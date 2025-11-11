Milei oficializó cambios clave en el Gabinete y traspasó áreas estratégicas a la órbita de Adorni y de Patricia Bullrich

Javier Milei posa con una sonrisa junto a los integrantes de su nuevo gabinete nacional

El Poder Ejecutivo comenzó a realizar los primeros cambios concretos en materia de reorganización administrativa, los cuales buscan plasmar la nueva forma en la cual busca funcionar el Gobierno ante el arribo de Manuel Adorni y de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior, respectivamente.

Se trata de una sucesión de medidas que comenzaron a plasmarse a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y varios decretos que fueron publicados este martes en el Boletín Oficial.

El presidente Javier Milei declaró antes de las elecciones nacionales que la lógica del Gabinete poselecciones debía ser en consecución con sus objetivos prioritarios. Para estos primeros meses, el oficialismo tiene como principal tarea la aprobación del Presupuesto 2026 y las tres primeras reformas estructurales que presentará en el Congreso en las próximas semanas: la tributaria, la laboral y la penal.

Según la cúpula del Ejecutivo, la llegada de Adorni a la Jefatura de Gabinete responde a la necesidad de mejorar la coordinación de la gestión administrativa. Mientras que Diego Santilli buscará ser el principal interlocutor con los gobernadores en las negociaciones para las iniciativas legislativas de La Libertad Avanza, algo de lo que también se ocupaba en el pasado Guillermo Francos, pero también otros integrantes del oficialismo.

El presidente Javier Milei tomó juramento a Manuel Adorni como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, en el Salón Blanco de la Casa Rosada

A través de la publicación del DNU 793/25, Milei hizo modificaciones en la Ley de Ministerios y traspasó la Secretaría de Comunicación y Medios (que hasta hace una semana presidía Adorni) desde la órbita de la Presidencia de la Nación a la de la Jefatura de Gabinete. El vocero presidencial seguirá siendo el mismo y, con esto, todavía tendrá en manos el control formal de la comunicación presidencial y de los medios públicos (Agencia de Publicidad del Estado, Contenidos Públicos y RTA).

El traspaso fagocitará a las direcciones de prensa que ya tenía la Jefatura, por lo que va a existir una simplificación de áreas. Esta decisión no es formal todavía, pero saldrá esta semana, indicaron fuentes oficiales. Quien estará a cargo de esta secretaría será el antes subsecretario de prensa, Javier Lanari, quien es la mano derecha de Adorni desde que llegó a la gestión pública.

El saldo final hace que Adorni gane más áreas que las que tenía al arribar en su nuevo puesto. Es por eso que busca desprenderse de ciertos organismos y atribuciones clave para que queden bajo la responsabilidad de otras carteras. Ejemplo de eso es lo que sucede con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) o la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que está en estudio que pasen al Ministerio de Economía. Esto también se replica con otros órganos o ravioles administrativos.

Dado que Comunicación y Medios forma parte de la órbita de la nueva cartera de Adorni, la Presidencia de la Nación ahora solo tiene cuatro secretarías: General, que lidera Karina Milei; Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal; Inteligencia del Estado (SIDE), que preside Sergio Neiffert; y Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli. De estos, sólo los tres primeros tienen rango y jerarquía de Ministro.

Entre las novedades aparece una que fue adelantada por Infobae el viernes pasado. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes pasó de operar en el Ministerio del Interior y ahora está en la Jefatura. Es decir, es una atribución más que toma Adorni y una menos que tiene Santilli. En ambos sectores marcan que fue acordado.

Manuel Adorni y Diego Santilli

Esta secretaría no es un área de poco peso porque tiene organismos como la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD), el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR). También tiene a cargo el Fondo Nacional del Turismo. Todos esos asuntos, en particular los ligados al área turística, son de especial interés de la hermana presidencial, a quien Adorni responde.

El Ministerio del Interior también traspasó el control de dos áreas clave que tenía desde hace varios años: el de la Dirección Nacional de Migraciones y el del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Ambas fueron trasladadas al Ministerio de Seguridad Nacional, que hoy en día preside Patricia Bullrich, pero que a partir de diciembre pasará a controlar su segunda, la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

El traspaso de Migraciones era un hecho que conocía prácticamente toda la cúpula del Gobierno, pero pocos sabían que también estaba en esas decisiones el RENAPER. Ante la sorpresa, hay quienes dicen, incluso, que podría ser lógico revertir esta decisión.

Santilli tendrá entonces una cartera ministerial reducida, pero muy orientada a no tener otras competencias que no sean la negociación con gobernadores, intendentes y, en parte, legisladores nacionales. El dirigente jurará a las 15 horas de este martes en Casa Rosada, aunque desde hace una semana que ya viene oficiando como el principal encargado de establecer lazos entre Nación y los territorios subnacionales a pedido de los hermanos Milei.

Diego Santilli y Patricia Bullrich

Aunque no se diga públicamente, en un importante de sector del Gobierno interpretan esta decisión como una suerte de prueba de confianza de Karina a Santilli. “No le quiere dar los instrumentos para que se pueda acercar su entorno, al cual ella no le tiene confianza”, marca una altísima fuente. Creen que una vez terminada la etapa de negociaciones, la hermana libertaria pueda darle más competencias.

“El Colo” debería comunicar quiénes serán las personas que lo acompañen en la gestión pública. Tendrá una cartera acotada, pero tiene que definir su Secretario de Provincias y Municipios, que puede complementarlo en el diálogo con los intendentes y otros referentes políticos.

En tanto, en el Boletín Oficial se oficializó la renuncia del entonces ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el ascenso formal de Diego Santilli a ese cargo. También se materializó la salida de José Luis Vila, que estaba a cargo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, el cual funciona como coordinador en políticas sensibles vinculadas a Defensa, Inteligencia y Seguridad.