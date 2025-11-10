Política

Diego Santilli estrenará su cargo de Ministro del Interior en Entre Ríos

El nuevo funcionario será recibido esta semana por el gobernador Rogelio Frigerio. El encuentro se produciría el miércoles, horas después de la jura.

Diego Santilli, ministro del Interior,
Diego Santilli, ministro del Interior, en los estudios de Infobae en Vivo

Diego Santilli prestará juramento como nuevo titular de Interior ante el presidente Javier Milei el martes a eso de las 15. Al día siguiente, está previsto que vuele a Paraná para encontrarse con Rogelio Frigerio.

Será la primera actividad con el traje puesto. Antes, el ex legislador recibió el último viernes en las oficinas del Ministerio del Interior a los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil.

El mandatario entrerriano fue ministro de Interior durante toda la gestión de Mauricio Macri. En ese lapso, el nuevo funcionario nacional ejerció como vicejefe de gobierno porteño.

En las últimas elecciones, Santilli encabezó la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, que se impuso a Fuerza Patria. Frigerio, en tanto, armó un frente entre su espacio, Juntos por Entre Ríos, y los libertarios que aplastó al peronismo.

El gobernador de la provincia del litoral fue uno de los 18 que participó en la semana posterior a los comicios del 26 de octubre en la cumbre que encabezó Milei en Casa Rosada. Allí se dieron cita los gobernadores aliados del primer mandatario y los que “suman 1 + 1 y les da 2”, como los definió para diferenciarlos del kirchnerismo.

En agenda

Antes de la votación, Frigerio había conseguido que el Gobierno nacional financie parte del déficit previsional entrerriano. Consiguió $48 mil millones en cuotas. El arreglo puso en stand by el juicio en la Corte. En los Tribunales, Entre Ríos reclamaba $156 mil millones de pesos.

En el cónclave en la Rosada, el tema de la Caja de Jubilaciones siguió pendiente. Es que queda resolver el saldo. Frigerio también puso sobre la mesa el reclamo por la tarifa que se le paga a la represa de Salto Grande. El interés pasa porque, si la central hidroeléctrica genera ganancias, Entre Ríos se queda con la mayor parte. Esos recursos son para atender los gastos que produjo en la zona la construcción de la presa, cuyo embalse inundó miles de hectáreas productivas y cubrió por completo una ciudad.

Otro punto que interesa de la agenda bilateral Nación - Provincia es la concesión de las rutas nacionales. Entre Ríos tiene el corredor vial de la autovía Ruta 14, paralelo al río Uruguay, y el de la autopista Ruta 18, que atraviesa de modo transversal la provincia, pendientes de concesión y en mal estado. La 18 no se ha concluido, pese a que lleva casi una década en obra. Estos tramos están licitados y en vías de adjudicación.

Frigerio también tiene mucho interés en destrabar el apoyo soberano para acceder a financiamiento internacional para obras. Son USD 250 millones de dólares que ya están gestionados ante organismos multilaterales de crédito. Podría romper así la sequía en este rubro que tuvo que afrontar luego del ajuste que debió realizar y tras refinanciar y reprogramar las obras en marcha en Entre Ríos.

Un último punto sería la continuidad de programas del Ministerio de Capital Humano que ya se están implementando en la provincia del litoral.

En común

Frigerio y Santilli transitaron juntos gran parte de las gestiones de Mauricio Macri, tanto en Capital como en la Nación. El actual gobernador entrerriano fue legislador porteño y presidente del Banco Ciudad antes de llegar a la cartera que ahora ocupará el exdiputado nacional.

Al confirmarse la designación, el mandatario provincial posteó en X: “Felicitaciones, querido @diegosantilli por tu designación como ministro del Interior. Para mí, como gobernador de Entre Ríos, es una gran noticia que el Presidente haya confiado en vos para esta tarea. Sos una persona de diálogo, de consensos y de trabajo, y no tengo dudas de que vamos a poder avanzar juntos en las reformas que la Argentina necesita desde hace tanto tiempo”.

