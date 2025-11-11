Política

Durán Barba analizó la figura de Javier Milei tras las elecciones: “Un personaje que nunca tuvimos en América Latina”

El consultor se refirió al Presidente como un “rockstar” que es recibido con aplausos en todos lados y destacó que “en la última fase de la campaña electoral, comunicó muy bien”

Guardar
Jaime Durán Barba habló de
Jaime Durán Barba habló de la figura de Javier Milei tras las elecciones

La contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre significó un importante respaldo del electorado para Javier Milei, quien inició una nueva etapa en su Gobierno con un Gabinete renovado y una mayor apertura al diálogo por parte del Ejecutivo. Es que el Presidente necesita transformar el triunfo en las urnas en reformas estructurales. En este contexto, el reconocido consultor Jaime Durán Barba ofreció un análisis detallado sobre los primeros pasos del oficialismo tras los comicios, haciendo énfasis en esta nueva “actitud más abierta de diálogo” por parte del mandatario.

Para Durán Barba fueron “positivos” los primeros movimientos del Gobierno tras las elecciones. El Presidente se puso al frente de la conducción política y los gobernadores comenzaron a visitar la Casa Rosada como nunca en 23 meses de gestión libertaria. Sin dudas, desde el 26 de octubre, hay un antes y un después en el modo de encarar el Gobierno.

Milei ha tenido una actitud más abierta de diálogo, que es lo que se necesita, porque yo soy enemigo de las actitudes muy dogmáticas y muy sectarias. Eso solo lleva a problemas”, aseguró el consultor político durante una entrevista con TN.

El Presidente se puso al
El Presidente se puso al frente de la conducción política y los gobernadores comenzaron a visitar la Casa Rosada como nunca en 23 meses de gestión libertaria

Además, señaló que “para el Presidente hubo un tropezón brutal en la provincia de Buenos Aires”, pero que “un mes ganó de manera aplastante”.

Durán Barba explicó que esto se debe a que e “en esta sociedad extraña en la que se vive, la gente se ha vuelto muy voluble” y que “la gente de la época del internet no se queda quieta” porque “se comunica permanentemente a través de las redes”.

Asimismo, destacó que el Presidente “es una persona que tiene unas ideas interesantes y hace también campañas muy buenas”.

“Yo creo que Milei, el auténtico Milei que estuvo en la última fase de la campaña electoral, comunicó muy bien, fue un gran candidato, porque él era el candidato de la práctica”, afirmó.

En la última semana, el mandatario tuvo una fugaz gira internacional que lo llevó a recorrer varios puntos de Estados Unidos y presenciar la toma de posesión de Rodrigo Paz Pereira, en Bolivia.

En ese sentido, planteó: “Es un personaje que a nivel mundial nunca tuvimos en América Latina”. Lo describió como un “rockstar”, que es “recibido con aplausos en todos lados” y que “gana las elecciones contundentemente”.

“Algo debe de hacer bien, porque si no, no le iría tan bien. ¿Significa eso que estoy de acuerdo con las ideas de Milei? No con todas. Con algunas sí, con otras no”, agregó.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a Javier Milei en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos (REUTERS)

Por último, Durán Barbase detuvo en el presente del PRO y las secuelas que dejó su alianza con La Libertad Avanza. “El problema es que el acercamiento que hizo Mauricio Macri fue imprudente. Se acercaron tanto que quedaron absorbidos”.

“En la práctica, gran parte de su gente se fue, porque es imposible racionalmente decir: ‘Somos partidos distintos, somos partidos de oposición, pero apoyamos incondicionalmente al Gobierno en todo’. Porque si el elector oye eso, que le apoyan incondicionalmente al presidente Milei en todo, ¿para qué voto por ellos? Voto por Milei. No tuvieron la habilidad estos dos años de conservar una personalidad”, analizó.

Y agregó: “Son distintos, debieron desarrollar su apoyo al Gobierno, pero siendo un apoyo crítico y conservando alguna personalidad”.

En contraparte, destacó que “Milei y su entorno fueron muy hábiles, porque los fueron atrayendo de a poquito y terminaron llevándose a buena parte de los dirigentes”.

“Varios ministros importantes del Gobierno vienen del PRO. Sturzenegger, Caputo, Bullrich, Santilli. Son fundadores. Estuvieron cuando se formaba en el 2005″, concluyó Durán Barba.

Durán Barba fue crítico con
Durán Barba fue crítico con Macri por su alianza con La Libertad Avanza (RS Fotos)

Este martes, a las 15, Milei le tomará juramento a Santilli en el Salón Blanco de la Casa Rosada para que quede formalmente en el cargo que viene ejerciendo desde que fue anunciado en las redes sociales.

