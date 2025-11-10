Política

Brutal pelea entre facciones de Camioneros en un torneo de fútbol: la interna entre Hugo y Pablo Moyano detrás del conflicto

Ocurrió en el estadio de Argentino de Merlo durante el fin de semana. No hubo armas pero sí golpes de puño, patadas y violencia extrema. Una causa por una millonaria estafa en el gremio como trasfondo

Violenta pelea entre facciones del sindicato de camioneros

Dos facciones de trabajadores afiliados al sindicato de Camioneros se cruzaron este fin de semana durante un partido de fútbol en el Club Argentino de Merlos y la escena terminó en una salvaje pelea que incluyó patadas en la cabeza a personas en el suelo, trompadas y una gresca que se extendió por varios minutos.

Si bien en las imágenes se observa sólo el violento desenlace del enfrentamiento, los motivos son atribuidos a la interna que existe en el sindicato y tiene de fondo las diferencias entre Hugo Moyano, histórico secretario general de Camioneros, y su hijo Pablo, con quien está distanciado y permanece fuera del gremio pero con una fuerte influencia a partir de dirigentes que le responden.

En ese marco de puja interna, los último movimientos de Moyano padre habrían extremado las tensiones: semanas atrás fueron echados del gremio dos dirigentes, Claudio Balazic y Paulo Villegas, apuntados en una estafa al hotel que administra camioneros en Mar del Plata.

Balazic y Villegas son cercanos a Marcelo “Feucho” Aparicio, quien se reporta directamente a Pablo Moyano. Sus salidas habrían sido ordenadas por Hugo.

El torneo en donde ocurrió la pelea es organizado por Jerónimo Moyano, otro de los hijos de Hugo, quien sí se mantiene fiel a las órdenes de su padre. Uno de los bandos que protagonizó la pelea salvaje en Argentino de Merlos respondería a él, mientras que el otro al sector de “Feúcho” Aparicio y Pablo Moyano. Además, los violentos integrarían las barras bravas de Argentino de Merlo y el sector oeste de Los Borrachos del Tablón, la barra de River.

Pablo y Hugo Moyano sostienen un enfrentamiento interno en el sindicato de Camioneros

En tanto, la causa, que indaga un supuesto fraude de USD10 millones en el hotel 15 de Diciembre, ha servido de catalizador. Hubo panfletos, arrojados desde una moto frente a la sede del sindicato, que llevaban la consigna: “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste”. Este episodio expuso públicamente la fractura interna.

La denuncia judicial, presentada en Mar del Plata por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo y hombre de confianza de Moyano, ha generado inquietud entre los dirigentes. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos, bajo la dirección del fiscal David Bruna, y se focaliza en presuntos sobreprecios en servicios y alimentos del hotel sindical.

En el seno del sindicato, se informó que el administrador del hotel fue expulsado y denunciado, aunque su defensa sostiene que no tenía poder de decisión y que las acciones investigadas se habrían originado en la sede central de la organización en Buenos Aires. Entre los elementos bajo análisis judicial figuran cheques firmados por los directivos desplazados, lo que añade complejidad a la pesquisa.

El hotel 15 de Diciembre, un edificio de doce pisos ubicado en Santa Fe 2373 de la ciudad de Mar del Plata. Actualmente, el establecimiento permanece cerrado por reformas.

Marcelo Aparicio, figura clave en Camioneros y cercano a Pablo Moyano, mantiene la confianza de Hugo Moyano pese a las acusaciones

Pablo Moyano, hijo mayor de Hugo, actualmente se encuentra alejado de la conducción sindical y preside el club Deportivo Camioneros. Las voces dentro del gremio sospechan que, más allá de la denuncia judicial, las expulsiones podrían responder a una estrategia de Hugo Moyano para neutralizar una supuesta maniobra interna en favor de Pablo Moyano.

Feúcho Aparicio es considerado un hombre clave en la estructura de Camioneros y con una histórica cercanía a Pablo Moyano, Aparicio mantiene la confianza de Hugo Moyano, quien le ha encomendado la resolución de conflictos complejos, como los vinculados a Mercado Libre y la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires.

El respaldo a Aparicio se manifestó también en publicaciones de trabajadores de la rama de recolección de residuos, la más numerosa del sindicato. En la interna, algunos atribuyen la campaña contra él a José “Teta” Garnica, secretario de la Rama de Recolección, aunque otros sostienen que la responsabilidad se encuentra en niveles superiores.

