Política

La ministra de Ambiente bonaerense encabezó la presentación del Frente Ambiental Latinoamericano en la COP30

Daniela Vilar estuvo acompañada por Tainá de Paula, secretaria de Ambiente de Río de Janeiro; Edith Bastidas Calderón, viceministra de Ambiente de Colombia; representantes de distintas organizaciones internacionales; y Julia Icaza, secretaria de Medio Ambiente de Ciudad de México

Guardar
Daniela Vilar presentó el Frente Ambiental Latinoamericano en la COP30

La COP30 en Belém fue el escenario de una presentación que sumó una nueva voz colectiva al debate climático internacional: la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, encabezó la creación del Frente Ambiental Latinoamericano. El acto, realizado en la Zona Azul del encuentro climático más relevante a nivel global, reunió a funcionarias y representantes de Brasil, Colombia, Ciudad de México y diversas organizaciones internacionales, consolidando la idea de un bloque latinoamericano con impronta soberana y popular en la agenda ambiental global.

La convocatoria liderada por Vilar contó con la presencia destacada de Tainá de Paula, secretaria de Ambiente de Río de Janeiro; Edith Bastidas Calderón, viceministra de Ambiente de Colombia; y, de manera virtual, Julia Icaza, secretaria de Medio Ambiente de Ciudad de México. También participaron organizaciones como GFLAC (Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe), OxfamClimate Action Network Latinoamérica (CANLA) y The Global Gas & Oil Network.

En las intervenciones se hizo énfasis en el rol ineludible de los gobiernos locales y la sociedad civil en la gestión de respuestas concretas ante la crisis ambiental, más allá de las posturas de los ejecutivos nacionales.

Durante su exposición, Vilar subrayó la necesidad urgente de visibilizar el trabajo territorial y la demanda histórica de una compensación genuina por los siglos de extractivismo y desigualdad sufridos por los países del Sur Global. “Somos quienes conocemos las realidades de nuestras comunidades y gestionamos las consecuencias de un modelo injusto. Es urgente que nuestras voces sean escuchadas en los espacios internacionales y que se establezcan mecanismos reales de compensación por siglos de expoliación sobre nuestros pueblos”, remarcó la ministra, reivindicando la legitimidad de los gobiernos locales como protagonistas en la búsqueda de soluciones.

El Frente Ambiental Latinoamericano fue presentado como un bloque estratégico orientado a articular experiencias, conocimientos y prácticas regionales con el objetivo de disputar poder real en las negociaciones climáticas internacionales. La propuesta apunta a trascender la lógica de donaciones y financiamientos tradicionales, reclamando la creación de mecanismos de compensación y participación que permitan construir una transición justa e inclusiva.

Daniela Vilar, presente en la
Daniela Vilar, presente en la COP30 que se realiza en Belém, Brasil

Vilar insistió: “No queremos hablar más de donaciones, de financiamiento con los mecanismos que existen. Necesitamos que se confíen los mecanismos nuevos, que sean de compensación, de compensación por tantos años, siglos de extractivismo y de expoliación sobre nuestros pueblos y nuestras comunidades”.

La jornada de la COP30 también fue escenario de un reconocimiento a la gestión ambiental bonaerense. Vilar mantuvo un encuentro con Marina Silva, ministra de Ambiente de Brasil, quien definió a la provincia como “resistencia de la acción climática”, ante la reticencia del gobierno nacional encabezado por Javier Milei a priorizar la agenda climática y ambiental.

Además, la funcionaria de Axel Kicillof fue expositora principal en el panel “Financiamiento de Infraestructura Resiliente ante Desastres”, organizado por la Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, e integró el encuentro “Recuperar el futuro energético: superar las desigualdades para una transición justa”, impulsado por Oxfam Internacional junto a otros referentes latinoamericanos.

La participación de diferentes actores institucionales y sociales reforzó la mirada de un ambientalismo popular, plural y arraigado en los territorios. La secretaria de Ambiente de Río de Janeiro, la viceministra de Colombia y la secretaria de Ciudad de México aportaron relatos y diagnósticos sobre los desafíos que atraviesan las grandes urbes y los territorios de la región frente al cambio climático, la vulnerabilidad social y los límites del desarrollo extractivista tradicional. El trabajo en red y el intercambio de herramientas fueron destacados como claves para fortalecer las políticas públicas y asegurar que el ambientalismo no quede restringido a las élites o las grandes capitales, sino que alcance a las comunidades que más padecen las consecuencias de la crisis.

