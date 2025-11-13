El kirchnerismo dice que Kicillof benefició a sus intendentes en la distribución de recursos del Presupuesto

Kicillof junto a la vicegobernadora, Verónica Magario y Mayra Mendoza

Este miércoles el Presupuesto 2026 para la provincia de Buenos Aires, la Ley Fiscal y un pedido de endeudamiento consiguieron estado parlamentario en la Cámara de Diputados bonaerense y la semana que viene empezará el debate en la comisión de Presupuesto e Impuesto, con el objetivo de poder llevar las iniciativas al recinto el 26 de noviembre.

Por estas horas, las conversaciones se dan en el ámbito legislativo y los intendentes miran qué obras y cuántos recursos se volcarán sobre sus territorios. Los bloques de la oposición están estudiando los textos y se espera que trasladen las demandas y cambios que requieren a las autoridades de cámara y de los bloques de Unión por la Patria, para que estos giren los pedidos al Poder Ejecutivo. Sin embargo, dentro del peronismo ya hay posiciones disímiles y la interna vuelve a quedar expuesta. .

En la lectura fina empezaron a asomar diversas inquietudes. Más allá de las demandas ya planteadas por algunos intendentes respecto al Fondo de Fortalecimiento Municipal, hay otros ítems de la letra chica que están empezando a anotarse. Entre los intendentes y legisladores que responden a Cristina Kirchner circula un documento con algunos números que se desprenden del articulado del Presupuesto. Plantean que hay discrecionalidad en cómo se distribuyen recursos: el argumento es que se destinan más fondos a los distritos cuyos intendentes forman parte del Movimiento Derecho al Futuro; el espacio político que conduce Kicillof.

Kicillof junto a intendentes del MDF

Bajo el título “El Presupuesto 2026 de la Provincia profundiza las desigualdades territoriales”, el informe sostiene que mientras que la ciudad de La Plata proyecta una inversión de más de $110.000 por habitante; otros municipios de peso como Lanús, Quilmes o Merlo están lejos de esa proyección.

Básicamente en el kirchnerismo plantean que “el esquema de inversión planteado por el Ejecutivo profundiza las brechas territoriales concentrando recursos en La Plata y castigando a los distritos gobernados por dirigentes ligados a La Cámpora —como Quilmes, Lanús y Hurlingham—, que reciben mucho menos por habitante”. El cálculo hecho por intendentes de estos distritos dan cuenta de que, por ejemplo, Lanús percibirá $30.383 por cada habitante; Merlo, $1.312; Quilmes $19.641; Esteban Echeverría $12.927; mientras que la capital bonaerense será el distrito con mayor proyección de inversión para el año que viene. Sucede también, que al tratarse de la capital provincial, todas las dependencias provinciales se encuentran alojadas en la ciudad y —por ejemplo— una mejora edilicia en un edificio ministerial impacta sobre los fondos que recibe el distrito. El mismo cálculo hacen sobre el distrito de San Martín, que recibirá por habitante $96.967.

Julián Álvarez (Lanús) y Mayra Mendoza (Quilmes) junto a Máximo Kirchner

En el kirchnerismo —que hasta ahora controla la presidencia de los bloques de Fuerza Patria en la Legislatura— recuerdan aquella intervención del presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, durante un acto en la ciudad de Quilmes, en plena campaña electoral, en agosto de este año. Acompañado por el entonces candidato a diputado nacional, Jorge Taiana, Kirchner decía: “Qué linda que está la ciudad de La Plata. Ojalá el gobernador, el gobernador ponga la misma en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata. Quilmes lo necesita también”. Al jefe de La Cámpora lo acompañaban la intendenta Mayra Mendoza y el diputado provincial, Facundo Tignanelli.

Máximo Kirchner critica a Axel Kicillof por falta de obras en Quilmes

Pero en el kirchnerismo no solo objetaron la distribución de recursos trasladada a las obras proyectadas. También cuestionan que en el proyecto de financiamiento para la Provincia haya autorizaciones de endeudamiento autónomo a empresas estatales de la Provincia, como AUBASA o Buenos Aires Energía S.A. Para la primera, la que administras las trazas de la autopista Buenos Aires La Plata; la Autovía 2 y las rutas 11, 63, 56 y 74, la solicitud de deuda es de hasta USD 250 millones. Mientras que para Buenos Aires Energía S.A -Centrales de la Costa- será de USD 150 millones; además de las solicitudes de deudas de hasta USD 1.990 millones y de hasta USD 1.045 millones.

Hay otro punto que también hace ruido tanto en el kirchnerismo como en la oposición. Es el artículo 89 del proyecto del Presupuesto. Se trata del último articulado del proyecto de ley. El mismo modifica el artículo 142 del Código de Agua de la provincia para que quede redactado de la siguiente manera: “Prohíbase el loteo y las construcciones que revistan carácter permanente en una franja de ciento cincuenta (150) metros contados desde la línea de ribera aledaña al Océano Atlántico y la edificación sobre los médanos y cadenas de médanos que lleguen hasta el mar aun a mayor distancia. La autoridad de aplicación podrá, según criterios geomorfológicos, autorizar construcciones de carácter no permanente, removibles y compatibles con la protección del ambiente hasta el límite de los cien (100) metros de la línea de ribera aprobada, o establecer zonas más restrictivas”.

Actualmente, el artículo en cuestión solo establece: “Prohíbase el loteo y la edificación en una franja de ciento cincuenta (150) metros aledaña al océano Atlántico y la edificación sobre los médanos y cadenas de médanos que lleguen hasta el mar aún a mayor distancia”. La posibilidad de autorizar construcciones de carácter no permanente o removibles exhibe, según algunos intendentes de regiones costeras, la omisión y potestad de los concejos deliberantes sobre el ordenamiento urbano de sus municipios. “Deja afuera a los intendentes, no entendemos por qué se incluyó un artículo así en el Presupuesto y justo es el último artículo. Nos llama la atención”, deslizó a Infobae un legislador camporista.

Kicillof al momento de presentar el Presupuesto 2026 ante intendentes y legisladores

Además, este punto empezó a generar inquietud en algunos distritos costeros porque deja atada la autorización para la “construcciones de carácter no permanente” solo a la intervención de la Autoridad del Agua (ADA). Hoy el ADA se compone de un directorio que encabeza Damián Costamagna, un funcionario cercano al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; aunque su vicepresidente es Martín Reibel Maier, referenciado en el cristinismo.

Como contó Infobae, la negociación será a varias bandas. El Ejecutivo no solo tendrá que sentarse con la oposición, sino también con un sector del bloque oficialista en el que tienen injerencia algunos intendentes que responden a Cristina Kirchner. En resumen, la interna del peronismo bonaerense vuelve a emerger.