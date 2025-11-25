Política

De qué se trata AlertAR, la iniciativa de la ENACOM para alertar a la población sobre situaciones de emergencia

El organismo dio a conocer los detalles del proyecto, publicado en Boletín Oficial que busca advertir sobre desastres naturales, alertas meteorológicas, entre otros

Guardar
El organismo utilizará la tecnología
El organismo utilizará la tecnología "Cell Broadcast" (Foto: ENACOM)

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un proyecto diseñado para contribuir a la gestión de emergencias por catástrofes en todo el país. Se trata del “Sistema de Alerta Temprana - AlertAR”, que fue puesto en marcha a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. El objetivo del mismo es establecer protocolos de prevención y alerta en situaciones de emergencia.

La medida asigna una partida de 12.000 millones de pesos del Fondo del Servicio Universal (FSU) para la adquisición y financiamiento de infraestructura, tanto activa como pasiva, con el propósito de permitir la difusión inmediata de mensajes de alerta “de todo otro hecho que requiera poner en estado de alerta a la población en virtud de desastres naturales, alertas meteorológicas extremas y/o advertencias de seguridad pública, ello a los fines de salvaguardar la integridad de los habitantes y bienes en las localizaciones, dentro un área geográfica establecida en el territorio de la República Argentina, basados en la tecnología (CELL BROADCAST), conforme lo establecido por la Resolución ENACOM N° 960/2025”.

El organismo estableció que el sistema de alarma temprana requiere “la multi difusión de mensajes a teléfonos móviles”. De esta manera, según lo dispuesto en la normativa 1387/2025, se garantizaría el acceso en todo el país, con independencia de la localización de los usuarios, calidad asegurada y precios razonables.

En el marco del Programa Conectividad de Interés Público (CIP), el Ministerio de Seguridad Nacional le solicitó al ente la implementación de un sistema eficaz para la difusión inmediata, tal como el recientemente lanzado. La respuesta oficial fue favorable y permitió el desarrollo del Proyecto Específico AlertAR.

A su vez, la tecnología Cell Broadcasting permite la emisión de mensajes simultáneos a teléfonos móviles en áreas geográficas determinadas. Este recurso se considera parte esencial del nuevo proyecto. Por esto mismo, el Proyecto “AlertAR” incluye la firma de múltiples convenios: uno de colaboración entre ENACOM y otros organismos competentes, otro con empresas prestadoras y un tercero con el Ministerio de Seguridad Nacional. Estos acuerdos permitirán efectivizar la colaboración público-privada y formalizar la afectación de recursos para el despliegue del sistema.

La normativa prevé la definición y actualización de programas específicos que permitan la evolución y permanencia del servicio, así como la fijación de mecanismos de garantía y cumplimiento por parte de los actores intervinientes.

Para su implementación, deberán contemplarse presupuestos, modalidades de adjudicación y mecanismos de control destinados a garantizar el cumplimiento de metas, supervisado en todo momento por las instancias técnicas y jurídicas del Ente Nacional de Comunicaciones. El proceso de licitación, adjudicación y puesta en marcha buscará asegurar la disponibilidad inmediata del sistema ante eventos críticos, con alcance a todo el territorio nacional.

El sistema de alarmas emitirá
El sistema de alarmas emitirá alertas inmediatas a la población ante desastres naturales, emergencias meteorológicas extremas y advertencias de seguridad pública.

Alcance y gestión operacional

El objetivo central es contribuir al desarrollo de protocolos de prevención y respuesta en situaciones críticas, optimizando la protección de los habitantes y sus bienes dentro de áreas geográficas definidas mediante la difusión de notificaciones enviadas en simultáneo y segmentadas a todos los teléfonos móviles ubicados dentro de zonas delimitadas, sin que los usuarios requieran instalar aplicaciones ni suscribirse.

Esta solución contempla la adquisición y financiamiento de infraestructura activa —incluyendo servidores, routers, software y equipamientos de conmutación—, así como infraestructura pasiva, compuesta por torres, antenas, cables y sistemas eléctricos necesarios para el funcionamiento del sistema.

La ejecución se desarrolla en colaboración entre ENACOM, el Ministerio de Seguridad Nacional como beneficiario principal, y los prestadores de servicios móviles, quienes adaptan su infraestructura para permitir la integración y operación del sistema.

