Política

Gobernadores no kirchneristas definen un armado propio en el Congreso que le quitará poder al PJ

Los mandatarios peronistas de Salta, Catamarca y Tucumán avanzaron en la construcción de un espacio en Diputados. Aún no definieron si será un bloque o un interbloque. El neuquino Figueroa, que estuvo en la reunión, no será de la partida

Guardar
El gobernador de Salta, Gustavo
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo (NA)

Lo que venían negociando en las últimas horas este jueves tuvo un avance significativo. Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolo Figueroa (Neuquén) dieron un paso más para lograr la conformación de un interbloque en la Cámara de Diputados.

De ese esquema también formaría parte Hugo Passalaqua (Misiones), que no asistió, y tantean la posibilidad de que Gerardo Zamora (Santiago del Estero) se sume, aunque en la provincia advierten que, por el momento, la intención es seguir en el bloque de Fuerza Patria.

El neuquino Figueroa va a trabajar en conjunto con los gobernadores, pero va a mantenerse afuera del interbloque. Se debe a una cuestión de necesidades distintas en las negociaciones con la Casa Rosada. De todas formas, la rosca sigue y las conversaciones aún no están cerradas. “La provincia tiene una agenda propia y muchas particularidades”, explicaron en el entorno del mandatario.

“Hace mucho tiempo que los gobernadores venimos trabajando con una agenda provincial. No es una novedad”, sostuvo el mandatario salteño antes de ingresar a la Casa de Salta, donde se llevó a cabo la reunión para ordenar el juego conjunto a nivel legislativo. Jaldo, que ingresó a su lado, agregó: “Seguramente vamos a formalizar un interbloque”.

Los gobernadores de Catamarca y
Los gobernadores de Catamarca y Neuquén formaron parte de la reunión en la Casa de Salta (DANIEL VIDES/NA)

Lo que está en discusión por estas horas es si arman un interbloque o un bloque. La diferencia reside en la cantidad de lugares para autoridades que puedan pelear en las comisiones de la Cámara baja. Por eso la decisión final no está tomada. “Seguimos hablando. Estamos viendo cuántos legisladores juntamos”, le explicó a este medio uno de los integrantes de la reunión.

El golpe de efecto de esta movida legislativa lo puede terminar dando el catamarqueño Raúl Jalil, que está decidido a pegar un portazo, romper el bloque de Fuerza Patria, armar su bloque provincial con los cuatro diputados que le responden e integrarlo a un interbloque con las otras provincias. Esa salida generaría que el peronismo pierda su lugar como primera minoría. Un enorme dolor de cabeza.

El gobernador norteño viene hace tiempo con intenciones de dar un paso al costado y salir del bloque que conduce Germán Martínez. Dio señales claras en los últimos días de que su voluntad era irse y alejarse de un esquema legislativo que considera extremadamente opositor y duro. Alejado de su perfil y su voluntad de diálogo con la Casa Rosada.

En paralelo, y por el momento, en el Senado el bloque Convicción Federal, que integran Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis), continuará con la misma integración y siendo parte de un interbloque junto al bloque de Fuerza Patria, que pocos días atrás pasó a llamarse Bloque Justicialista.

Los cuatro senadores que forman
Los cuatro senadores que forman el bloque de Convicción Federal en el Senado

Es decir, que en la Cámara alta no hay un movimiento abrupto, aunque no están cerradas las puertas para que eso pase. En el bloque del peronismo disidente esperan que los representantes de Salta, Misiones y Neuquén conformen un bloque propio para, posteriormente, converger en un interbloque nuevo. En ese caso, sí habría una ruptura, ya que Convicción Federal se iría del esquema que comparte con el resto del peronismo.

“Se evaluaron alternativas, pero no se tomó ninguna decisión todavía. Los gobernadores quieren que el espacio que tengan en el Senado defienda los intereses provinciales. Van a hablar con otros miembros de la Cámara alta para analizar voluntades y ver si se puede lograr un acuerdo en el corto plazo”, le aseguró a Infobae uno de los dirigentes que estuvo presente en la reunión de este mediodía.

