Política

El Ejecutivo frenó la transferencia de las plataformas de CINE.AR y vuelve a ser gestionada por el INCAA

La decisión, plasmada en el Decreto 821/2025, deja sin efecto la medida dictada en marzo pasado

Guardar
Cine.ar vuelve a estar bajo
Cine.ar vuelve a estar bajo el control de INCAA

El Poder Ejecutivo dio marcha atrás con el traspaso de las plataformas digitales de CINE.AR, hacia la ex Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, por lo que se mantendrán bajo la órbita de Cultura. La decisión se tomó tras precisarse la transferencia a Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal (CAI S.A.U.) —ordenada a principios de año— no llegó a concretarse y resultó desaconsejada por el nuevo interventor de la empresa.

A partir de la reciente publicación del decreto 821/2025, la normativa que anunciaba el pase hacia la secretaria que conducía el vocero presidencial, Manuel Adorni, quedó derogada. De esta manera, el decreto 194/2025, que también aplicaba para las extensiones CINE.AR PLAY y CINE.AR ESTRENOS dejará de tener efecto, y dichas plataformas continuarán dependiendo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

“Si bien conforme lo ordenado por los artículos 2º y 3º del mentado decreto, la ex-SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS y la SECRETARÍA DE CULTURA iniciaron las acciones tendientes a efectivizar esa transferencia, esta aún no se ha concretado”, subrayó la normativa publicada este miércoles en Boletín Oficial.

Cabe recordar que hace poco más de una semana, el Gobierno suprimió la Secretaría de Comunicación y Medios, a partir del nombramiento que el presidente Javier Milei le tomó a Adorni como jefe de Gabinete de Ministros, un puesto que quedó vacío tras la salida de Guillermo Francos. De esta manera, las tareas del área pasaron a la Jefatura que conduce el vocero.

El sitio permite ver películas
El sitio permite ver películas argentinas sin costo (Captura de Cine.Ar).

De acuerdo con el documento publicado el 17 de marzo pasado, se ordenaba el traspaso de las plataformas de difusión, los derechos, bienes, presupuesto y personal afectado desde el INCAA a CAI S.A.U., una sociedad surgida de la transformación de Contenidos Públicos Sociedad del Estado, orientada a la gestión de señales televisivas y contenidos audiovisuales del Estado.

Entre los argumentos sostenidos en aquel entonces, el Gobierno aseguraba que “ha tomado distintas medidas tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan de manera eficiente, con el objetivo de potenciar el crecimiento económico y su contribución al desarrollo del país”.

Además, aseguraban que “la transferencia propiciada permitirá consolidar las actividades relacionadas con la producción y difusión de contenidos culturales bajo un solo ente, maximizando las sinergias y evitando la duplicación de funciones, contribuyendo a una utilización más eficiente del presupuesto estatal y fortaleciendo la presencia de la producción audiovisual nacional en las diferentes plataformas, potenciando su alcance y su impacto en la comunidad”.

Según el informe del nuevo interventor, Carlos María Curci González, la intervención de CAI S.A.U. no concluyó con el objeto asignado, por lo que avanzar con la transferencia no contribuiría a los objetivos de la empresa. “Entre las razones expuestas, manifiesta que la intervención de CONTENIDOS ARTÍSTICOS E INFORMATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (CAI S.A.U.), la cual fue prorrogada, no ha concluido con su objeto, y la ejecución del traspaso ordenado por el Decreto N° 194/25 no contribuiría a cumplir tales objetivos”, específica el texto.

El propio decreto recuerda que, en su momento, la administración resolvió la intervención de varias empresas públicas —incluida Contenidos Públicos Sociedad del Estado—, con el mandato de convertirlas en sociedades anónimas conforme al régimen de la Ley General de Sociedades. Dentro de ese proceso, se dispuso la transformación de la ex Contenidos Públicos en CAI S.A.U., hoy bajo intervención estatal. Asimismo, por la Decisión Administrativa N° 5/25 se prorrogó la intervención para cumplir objetivos pendientes asociados a la transformación y administración eficiente.