La llegada de Santilli al Gabinete se dio en un momento en el que las relaciones entre Milei y el PRO no estaban en su auge, esencialmente, por las diferencias que expuso Mauricio Macri luego de la cena que los dos tuvieron en la Quinta de Olivos.

El ex mandatario se mostró molesto por los cambios que el Presidente hizo en su equipo, al considerar que eran equivocados, pero después celebró la designación del referente de su partido en el Ministerio del Interior.

Santilli y Bullrich en el
Santilli y Bullrich en el búnker de La Libertad Avanza

Ahora, Macri está preocupado por la salida de varios legisladores de su espacio, que decidieron dar el salto en el Congreso a las filas libertarias.

En este contexto, el miércoles, a partir de las 10:00, el titular del PRO encabezará un encuentro del Consejo nacional de su partido en el que, se espera, se debata la relación con la Casa Rosada.

Temas Relacionados

Jaime Durán BarbaLa Libertad AvanzaJavier MileiPROMauricio MacriGobiernoDiego SantilliPatricia BullrichElecciones 2025Últimas Noticias

Últimas Noticias

Diego Santilli asume hoy como ministro del Interior: el acto con figuras del PRO y los desafíos inmediatos

Su designación se hizo efectiva esta madrugada en el Boletín Oficial. El presidente Javier Milei le tomará juramento en la Casa Rosada, con la presencia de familiares, amigos y dirigentes, entre los cuales estará Cristian Ritondo. El miércoles comienza una gira por el país, mientras empiezan a negociar los principales conflictos con las provincias

Diego Santilli asume hoy como

Milei se alinea con Trump y tampoco irá a la cumbre del G20 en Sudáfrica, pero enviará al canciller Pablo Quirno

El Gobierno confirmó que el Presidente no participará del encuentro del grupo de 20 países más desarrollados del mundo. Estados Unidos, en cambio, no mandará representantes

Milei se alinea con Trump

Brutal pelea entre facciones de Camioneros en un torneo de fútbol: la interna entre Hugo y Pablo Moyano detrás del conflicto

Ocurrió en el estadio de Argentino de Merlo durante el fin de semana. No hubo armas pero sí golpes de puño, patadas y violencia extrema. Una causa por una millonaria estafa en el gremio como trasfondo

Brutal pelea entre facciones de

El Gobierno profundiza el diálogo con las provincias y se muestra abierto a discutir la coparticipación

Manuel Adorni y Diego Santilli reciben en Casa Rosada al mandatario de San Juan, Marcelo Orrego, y al de Córdoba, Martín Llaryora, quienes mostraron respaldos disímiles. Los planes del futuro ministro del Interior para avanzar con las reformas y el Presupuesto 2026

El Gobierno profundiza el diálogo

Bullrich y Menem comenzaron a coordinar la estrategia legislativa de cara a las sesiones extraordinarias

La futura senadora y el presidente de Diputados avanzan en acuerdos internos y con aliados, mientras el Gobierno implementa una táctica de presión sobre gobernadores para asegurar respaldo legislativo

Bullrich y Menem comenzaron a
DEPORTES
Mariano Navone pisó fuerte en

Mariano Navone pisó fuerte en su debut en el Challenger de Montevideo: Sebastián Báez busca romper la mala racha

Las 3 chances que le quedan a River Plate para acceder a la Copa Libertadores 2026: la “ayuda” que podría darle Boca Juniors

Colapinto, íntimo: cuándo se enteró de su renovación en Alpine, por qué le cuesta dormir y su familia

La dura acusación de McLaren a Red Bull por el nuevo motor de Verstappen en Interlagos que impacta en la F1

Con River afuera de la Libertadores y sin depender de sí mismo: así quedaron las tablas del Clausura tras el triunfo de Argentinos

TELESHOW
El elogio de Franco Colapinto

El elogio de Franco Colapinto a Wanda Nara, ¿con indirecta para la China Suárez?: “Es divertida”

La romántica escapada de Andrea Rincón a Mendoza junto a un misterioso hombre: “En el paraíso”

El chispazo del Chino Leunis y Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity: “¡Se picó!"

Cuánto cobraron los famosos en el show de Martín Cirio y las exigencias de Wanda Nara: “Pidió de todo”

Ale Sergi habló de Dua Lipa cantando “Tu misterioso alguien” en la Argentina y por qué rechazaron su oferta

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Bolivia se

El presidente de Bolivia se reunió con el ministro de Exteriores de Alemania para reactivar las relaciones bilaterales

Daniel Canogar: “Me interesa indagar en la creación como un acto de resistencia”

“Topos”: ¿qué pasa cuándo tus vecinos son espías rusos?

El libro que destapa los secretos, rivalidades y pasiones ocultas de los grandes matemáticos

La participación de Taiwán en el “Mutirão Global” sobre la transición climática