El cierre del encuentro fue un llamado a la acción: “Tenemos la oportunidad histórica de transformar este modelo profundamente desigual e impulsar una transición justa que no se construya sobre nuevos sacrificios”, remarcó Vilar frente a los asistentes. Los gobiernos subnacionales reunidos en la COP30 reafirmaron su compromiso con la acción climática, la defensa de la justicia ambiental y la construcción de una voz propia desde el Sur en los espacios de negociación global.

La irrupción del Frente Ambiental Latinoamericano en el debate internacional marca un hito para la región y proyecta una agenda que exige la integración de saberes comunitarios, la democratización de las decisiones y el fortalecimiento de una cooperación regional sostenida. La iniciativa propone cambiar paradigmas, recuperar legitimidad y garantizar que las demandas históricas de compensación y representatividad se traduzcan en políticas públicas y compromisos efectivos a futuro, ampliando el horizonte de la justicia ambiental para millones de latinoamericanos.

Temas Relacionados

Daniela VilarCOP30Provincia de Buenos AiresFrente Ambiental LatinoamericanoMedioambienteÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una auditoría en el PAMI detectó fraudes y falsificaciones en órdenes médicas

El organismo, a cargo de Esteban Leguizamo, anunció que implementó “refuerzo en los controles”, sumarios y sanciones administrativas contra prestadores y personal médico involucrado en el sistema de salud para jubilados

Una auditoría en el PAMI

San Luis aprobó un proyecto de ley para reducir la feria judicial en la provincia

El proyecto, que se envió a la Cámara de Diputados provincia, tuvo 27 votos afirmativos y ninguno negativo. Cómo es el nuevo calendario que se establece para la Justicia en esta jurisdicción

San Luis aprobó un proyecto

El canciller Quirno se reunió con el secretario de Estado de Trump en medio del anuncio del acuerdo comercial

Ambos dirigentes hablaron del histórico entendimiento, además de repasar la agenda bilateral, la crisis en Venezuela y la ofensiva de China en América Latina

El canciller Quirno se reunió

Ante industriales, Santilli anticipó que el Gobierno tendrá consenso para aprobar reformas en el Congreso

El ministro del Interior cerró la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina, y se mostró confiado en articular el trabajo con gobernadores y las distintas fuerzas políticas para avanzar en la llamada modernización laboral, la reforma impositiva y otras leyes

Ante industriales, Santilli anticipó que

Acuerdo comercial con Estados Unidos: crece el optimismo en la Casa Rosada por un anuncio en los próximos días

Altos funcionarios esgrimieron que las condiciones están prácticamente cerradas. El canciller Pablo Quirno vuelve hoy de su gira por Washington. Hay rumores de una visita de Scott Bessent para fin de año, aunque en el Gobierno no lo confirman

Acuerdo comercial con Estados Unidos:
DEPORTES
Codazo, expulsión y gestos provocativos

Codazo, expulsión y gestos provocativos a la tribuna: el minuto de furia de Cristiano Ronaldo en Irlanda-Portugal

Conmoción en el fútbol: en medio de una pelea, le clavaron una llave en la cabeza a un jugador de General Lamadrid

Las confesiones de Iarley: la intimidad de su paso por Boca, por qué “es imposible” que Neymar juegue en Argentina y lo que más extraña

Santiago Lencina renovó contrato con River Plate: la impactante cláusula de rescisión

Más exigente, con 5.000 kilómetros a pura velocidad y más de 21 argentinos: así será el Rally Dakar 2026

TELESHOW
El cara a cara de

El cara a cara de Vero Lozano y Luis Ventura después de la polémica por el Martín Fierro a Susana Giménez

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia y lograron sus primeros Latin Grammy por su EP Papota

Nazareno Casero contó que encontró una bolsa de oro en la calle: “No le escapes a la fortuna”

El festejo de cumpleaños de Eva, la hija menor de La Joaqui: spa con amigas, tonos pastel y la carta más emotiva

Con la llegada de Noel Gallagher al país, Oasis está listo para tocar en River

INFOBAE AMÉRICA

La BBC pidió disculpas a

La BBC pidió disculpas a Trump por la manipulación de su discurso, pero rechazó pagar los USD 1.000 millones que exige su defensa

El futuro de las prótesis impresas en 3D: más personalización y avances constantes que mejoran la calidad de vida

Sudáfrica investiga el reclutamiento de jóvenes para combatir con Rusia en Ucrania

Empresarios uruguayos ven un “moderado deterioro” del clima de negocios en el país: solo el 13% aprueba la gestión de Orsi

La memoria visual y la flexibilidad de los abejorros desafían la visión tradicional sobre la inteligencia en insectos