El traspaso que había ordenado la norma ahora derogada respondía, en los fundamentos oficiales, a la supuesta necesidad de centralizar y racionalizar la explotación de señales públicas, así como de maximizar sinergias, asegurar coherencia en las políticas audiovisuales y fortalecer la pantalla nacional.

Temas Relacionados

INCAACine.arCine.ar EstrenosSecretaría de Culturaúltimas noticias

Últimas Noticias

Carlos Stornelli aseguró que “Néstor estaría hoy en el juicio de Cuadernos como imputado”

El fiscal federal afirmó que se habrían reunido las pruebas suficientes para comprobar el mecanismo de recaudación. “Tenemos decenas de testigos”, apuntó

Carlos Stornelli aseguró que “Néstor

La Causa Kueider llega a la Corte Suprema para dirimir un conflicto entre dos juzgados sobre quién lo investiga

El máximo tribunal definirá si la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex senador queda a cargo de la justicia federal de San Isidro o del fuero provincial en Entre Ríos

La Causa Kueider llega a

El dilema del acuerdo con EEUU: Milei guarda la letra chica y hay expectativa por si debe ir al Congreso

Las condiciones del pacto bilateral busca ser conocido en el Congreso y entre los gobernadores. Reclaman conocer los detalles antes de definir si requiere aprobación parlamentaria y cómo impactará en sectores clave

El dilema del acuerdo con

Ante el avance de Milei, el PJ rearmará su bloque del Senado y buscará mantener la unidad en Diputados

Las definiciones se tomaron en una reunión del PJ Nacional. Trabajan en una postura uniforme para enfrentar la reforma laboral libertaria. Revisión del resultado electoral y nueva hoja de ruta

Ante el avance de Milei,

Presupuesto 2026 en Nación y en CABA: las dos negociaciones en paralelo que sigue de cerca Jorge Macri

El jefe de Gobierno porteño buscará la semana que viene aprobar la ley que contempla los gastos y los ingresos. La negociación a dos bandas con LLA para destrabar la deuda que Nación mantiene con la ciudad de Buenos Aires

Presupuesto 2026 en Nación y
DEPORTES
Mano a mano con Felipe

Mano a mano con Felipe Massa: su visión sobre Colapinto, su lucha tras el “crashgate” y por qué Verstappen puede ser el mejor de la historia

Atendió un almacén y reparte sus horas entre el remis y la facultad: la historia de superación de Bebu Verón, a horas de una velada histórica

Se confirmaron los 42 clasificados para el Mundial 2026

Cómo se jugará el Repechaje que repartirá los últimos 6 boletos para el Mundial 2026

Cuándo será el sorteo del Mundial 2026: los grupos, los cabezas de serie y los 42 selecciones clasificadas

TELESHOW
El insólito momento que vivieron

El insólito momento que vivieron Matías Alé y Martina Vignolo en su luna de miel en Disney: la coincidencia con su boda

El llamativo elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Es una buena mamá”

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía: gestos de amor y regalos en el aeropuerto

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA: la insólita foto que le tomó su mamá y generó risas en redes

Luisana Lopilato sorprendió al confesar cuáles son sus canciones navideñas favoritas de su esposo, Michael Bublé

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky viaja a Turquía en

Zelensky viaja a Turquía en busca de reactivar las negociaciones de paz con Rusia

El Ejército de Pakistán abatió cerca de 40 supuestos terroristas durante sus operaciones en la frontera con Afganistán

La UE expresó su preocupación por las próximas elecciones en Honduras y remarcó la necesidad de transparencia para los votantes

Taiwán impulsó su agenda ambiental en Paraguay para reforzar la cooperación y los vínculos institucionales bilaterales

Francia propondrá a la UE la creación de un régimen de sanciones específico contra el crimen organizado en el continente