió su viaje al sorteo del Mundial 2026

El Presidente iba a estar presente en el evento que se realizará en Washington, pero finalmente decidió no asistir. El próximo 5 de diciembre se conocerán los grupos para la Copa del Mundo

En medio de las polémicas

Pedirán prisión domiciliaria para el mapuche Jones Huala que está detenido en una cárcel de máxima seguridad

La extensión del encarcelamiento preventivo expira a principio de diciembre. La Fiscalía Federal pedirá que continúe privado de su libertad, mientras busca evidencia para vincularlo con atentados mapuches. El encuadre como investigación compleja podría extender la detención hasta 2027

Pedirán prisión domiciliaria para el

El canciller de Israel visitó la AMIA y rindió un homenaje a las víctimas del atentado terrorista de 1994

Como parte de su agenda en el país, Gideon Sa'ar participó de una ceremonia en honor a las 85 personas asesinadas hace 31 años en la sede de calle Pasteur, en la Ciudad de Buenos Aires

El canciller de Israel visitó

Con el apoyo de LLA, la Legislatura porteña se encamina a aprobar el Presupuesto 2026 de Jorge Macri

Tras una ardua negociación, hubo acuerdo entre el PRO y el bloque libertario, que introdujo una serie de reformas al paquete de proyectos que impulsa el Ejecutivo. Todos los detalles y cómo impactará en la vida de los porteños

Con el apoyo de LLA,
DEPORTES
Los argentinos copan Temuco y

Los argentinos copan Temuco y habrá dos cruces nacionales en busca de las semis

La historia de Iker Zufiaurre, el héroe del Superclásico de Reserva que Boca Juniors le ganó a River

Los mejores memes del triunfo de Boca ante River en el Superclásico de Reserva: del gran partido de Zufiaurre a la paternidad

El comunicado de Estudiantes tras la sanción a Verón y a los jugadores por el pasillo a Rosario Central

El joven Faustino Oro sumó una sufrida victoria y sigue firme en la cima del Campeonato Argentino de Ajedrez

TELESHOW
El emotivo In Memoriam de

El emotivo In Memoriam de los Martín Fierro de Cable 2025: el recuerdo a Lanata, Gasalla, La Locomotora y Miguel Russo

Así fue la llegada de Rosalía a Buenos Aires: el encuentro con Soledad Pastorutti, Juliana Gattas y Emilia Mernes

La emoción de Chiche Gelblung al ser ovacionado en el Martín Fierro de Cable 2025

Pilar Smith habló en los Martín Fierro de Cable sobre su pelea con Daniel Gómez Rinaldi: “Me pidió disculpas”

Murió Mercedes Portillo, actriz y reconocida productora de Intrusos

INFOBAE AMÉRICA

Intercambios, reuniones y una “misión

Intercambios, reuniones y una “misión comercial”: el mercado editorial argentino llega a la Feria del Libro de Guadalajara

Qué leer esta semana: el pedido de un exmarido, Elena Ferrante y criar con salud mental, lo mejor del Black Friday

El dictador Nicolás Maduro exigió “alerta máxima” a la Fuerza Aérea en frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Ex presidentes iberoamericanos denunciaron injerencia militar y amenazas contra las autoridades electorales de Honduras

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a Evo Morales que abandone su bastión en Cochabamba para dialogar sobre la crisis cocalera