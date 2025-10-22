Política

Avanza la causa judicial por una estafa a Camioneros y crece la interna de Moyano por reproches y acusaciones

Surgen cuestionamientos de algunos dirigentes que se sienten desprotegidos mientras en Mar de Plata la Justicia recolectó pruebas y testimonios por el supuesto fraude por USD 10 millones en el hotel 15 de Diciembre

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

Guardar
Hugo Moyano, líder del Sindicato
Hugo Moyano, líder del Sindicato de Camioneros; a la derecha, su hijo Jerónimo

La dura interna del Sindicato de Camioneros se incrementó en las últimas horas: a la volanteada contra Marcelo “Feúcho” Aparicio, el número 3 del gremio, se sumaron reproches de algunos dirigentes que se sintieron “desprotegidos” por el líder de la organización ante la denuncia judicial presentada en Mar del Plata por una supuesta estafa por unos 10 millones de dólares.

El creciente clima de desconfianza y de temor por los coletazos de la presentación ante la Justicia de Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y hombre de confianza de Moyano, se multiplica porque hay quienes relacionan este caso con la pelea del jefe sindical con su hijo Pablo.

A principios de mes, Hugo Moyano echó a Paulo Villegas, secretario Tesorero, y al secretario Administrativo del gremio, Claudio Balazic. Luego, según trascendió, habría apartado al prosecretario Administrativo, Alejandro Vanati, y a otro dirigente del que nunca pudo confirmarse su nombre, pero las versiones pusieron en la mira a Aparicio y Oscar “Chuky” Borda, secretario de la rama de Logística, una de las más importantes.

Hugo y Pablo Moyano, en
Hugo y Pablo Moyano, en una pelea sin fin

Los dirigentes echados del sindicato serían estrechos allegados a Pablo Moyano: hay quienes sospechan que, más allá de la denuncia judicial, todo pudo haber sido una maniobra con la que Hugo Moyano se sacó de encima a Villegas y Balazic, neutralizando una supuesta operación en las sombras que habrían desplegado en favor de su hijo mayor, que hoy está “en el exilio” sindical y a cargo de la presidencia del club Deportivo Camioneros.

En medio de los despidos en el gremio, las sospechas y las acusaciones cruzadas, de todas formas, avanza la investigación judicial que expone una presunta estafa de USD10 millones en el hotel 15 de Diciembre que posee el Sindicato de Camioneros en Mar del Plata.

La investigación, actualmente en manos de la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos a cargo del fiscal David Bruna, se centra en supuestos sobreprecios en servicios y alimentos del hotel sindical.

David Bruna, fiscal de Mar
David Bruna, fiscal de Mar del Plata

“La causa está en pleno trámite, se ha recolectado prueba, en especial documentación y testimonios del personal del hotel, y lo próximo sería la pericia contable”, dijo a Infobae una fuente judicial.

Aunque trascendió que el Sindicato de Camioneros estaba por designar un perito de parte en la causa, en el ámbito judicial aún no tienen noticias al respecto: “Pueden ponerlo, pero todavía no hay ningún contador que se haya presentado en el expediente", aseguraron.

En el sindicato afirmaron que el administrador del hotel fue expulsado y denunciado, aunque su defensa argumenta que carecía de poder de decisión y que las acciones investigadas se habrían originado en la sede de la organización sindical en Buenos Aires. Entre los elementos bajo análisis judicial figurarían cheques firmados por los directivos desplazados.

El hotel del Sindicato de
El hotel del Sindicato de Camioneros en Mar del Plata

El hotel 15 de Diciembre, un edificio de 12 pisos ubicado en Santa Fe 2373, fue inaugurado en 2006 por el entonces presidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pero actualmente está cerrado para hacer reformas, según se informó de manera oficial.

La tensión en Camioneros por la interna y la causa judicial se hizo visible hace una semana, como anticipó Infobae, cuando volantes con la leyenda “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” fueron arrojados desde una moto frente a la sede sindical.

Aparicio, apodado “Feúcho”, es considerado un hombre clave en la estructura de Camioneros y, pese a su cercanía histórica con Pablo Moyano, cuenta con la confianza de Hugo Moyano, quien lo designó para resolver conflictos complejos como los de Mercado Libre y la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires.

