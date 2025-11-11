Política

Senado: la creación de dos universidades en el nuevo foco de atención en la relación entre oficialismo y oposición

Diputados las aprobó en octubre de 2023 y perderán estado parlamentario en febrero. Habrá un plenario para dictaminar mañana. “Relato, de los K; plan económico y macro, del Ejecutivo”, la frase que genera desconfianza entre dialoguistas tras el guiño peronista sobre la ley de DNU

Guardar
El legislador cristinista y titular
El legislador cristinista y titular de la comisión de Educación de la Cámara alta, Eduardo de Pedro. A su derecha, la macrista Victoria Huala (Prensa Senado)

Bajo un manto de especulaciones sobre hasta dónde llegan las conversaciones entre el kirchnerismo y el Gobierno, de cara al nuevo Congreso desde el 10 diciembre próximo, un plenario de las comisiones de Educación y Cultura; y de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunirá mañana para dictaminar la creación de dos universidades nacionales a ubicarse en la provincia de Buenos Aires: Cuenca del Salado (sede central en Cañuelas) y Saladillo.

Lo interesante del convite, que es uno más de los tantos que tuvo la Cámara alta durante el corriente año, apunta al reciente guiño kirchnerista de la semana pasada sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que firmó en disidencia un despacho para restringir más dicho sistema y dejó al sector dialoguista como el opositor más férreo del Ejecutivo libertario.

De hecho, un experimentado senador reflexionó a Infobae: “Al Gobierno le salió muy bien la estrategia de la polarización. Ahora, por más que te enfrentes a un proyecto como el de DNU o los anteriores sobre emergencia pediátrica, por poner ejemplo, no tiene por qué ser un problema. Al revés. Si como oficialismo uno pretendiera sostener eso, le viene fantástico a ambos. Relato, de los K; plan económico y macro, del Ejecutivo. A la Rosada no le tiembla el pulso para vetar leyes o, ante una insistencia, para decir que cumplirá cuando haya fondos. Ganan los dos. Será divertido ver cómo se manejan mañana”.

El plenario, que iniciará desde las 12, será comandado por el cristinista y titular de la comisión de Educación, Eduardo de Pedro. El legislador bonaerense abrió muy poco la comisión en 2024 y el corriente año. La de Presupuesto, en tanto, es manejada por el jefe libertario en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy), quien le pasará la posta de la bancada desde el 10 de diciembre a Patricia Bullrich.

El senador radical Maximiliano Abad
El senador radical Maximiliano Abad

Durante el penúltimo encuentro en el recinto de la Cámara alta, consumado en septiembre, el radical bonaerense Maximiliano Abad expresó: “Debo recurrir a este mecanismo porque las reuniones de comisiones no se están realizando como indica el Reglamento. Este proyecto cuenta con media sanción de Diputados y busca crear la Universidad Nacional de Saladillo. Esta iniciativa fortalece el federalismo educativo al garantizar la igualdad de oportunidades en el interior bonaerense. Genera impacto social y productivo en sectores como la agroindustria, la biotecnología y el turismo social y es, además, un motor para el arraigo juvenil, la inclusión y el desarrollo humano a largo plazo. También, quiero plantear la preferencia para el expediente sobre la Universidad Nacional de Cañuelas, para su tratamiento en la próxima sesión o subsiguiente”.

Ayer, el Senado estuvo sin actividad por la celebración del día del empleado legislativo. Para hoy sólo aparece un plenario de las comisiones de Legislación General; y de Población y Desarrollo Humano, que recibirán a expositores por un proyecto que tiene, como objetivo, “implementar medidas de protección integral para niños, niñas y adolescentes (NNyA) que garanticen su derecho a la integridad física, psíquica, psicológica y moral contra toda forma de violencia”, con “acciones de sensibilización, prevención, detección precoz, protección, reparación y erradicación de la violencia en todos los ámbitos de la vida del NNyA”. El presidente radical en la Cámara alta, Eduardo Vischi, es uno de los impulsores.