El financiamiento total proviene del Fondo del Servicio Universal, que garantiza los recursos para la adquisición, instalación, puesta en marcha, operación, mantenimiento, capacitación y soporte técnico durante el plazo inicial de treinta y seis meses.

El procedimiento de puesta en marcha prevé la convocatoria a licitación pública para seleccionar al proveedor de la tecnología. Una vez adjudicado, se procede a la instalación, seguida de un período de prueba de sesenta días. El usuario administrativo es responsable de la emisión, contenido y monitoreo de los mensajes conforme a protocolos definidos y en coordinación con las entidades participantes.

Temas Relacionados

AlertARENACOMMinisterio de Seguridad NacionalFondo del Servicio UniversalCell Broadcast,Sistema de alertasEmergencias

Últimas Noticias

Juan Carlos Romero: “Una nueva mayoría en el Senado no debe ser para imponer cosas, sino encontrar una mejor solución”

Fue tres veces gobernador de Salta y termina su cuarto mandato en la Cámara alta. Su reflexión sobre la relación del Ejecutivo con el Congreso. Feroces críticas al kirchnerismo. “Estar tres años sin Presupuesto sería una desgracia para el país”, advirtió

Juan Carlos Romero: “Una nueva

Legisladores radicales electos en las listas de LLA se sumarán a los bloques de la UCR y no a los libertarios

El fenómeno se repite en las tres provincias donde el radicalismo había integrado los acuerdos electorales con el oficialismo nacional: Entre Ríos, Mendoza y Chaco. De fondo estará la puja por la conducción partidaria

Legisladores radicales electos en las

Presupuesto PBA: la negociación por los cargos se mete con fuerza en la discusión para que Kicillof consiga el endeudamiento

La oposición quiere retener y asegurarse presencia en el directorio del Banco Provincia. También hay cuatro sillas vacías en la Suprema Corte de Justicia que los distintos bloques miran con anhelo

Presupuesto PBA: la negociación por

Mientras Cristina Kirchner refuerza su defensa pública, en el peronismo se discute su sucesión

La ex presidenta se mantiene activa con reuniones políticas y en sus redes sociales. En paralelo, la dirigencia empieza a debatir con más seriedad quién puede conducir el PJ

Mientras Cristina Kirchner refuerza su

El Gobierno continúa la negociación con las provincias por las reformas: qué piden los mandatarios locales

Diego Santilli viajará a Misiones y solamente le quedará reunirse con cuatro gobernadores, sin contar a los opositores duros. El Consejo de Mayo tendrá su último encuentro antes del informe final

El Gobierno continúa la negociación
DEPORTES
Copa Davis: las dificultades que

Copa Davis: las dificultades que deberá enfrentar Javier Frana para la primera convocatoria de 2026

Qué sucedió con la casa donde murió Maradona y cuál fue el destino de su habitación

Comienza la depuración en River Plate: el importante éxodo que piensa Marcelo Gallardo para la nueva temporada

“Diego no resistió”: la historia jamás contada de la frase sobre la muerte de Maradona que recorrió el mundo

Tras los triunfos de Racing, Barracas y Gimnasia, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

TELESHOW
Maxi López recordó en MasterChef

Maxi López recordó en MasterChef la noche en que conoció a Wanda Nara en una bailanta: “¡Le saltó la ficha!"

Darío Barassi echó a una espectadora de ¡Ahora caigo! tras confundirlo con Guido Kaczka: “Que se vaya”

Denise Dumas debutó como “angelita” en LAM y recibió un cálido mensaje de su amigo José María Listorti

La escapada romántica de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña a las Cataratas del Iguazú: su álbum de fotos

María Belén Ludueña lució por primera vez su pancita de embarazada en Mar del Plata: “Mostrándole sus raíces al bebé”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra infraestructuras energéticas de Ucrania: al menos seis muertos y 7 heridos

India y Canadá reactivaron su relación comercial y buscan duplicar el comercio bilateral para 2030 en medio de las tensiones con EEUU

Casi un año del acuerdo UE–Mercosur: persisten los apoyos, las dudas y la ausencia de una firma definitiva

Macron evalúa crear un servicio militar voluntario para reforzar la defensa francesa ante la amenaza rusa

Paraguay desarticuló a un grupo que enviaba drogas, municiones y componentes de armas al Comando Vermelho de Brasil