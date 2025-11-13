Martín Menem aseguró que la prioridad del Gobierno es sancionar el Presupuesto y luego ir por la modernización laboral

Martín Menem junto a Carolina Losada (Fotografía: Jaime Olivos)

En la 31° Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Menem delineó la hoja de ruta legislativa del oficialismo y subrayó que el próximo objetivo del Gobierno es sancionar el Presupuesto. “Es la prioridad uno porque en los años anteriores no hemos podido llegar a un acuerdo para tener uno equilibrado”, aseguró ante empresarios.

El titular de la Cámara de Diputados remarcó la importancia de “dejar plasmado en el Presupuesto 2026 el equilibrio fiscal". Lo alentador -según su visión- es que “existe una conciencia en la política argentina, después de 22 meses de gobierno, de que es importantísimo y es la piedra angular del plan que está llevando adelante el Presidente”.

Tras lograr la sanción del Presupuesto, el oficialismo buscará avanzar con reformas estructurales. “Se necesitan en la Argentina, sí o sí, para que a la estabilidad macro la acompañemos con una agilización de lo que es la economía”.

En el mismo sentido, Menem amplió: “Estamos hablando de una modernización laboral y de una reforma tributaria. Y es probable que incorporemos lo que tenemos pendiente, que ya ingresó en la Cámara, que es el proyecto de inocencia fiscal o dólares en el colchón, como se ha denominado públicamente”.

El dirigente oficialista reconoció que, aunque el oficialismo cuenta con una base parlamentaria más robusta tras las elecciones, “no alcanza para el quórum, pero sí para poder tener una base más sólida que permitirá comenzar a gestionar los consensos para avanzar en diciembre”.

“Yo creo que vamos a ser exitosos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar en cuanto a los consensos en el Congreso”, apuntó durante el diálogo que mantuvo con el periodista Guillermo Andino.

Luis Caputo también participó en el evento de la UIA (Fotografía: Adrián Escandar)

Con respecto a la modernización laboral, Menem advirtió sobre la urgencia de incorporar a millones de trabajadores informales al sistema: “Hablan de proteger derechos, pero se están olvidando que hay más de siete millones de personas que trabajan en la informalidad y que no tienen ningún derecho”. Para el legislador, la reforma laboral es una herramienta fundamental para que la economía despegue y para que “47 millones de argentinos” vivan mejor.

Además, el político riojano vinculó la agenda legislativa con la estabilización macroeconómica y la necesidad de generar condiciones previsibles para la producción: “Lo que estamos buscando es primero una estabilización de la macro. Veníamos con inflación descontrolada, lo que impedía cualquier tipo de ahorro y frenaba cualquier tipo de inversión. Esas condiciones se están logrando, probablemente para el año que viene ya no tengamos más inflación, el riesgo país irá bajando en la medida que sigamos logrando acuerdos en términos parlamentarios y eso va a posibilitar sí o sí que el crédito empiece a jugar un papel importante”.

Al referirse al diálogo con los gobernadores, Menem destacó la tarea de articulación del gobierno nacional y la buena recepción de los mandatarios provinciales: “Estamos haciendo una tarea en equipo muy sólida y yo noto que hay mucha, mucha aceptación; con algunos matices que tienen que ver con la regionalidad, con la diferencia territorial. Pero aun así, estamos viendo que ellos (los mandatarios provinciales) quieren lo mismo que queremos nosotros".

El presidente de la Cámara de Diputados proyectó que, si se consolidan las reformas, la economía podría crecer “más del cuatro o cinco puntos por año en los próximos años”.

Finalmente, Menem analizó el resultado electoral y la consolidación de la fuerza oficialista: “Se plebiscitaba la gestión y tenemos al mejor elector que tiene hoy la política argentina, que es el presidente (Javier Milei). Su impronta, su coraje y todo lo que está transmitiendo a la gente. Y se ponía en juego eso. Siempre estuvimos confiados que íbamos a hacer una buena elección, que íbamos a ganar, aunque no por tanto. Está claro que fue una sorpresa también, pero tenemos la convicción de que esto va a continuar y en la medida que podamos ir avanzando con las reformas, ese apoyo se va a mantener, se va a consolidar y vamos a llegar muy bien parados a 2027”, concluyó.