Vischi fue uno de los principales aliados que tuvo Javier Milei en 2024, con varias visitas a Balcarce 50 incluidas. Meses atrás se rompió el vínculo por la decisión de la Casa Rosada de llegar candidato propio a la gobernación -Corrientes y Santiago del Estero son los dos distritos desfasados del resto para este cargo-, una estrategia de Karina Milei y -el titular de Diputados- Martín Menem que dejó a La Libertad Avanza en el cuarto lugar. El panorama mejoró un poco en octubre, con un segundo puesto y cerca del victorioso oficialismo provincial. Allí, las fichas para la relación con el Congreso están puestas en el diputado electo Diógenes González, más allá del vínculo que se pueda sostener con el oscilante senador.

Temas Relacionados

SenadoEducaciónUniversidadesCuenca del SaladoSaladilloCañuelasEduardo de PedroMaximiliano AbadEzequiel AtaucheJavier MileiLa Libertad AvanzaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Unidad forzada o competir para legitimar: la nueva disputa de poder que aparece por el PJ Bonaerense

Máximo Kirchner quiere seguir al frente del partido, pero no tiene consenso amplio. Kicillof no tiene intenciones de ocupar esa silla. En el MDF creen que la elección es una forma de saldar la interna

Unidad forzada o competir para

Inundaciones en campos bonaerenses: las obras inconclusas abren otro foco de conflicto entre Nación y PBA

Las fuertes lluvias y los anegamientos en el centro y oeste de Buenos Aires pusieron otra vez sobre la mesa la disputa sobre la obra pública. Por qué la cuenca del Salado es un proyecto clave y qué tramos faltan realizar. Nueva alerta amarilla por tormentas

Inundaciones en campos bonaerenses: las

La hoja de ruta del Gobierno para las sesiones extraordinarias: Presupuesto en diciembre y reformas en febrero

El Poder Ejecutivo evalúa desdoblar la fecha y aspira incluir la Ley de Inocencia Fiscal. La reforma del Código Penal y los posibles cambios en la reglamentación de la Ley de Glaciares quedarían para principios del 2026

La hoja de ruta del

Más cambios en el Gabinete: aceptaron la renuncia de un funcionario clave tras la salida de Francos

José Luis Vila deja la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, en medio de una serie de modificaciones estructurales tras la llegada de Manuel Adorni a la dirección ministerial

Más cambios en el Gabinete:

Durán Barba analizó la figura de Javier Milei tras las elecciones: “Un personaje que nunca tuvimos en América Latina”

El consultor se refirió al Presidente como un “rockstar” que es recibido con aplausos en todos lados y destacó que “en la última fase de la campaña electoral, comunicó muy bien”

Durán Barba analizó la figura
DEPORTES
Tiene 14 años, compite con

Tiene 14 años, compite con la “magia” de Colapinto y representará a la Argentina en el Mundial de Karting

Jugó en cinco categorías del fútbol argentino, le hizo dos goles a River en la B Nacional y estuvo cerca de Boca: los recuerdos de Píriz Alves

Mariano Navone pisó fuerte en su debut en el Challenger de Montevideo: Sebastián Báez busca romper la mala racha

Las 3 chances que le quedan a River Plate para acceder a la Copa Libertadores 2026: la “ayuda” que podría darle Boca Juniors

Colapinto, íntimo: cuándo se enteró de su renovación en Alpine, por qué le cuesta dormir y su familia

TELESHOW
El elogio de Franco Colapinto

El elogio de Franco Colapinto a Wanda Nara, ¿con indirecta para la China Suárez?: “Es divertida”

La romántica escapada de Andrea Rincón a Mendoza junto a un misterioso hombre: “En el paraíso”

El chispazo del Chino Leunis y Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity: “¡Se picó!"

Cuánto cobraron los famosos en el show de Martín Cirio y las exigencias de Wanda Nara: “Pidió de todo”

Ale Sergi habló de Dua Lipa cantando “Tu misterioso alguien” en la Argentina y por qué rechazaron su oferta

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador entra en la semana

Ecuador entra en la semana decisiva para el referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa

El Gobierno de Taiwán evacuó a miles de personas ante la inminente llegada del tifón Fung-wong

El presidente de Bolivia se reunió con el ministro de Exteriores de Alemania para reactivar las relaciones bilaterales

Daniel Canogar: “Me interesa indagar en la creación como un acto de resistencia”

“Topos”: ¿qué pasa cuándo tus vecinos son espías rusos?