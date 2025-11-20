Victoria Villarruel criticó al titular de Vialidad Nacional por el cobro de un canon a una peregrinación religiosa en Misiones

La vicepresidenta, Victoria Villarruel (Gustavo Gavotti)

La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó al titular de Vialidad Nacional luego de que se conociera a través de una nota de Infobae una denuncia que presentó la Iglesia contra el organismo por el cobró un canon de $560 mil a una procesión religiosa que se realizó en la Ruta Nacional 12 en la provincia de Misiones.

Todo comenzó luego de la publicación de un artículo en este medio dando a conocer la situación que denunció el padre Leo Cuenca, organizador del evento. Según explicó el religioso, desde el organismo se les pidió el pago de una suma de dinero para realizar la histórica procesión al Santuario de Nuestra Señora de Loreto, ubicado en la localidad homónima.

La ciudad de Loreto, ubicada sobre la vera del Río Paraná y a poco más de 50 kilómetros de Posadas, es una de las 37 localidades que pertenecen al circuito de las Misiones Jesuíticas, formado por las Reducciones evangelizadoras que realizó la Compañía de Jesús hace 400 años en lo que hoy es la provincia argentina, parte de Paraguay y sur del Brasil.

La Iglesia le tuvo que pagar 560 mil pesos a Vialidad Nacional (Foto: Blas Martínez)

De acuerdo a lo que comentó el sacerdote, para realizar la marcha religiosa “hubo que pagar un arancel a Vialidad por la intervención del camino”. En ese sentido, explicaron que lo que generó molestias no fue el cobro, sino la manera en que se dio. A diferencia de lo que ocurría antes, cuando el trato para organizar la peregrinación era con funcionarios del organismo destacados en la provincia, ahora debieron manejarse vía correo electrónico.

“La información la recibimos 48 horas antes de la peregrinación”, apuntó Cuenca. Y agregó: “Es la primera vez que ocurre. Peregrinamos hace 24 años. El modus operandi siempre es el mismo: solicitamos los permisos a las fuerzas de seguridad y a Vialidad. La sorpresa la tuvimos este año con el cobro por peregrinar en la banquina”.

Según explicó el religioso, la tarifa estuvo en relación con el tiempo de uso de la vía lateral al camino nacional. Es decir: los $560 mil pesos se corresponden con la utilización durante la ventana que iba desde las 18 del sábado a las primeras horas del domingo.

Uno de los mensajes de Victoria Villarruel contra el titular de Vialidad Nacional

Justamente, a través de redes sociales, Villarruel tomó esta historia y apuntó: “Mi total apoyo al pueblo misionero ante este atropello del titular de Vialidad Nacional. ¿Cómo le vas a cobrar a la gente por peregrinar a la vera de una ruta? Qué bajeza”.

“El funcionario a cargo de Vialidad Nacional debiera responder por semejante insensatez. Quién puede pensar que es de sentido común que en un gobierno libertario se obligue a peregrinantes a pagar por caminar a la vera de una ruta? La libertad, bien, gracias”, agregó la vicepresidenta.

El mensaje fue dirigido contra Marcelo Campoy, quien actualmente es el responsable del organismo nacional. Se trata de un ingeniero que ya estuvo al frente del organismo en el último período de gobierno de Carlos Saúl Menem, en 1999, cuando sustituyó a Guillermo Cabana.

Según pudo confirmar Infobae, desde la entidad remarcaron que el cobro fue un error administrativo y que en los próximos días se realizará la devolución del dinero.

Otro de los posteos contra el funcionario

En ese marco, desde la comunidad religiosa sostuvieron que en el correo que envió el organismo había “una serie de requisitos importantes, como la seguridad y otros complementarios”, que eran obligatorios para acceder al permiso.

El pago se hizo a través de la plataforma TAD (trámites a distancia). Lo recaudó ARCA, pero el dinero terminará en las arcas de Vialidad. Los fondos los aportó el Obispado de Posadas.

“Nuestra posición es que si las reglas de juego son esas, hay que cumplirlas, siempre y cuando esté dentro de la ley y sirva para ordenar. Es desprolijo habernos enterado 48 horas antes sin tener en cuenta la idiosincrasia de la región, las cuestiones culturales y la religiosidad popular”, expresó Cuenca.

Asimismo, se quejó de que todo “esté enmarcado en lo económico, sin una contraprestación muy clara”.

“Cuando uno transita las rutas nacionales, ve que hace mucho tiempo que están abandonadas y, lastimosamente, la selva hizo lo suyo. En todo el tramo donde peregrinamos ya no hay banquinas. Han crecido árboles alrededor de la ruta”, destacó el párroco la falta de mantenimiento.

La Caminata a la Virgen de Loreto se hizo por la banquina de la Ruta Nacional 12 (Foto: Blas Martínez)

La estimación de la organización es que la peregrinación al Santuario de Loreto convocó a más de 12 mil personas. Algunos llegaron caminando por la RN 12 desde Posadas y Jardín de América, otros que marcharon desde zona sur arribaron por rutas provinciales y, finalmente, hubo quienes participaron a través de una procesión náutica.

A raíz de una consulta hecha por este medio en la nota que se publicó el 19 de noviembre, Vialidad Nacional envió una comunicación explicando lo ocurrido.

“Vialidad Nacional informa que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, el uso de la vía pública para actividades no relacionadas con el tránsito (como manifestaciones, competencias, peregrinaciones, etc.) requieren autorización previa de la autoridad competente”, expresó el parte.

El texto indica que “el otorgamiento de dicha autorización conlleva el pago de un arancel por la mayor actividad requerida”.