Política

Juan Schiaretti será sometido a una operación cardíaca: le reemplazarán la válvula aórtica

El exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo anunció que el próximo viernes se someterá a la cirugía en la Fundación Favaloro de Buenos Aires

Foto de archivo: Juan Schiaretti
Foto de archivo: Juan Schiaretti durante las últimas elecciones legislativas (Mario Sar)

Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo por Provincias Unidas, será sometido a una intervención quirúrgica cardíaca: le reemplazarán la válvula aórtica.

La operación se realizará el próximo viernes 28 de noviembre en CABA. El propio dirigente informó los detalles de su cuadro de salud.

Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la Ciudad de Buenos Aires”, detalló.

El corazón tiene cuatro válvulas (tricúspide, pulmonar, mitral y aórtica) que aseguran el flujo correcto de la sangre al abrirse y cerrarse durante los latidos del corazón. Cuando alguna de ellas presenta fallas como la estenosis (estrechamiento) o regurgitación (fuga de sangre) se recomienda un reemplazo.

Generalmente en una intervención quirúrgica de sustitución se pueden utilizar válvulas mecánicas -realizadas con materiales sintéticos- o biológicas -reconstruidas a partir de tejido de origen animal o con la propia válvula de paciente-.

Históricamente, este tipo de intervenciones requerían una cirugía abierta, con incisión en el esternón, un procedimiento que suele tener un postoperatorio más doloroso para los pacientes. Sin embargo, hace varios años los médicos comenzaron a utilizar técnicas mínimamente invasivas, con pequeñas incisiones, como será el caso de Schiaretti, que será sometido a un cateterismo.

El postoperatorio de un cambio de válvula por cateterismo implica generalmente una estadía en la clínica de tres o cuatro días y una recuperación mucho más rápida que la cirugía tradicional abierta.

De no haber complicaciones, es probable que Schiaretti pueda asumir sin inconvenientes la banca que ganó como diputado nacional en las últimas elecciones nacionales, cuando terminó segundo, detrás de La Libertad Avanza en Córdoba, que llevó como principal postulante al empresario Gonzalo Roca.