En la reunión los gobernadores les dijeron a los senadores que sus prioridades son los pedidos de modificación al Presupuesto, los proyectos legislativos que tenemos en el Bloque Convicción Federal de distribución de los recursos ARCA, la Ley Distribución ATN y el Impuestos a los Combustibles.

Temas Relacionados

GobernadoresPeronismoCongresoPJRaúl JalilGustavo SáenzOsvaldo JaldoDiputadosCristina KirchnerÚltimas noticias

Últimas Noticias

Pareja convocó a una cena de diputados bonaerenses para acercar posiciones: Romo y Sotelo estarán presentes

La jefatura del bloque libertario y la vicepresidencia de Legislatura aún no están definidas. El canal entre Las Fuerzas del Cielo y el armador tras la interna

Pareja convocó a una cena

Rafael Grossi: “La ONU está lejos de la solución de muchos problemas y no debería ser así”

El director general de la OEIA se postulará para ser el próximo secretario general de Naciones Unidos y sostuvo que la entidad debe “aggiornarse” a los tiempos actuales. Además, agradeció al Gobierno por el respaldo y adelantó que buscará reunirse con Javier Milei

Rafael Grossi: “La ONU está

Bajar impuestos a la financiación con tarjeta de crédito y otros puntos que LLA negoció con el PRO para votar el Presupuesto 2026 de Jorge Macri

El bloque que preside la legisladora Pilar Ramírez condicionó su apoyo al paquete de proyectos que impulsa el Ejecutivo a una serie de modificaciones que discutirán en la sesión de hoy

Bajar impuestos a la financiación

Ocho blindados, una brigada y la frontera norte: cómo la geopolítica y el narcotráfico reconfiguran la estrategia militar argentina

La incorporación de nuevos vehículos reaviva discusiones sobre capacidades y financiamiento, en un contexto donde amenazas no convencionales y limitaciones económicas exigen revisar el sistema de defensa nacional

Ocho blindados, una brigada y

La CGT se prepara para un mes de diciembre con alta conflictividad por la reforma laboral y los problemas en muchas empresas

Los líderes cegetistas se reunieron con Diego Santilli y esperan un encuentro oficial para consensuar los cambios laborales, pero el contacto se dilata y preocupa el cierre de empresas y los despidos

La CGT se prepara para
DEPORTES
La fuerte crítica de Gasly

La fuerte crítica de Gasly a Bortoleto por el choque en la largada del GP de Las Vegas

Así llegó Curazao al Mundial 2026: cómo se clasificó, la “revolución” generada por su DT y las figuras en ascenso

La reacción de la familia Montiel a la detención del abogado Payarola: “Se terminó tu impunidad, estafador”

El Inter Miami de Messi palpitó la final de la Conferencia Este de la MLS: “Estamos aquí para ganar trofeos”

Los Pumas 7’s debutan frente a Fiji en el inicio del circuito mundial de seven en Dubai

TELESHOW
Sonia Zavaleta reveló que debe

Sonia Zavaleta reveló que debe hacer reposo absoluto por su embarazo: “Voy a priorizar el bienestar”

La foto de Valentina Cervantes luego de su renuncia a MasterChef Celebrity: “Por más momentos juntos”

¿Tiene George Clooney miedo a envejecer?

Griselda Siciliani relató qué siente al ponerse en la piel de Moria Casán: “Nunca me pensé a mí misma en este proyecto”

Alejandro Borensztein recordó a su primera esposa Merlina Licht, a 15 años de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

Vasijas llenas de monedas y

Vasijas llenas de monedas y secretos: el tesoro de una ciudad romana revela una transformación insospechada en la Francia antigua

Inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia: al menos 69 personas murieron y 59 permanecen desaparecidas tras

Diego Maradona inspira una emotiva exposición de arte y fútbol en Barcelona

Francia advirtió sobre el grave deterioro de la seguridad en Venezuela y pidió evitar cualquier viaje al país

Venezuela no es solo autoritarismo, es crimen organizado en el poder