Lanzan el Foro de la Cultura Democrática, un espacio que busca la construcción del diálogo

El evento se desarrollará en la Legislatura Histórica de Córdoba

El Foro de la Cultura Democrática comenzará este martes en la Legislatura Histórica en la ciudad de Córdoba. Este nuevo espacio estará destinado para la construcción del diálogo y contará con la participación de expertos en diferentes materias que disertarán a lo largo de toda la jornada con el objetivo de debatir temas centrales para las sociedades contemporáneas.

Según señalaron, este foro surge como una respuesta a la creciente polarización que se observa en distintos ámbitos sociales y políticos. La iniciativa se orienta a dotar de herramientas y propuestas a quienes buscan construir una convivencia basada en el respeto, la pluralidad y la defensa activa del modelo democrático occidental.

De acuerdo a lo que indicaron los organizadores, el propósito fundamental es promover el diálogo frente a una época signada por el auge de liderazgos basados en la confrontación y la descalificación del pensamiento distinto. La vicegobernadora Myriam Prunotto y el intendente Daniel Passerini impulsan este encuentro en colaboración con la Municipalidad de Córdoba y la Legislatura de la Provincia.

Las actividades principales estarán divididas en tres ámbitos temáticos: el Ágora de la Cultura Política, el Ágora de la Cultura Jurídica y el Ágora de la Cultura Económica. Cada uno realizará seminarios, conferencias y debates orientados a la formación y actualización en sus respectivas áreas. La elección de estos ejes responde a la necesidad de abordar las tensiones presentes entre las democracias liberales y los avances de modelos autocráticos, tanto de derecha como de izquierda, según comunicaron fuentes de la organización.

El intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, participará del evento

Uno de los componentes más relevantes de la programación será el Parlamento de los Grandes Temas Contemporáneos. Este espacio reunirá a especialistas reconocidos en debates grupales sobre desafíos cruciales en la agenda mundial y nacional, incluyendo aspectos políticos, económicos, sociales, filosóficos, ambientales y sanitarios. El método de trabajo previsto privilegia el intercambio directo y argumentado entre los participantes, alejándose del formato de exposición tradicional para profundizar en la comprensión y el análisis de los problemas.

La primera sesión del Parlamento estará dedicada a la reflexión sobre La Justicia y el Estado de Derecho. La temática elegida responde a la preocupación, expresada por varios referentes jurídicos y políticos, sobre los desafíos que enfrentan las instituciones republicanas ante el avance de proyectos autoritarios de diversa orientación ideológica. En ese sentido, se busca debatir cómo fortalecer a la Justicia para que ejerza un rol estabilizador y garantice el funcionamiento del Estado de Derecho en contextos de inestabilidad institucional.

El panel estará presidido por personalidades de trayectoria en el ámbito jurídico nacional e internacional. Entre los expositores principales figuran Ricardo Gil Lavedra, Juan Carlos Maqueda, Roberto Gargarella y Daniel Sabsay, quienes aportarán enfoques desde la experiencia judicial, académica y constitucionalista. Además, intervendrán remotamente Luis Moreno Ocampo desde Washington y el jurista Armando Andruet desde República Dominicana. Junto a ellos, participarán reconocidos referentes cordobeses del Derecho como Aída Tarditti, Jessica Valentini, la camarista Antonia De la Rúa, los ex titulares del Tribunal Superior de Justicia Adán Ferrer y Horacio Roitman, así como las juristas Marcela Aspell y Silvana Chiapero.

Los paneles estarán divididos y contará con la presencia de expertos en diferentes áreas

Esta será la reunión pública de especialistas del Derecho más numerosa organizada en la provincia para debatir sobre los desafíos que enfrenta la Justicia en el actual escenario democrático. Los intercambios del Parlamento serán grabados y posteriormente publicados; quedarán disponibles en la Biblioteca de la Legislatura Histórica para consulta pública y académica, dándole así proyección al trabajo colectivo.

Dentro de las actividades paralelas, el foro contempla también la realización de conferencias orientadas al público general bajo la dinámica “El Pueblo en las Bancas”, donde asistentes y expertos podrán dialogar en el propio recinto legislativo. Esta propuesta busca acercar el ámbito de deliberación ciudadana a la comunidad, ampliando así la base de discusión más allá de los especialistas convocados.

La dirección del Foro de la Cultura Democrática está a cargo del politólogo y periodista Claudio Fantini, quien fue designado director ad honorem por sus aportes en el diseño conceptual de la iniciativa. Las máximas autoridades estatales que impulsan el encuentro, la vicegobernadora Prunotto y el intendente Passerini, inaugurarán formalmente las jornadas en la puerta del edificio legislativo y serán responsables de entregar distinciones a los participantes de la sesión.