Reforma laboral: la CGT definirá mañana con los diputados sindicales la estrategia para frenar el proyecto de Milei

Cristian Jerónimo, Jorge Sola, Octavio Argüello, Hugo Moyano y Andrés Rodríguez, en la reunión de la CGT

La nueva conducción de la CGT recibirá este martes, a las 16, a los 8 diputados nacionales de extracción sindical para definir una estrategia dirigida a frenar los puntos más resistidos de la reforma laboral de Javier Milei.

Así se decidió este mediodía en una reunión de la mesa chica cegetista, presidida por el triunvirato que integran Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que tuvo lugar en la sede de UPCN, en Moreno al 1300, CABA.

Allí los dirigentes analizaron el contenido de la nueva reforma laboral que elabora el Consejo de Mayo y admitieron que, pese a los trascendidos, aún no recibieron ninguna invitación del Gobierno a una reunión para intentar un acuerdo que evite conflictos.