Marcelo Aparicio, dirigente del Sindicato
Marcelo Aparicio, dirigente del Sindicato de Camioneros

Aunque mantiene su cargo en el sindicato, la presencia de Aparicio en su oficina se ha reducido por problemas de salud. Su última aparición pública fue el 11 de septiembre, cuando Camioneros firmó una paritaria con un aumento del 3,3% en tres tramos para un período de seis meses, desde septiembre hasta febrero de 2026.

En esa ocasión, testigos en la Secretaría de Trabajo observaron cómo Aparicio manifestaba a viva voz su descontento por el acuerdo salarial, que consideraba insuficiente y que fue impulsado por Hugo Moyano, quien supervisó las negociaciones a distancia.

Temas Relacionados

Hugo MoyanoSindicato de CamionerosCausa judicial de CamionerosPablo MoyanoMarcelo AparicioDespidos en el Sindicato de CamionerosSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Violentos incidentes en Formosa: un seguidor de Insfrán le pegó a una mujer militante de La Libertad Avanza

La pelea se desató en Plaza San Martín, en la capital de la provincia. Oficialistas y opositores se agredieron por el uso del espacio. Los libertarios denuncian que los atacan en cada lugar donde intentan colocar sus gazebos de campaña

Violentos incidentes en Formosa: un

Elecciones Santiago del Estero 2025: quiénes son los candidatos a gobernador

Este 26 de octubre, los santiagueños no solo renovarán bancas de senadores y diputados nacionales: también elegirán al conductor de la provincia por los próximos cuatro años, además de legisladores provinciales y dos intendentes, entre otros cargos

Elecciones Santiago del Estero 2025:

Archivaron la causa por el ataque a la camioneta donde viajaba Juan Manuel Urtubey en Salta

Las pericias determinaron que no recibió un disparo como sospechaba el chofer que denunció el hecho. “Las partículas halladas correspondían a restos ambientales sin vinculación con eventos violentos”, se informó

Archivaron la causa por el

Elecciones 2025: cómo se reparten las bancas en el Congreso y qué es el sistema D´Hondt

El recambio en el Palacio Legislativo nacional, los bloques actuales, el uso de la Boleta Única y el procedimiento para asignar escaños bajo el sistema D’Hondt

Elecciones 2025: cómo se reparten

Presupuesto 2026: el Gobierno anunció la reforma laboral con salario dinámico y convenios por empresa

El secretario de Trabajo Julio Cordero adelantó la propuesta para flexibilizar convenios y eliminar sanciones a empresas. Críticas opositoras y disputa por los números del mercado laboral

Presupuesto 2026: el Gobierno anunció
ÚLTIMAS NOTICIAS
No le diagnosticaron una apendicitis

No le diagnosticaron una apendicitis y murió: imputaron por mala praxis a los tres médicos que la atendieron

Ruta del dinero K: desestimaron la denuncia de Lázaro Báez contra uno de los jueces que lo condenó en la causa

Un diseñador se convirtió en el primer argentino en llevar la alta costura al Ritz de París

Violentos incidentes en Formosa: un seguidor de Insfrán le pegó a una mujer militante de La Libertad Avanza

Elecciones Santiago del Estero 2025: quiénes son los candidatos a gobernador

INFOBAE AMÉRICA
La UE prepara un megapréstamo

La UE prepara un megapréstamo de 140.000 millones de euros para Ucrania y muestra respaldo total a Zelensky

El robo en el Louvre golpea al gobierno de Macron y reaviva el debate sobre la seguridad en los museos

Alarma en Grecia: una sequía récord reduce un 55% el embalse Mornos y pone en jaque al principal suministro de agua potable de Atenas

Un avión ligero se estrelló durante el despegue en un aeropuerto fronterizo de Venezuela: murieron los dos tripulantes

Los hutíes liberaron a 15 empleados de la ONU en Yemen, pero mantienen detenidos a más de 50

TELESHOW
La modelo Betiana Wolenberg recordó

La modelo Betiana Wolenberg recordó el terrible accidente que la dejó en coma durante cuatro días

El divertido cumpleaños de Fabián Medina Flores: invitados de lujo, estilismo y un festejo inolvidable

Babasónicos cerró a puro “sold out” su gira por Europa

El gesto solidario de Enrique Piñeyro en plena vía pública: asistió a un repartidor de delivery atropellado

El sorpresivo anuncio de Pampita sobre su relación con Martín Pepa